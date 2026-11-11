Соратники Геворгяна потребовали реакции властей ЕС на его смерть в СИЗО

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Смерть оппозиционера Арсена Геворгяна в ереванском СИЗО "Нубарашен" и предполагаемые политические преследования в Армении требуют публичной реакции Евросоюза, заявили сегодня соратники политика на акции протеста у представительства ЕС в Ереване.

Как информировал "Кавказский узел", 10 ноября в ереванском СИЗО "Нубарашен" умер Арсен Геворгян, кандидат от оппозиционной партии "Сильная Армения" на пост главы общины Степанаван. Он был арестован 21 октября по обвинению в подкупе избирателей, которое отвергал. По предварительной версии, причиной смерти стал инфаркт, при этом в партии возложили ответственность за произошедшее на инициаторов уголовного преследования оппозиционеров.

Соратники Арсена Геворгяна из партии "Сильная Армения", возглавляемой предпринимателем Самвелом Карапетяном, 11 ноября провели акцию протеста у представительства Евросоюза в Ереване под лозунгом "Справедливость для Арсена Геворгяна". Участники акции потребовали от европейских властей публично отреагировать на смерть оппозиционера в СИЗО и предполагаемые политические преследования в Армении.

"В этом и заключается наше основное требование – принадлежность к оппозиции не должна быть уголовно наказуемой", – заявила депутат парламента от фракции "Сильная Армения" Арега Овсепян, слова которой сегодня привело агентство "Новости-Армения".

Овсепян выразила недовольство отсутствием публичной реакции Евросоюза на происходящее в Армении. По ее словам, Геворгян был заключен под стражу из-за своих оппозиционных взглядов и участия в муниципальных выборах в Степанаване от оппозиционной партии. Депутат призвала европейские структуры обратить внимание на эту ситуацию и предать ее огласке.

В своем выступлении у представительства ЕС Овсепян также поставила под сомнение обоснованность ареста Геворгяна и потребовала выяснить обстоятельства оказания ему медицинской помощи. Она указала на необходимость установить время прибытия скорой помощи и проверить, насколько своевременной и достаточной была медицинская помощь заключенному, сообщило сегодня армянское издание Oragir.news.

Депутат рассказала, что во время предвыборной кампании много ходила вместе с Геворгяном и не слышала от него жалоб на здоровье. Овсепян выразила уверенность, что, если бы оппозиционер оставался на свободе, его смерти можно было бы избежать. При этом она признала, что такой вывод основан на предположении, а обстоятельства произошедшего требуют дальнейшего выяснения.

Ответственность за преследование оппозиционеров Овсепян возложила на премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По ее оценке, власти используют заключение под стражу для давления на политических противников. Депутат заявила, что европейские структуры должны открыто говорить о положении демократии в Армении и случаях избирательного уголовного преследования оппозиционеров.

В связи со смертью Геворгяна в Армении возбуждено уголовное производство и назначена судебно-медицинская экспертиза. Офис омбудсмена также начал изучение обстоятельств смерти Геворгяна и намерен запросить разъяснения у компетентных государственных органов, отметило сегодня на своем сайте Общественное радио Армении. В публикации отмечено, что ранее Антикоррупционный комитет обвинил Геворгяна в передаче денег нескольким десяткам избирателей в обмен на голоса за "Сильную Армению", однако сам политик не признал обвинение.

"Кавказский узел" также писал, что уголовные дела против представителей армянской оппозиции неоднократно становились поводом для обвинений властей Армении в политическом преследовании. Так, 5 ноября текущего года суд заключил на месяц под стражу лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна по делу о финансовых злоупотреблениях в компании "Электрические сети Армении". Карапетян отверг обвинения, а его сторонники заявили об их политической мотивированности.

23 октября 2026 года Антикоррупционный суд продлил срок содержания под стражей бывшего президента Армении Роберта Кочаряна и его сына Седрака, обвиняемых по делу о коррупции и легализации преступных доходов. Представители оппозиции назвали уголовное преследование Кочаряна политически мотивированным.

24 июня суд арестовал на два месяца координатора движения "Айакве" Аветика Чалабяна по делу о подготовке к воспрепятствованию осуществлению избирательного права. Его соратники назвали арест частью политики давления на оппозицию.