×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:46, 24 июня 2026

Соратники назвали арест Чалабяна частью политики давления на оппозицию

Аветик Чалабян. Фото: https://russia-artsakh.ru/node/26193

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд на два месяца арестовал координатора движения "Айакве" Аветика Чалабяна по делу о подготовке к воспрепятствованию осуществлению избирательного права. В частности, речь идет о визите за рубеж и встрече с представителями бизнеса, чтобы граждане Армении приехали проголосовать за партию Карапетяна. Дело Чалабяна полностью вписывается в логику репрессий, заявили в движении.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники полиции и Следкома провели сегодня обыск в квартире оппозиционера Аветика Чалабяна, а затем задержали его. Следком пояснил, что Чалабян задержан в рамках уголовного дела.

Координатор объединения "Айакве" Аветик Чалабян арестован на два месяца, сообщил журналистам адвокат Чалабяна Вараздат Арутюнян.

"Суд принял решение арестовать Аветика Чалабяна на два месяца. Местом содержания под стражей будет уголовно-исполнительное учреждение "Армавир". Свидания закрыты для всех, за исключением адвокатов", - приводит его слова Armenpress.

По его словам, представленное ходатайство со всеми его обоснованиями было недостаточным для избрания ареста в качестве меры пресечения, как и для избрания какой-либо меры пресечения вообще.

Чалабяну вменяется подготовка к воспрепятствованию осуществлению избирательного права. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Аветик Чалабян не признал предъявленное ему обвинение, назвав его ложью "от начала до конца". Адвокат сообщил, что решение суда будет обжаловано, передает News.Am.

По версии Следкома, Чалабян в мае встретился в иностранном государстве с местными должностными лицами и якобы побудил их через местные компании повлиять на работников - граждан Армении, чтобы те поехали в Армению и проголосовали на парламентских выборах за блок "Сильная Армения". О каком государстве идет речь, СК не уточнил. СК также сослался на аудиозапись, распространенную провластными СМИ накануне выборов - 6 июня, в день тишины. В публикациях утверждалось, что на ней зафиксирован фрагмент разговора с участием Чалабяна. В ведомстве заявили, что назначенная в ходе предварительного следствия экспертиза подтвердила: лицом, ведущим разговор на распространенной в интернете записи, является Чалабян, пишет Armenia Today

Историк и представитель движения "Айакве" Арег Савгулян назвал задержание Аветика Чалабяна частью политики давления на оппозицию.

По его словам, власти пытаются "создать атмосферу страха" в оппозиционной среде и сломить политическую волю своих оппонентов.

Савгулян заявил, что дело Чалабяна полностью вписывается в логику репрессий, а также не исключил новых преследований представителей оппозиции.

По мнению Савгуляна, причиной таких действий стало то, что власти не получили конституционного большинства на выборах.

Он подчеркнул, что движение "Айакве" продолжит работу независимо от происходящего. "Ни одно задержание не сможет помешать нашей борьбе», - приводит издание его слова.

Как писал "Кавказский узел", в мае  2022 года Аветик Чалабян был арестован на два месяца по делу о попытке подкупа председателя студсовета Аграрного университета в Ереване с целью мобилизовать студентов на протестные акции. 21 декабря 2023 года суд признал Чалабяна виновным и запретил ему участвовать и организовывать акции протеста в течение 2,5 года, а также покидать место проживания без разрешения надзорного органа. Защита назвала дело политическим, заявив, что обжалует вердикт суда в апелляционной инстанции. Дело Чалабяна сфабриковано, власти хотят таким образом запугать участников протестов, отметил правозащитник Аветик Ишханян.

"Кавказский узел" также писал, что парламентские выборы  в Армении проходили в напряженной обстановке – задержаны десятки оппозиционеров, в основном по делам о подкупе избирателей. В "Процветающей Армении" заявили, что только 7 июня было задержано 50 ее сторонников.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
18:01, 27 июня 2026
Одна из партий отказалась от участия в заседаниях по оспариванию итогов выборов в Армении
Рыба. Скриншот фото сайта https://exportarmenia.am/most-popular-armenian-products/.
15:01, 27 июня 2026
Поставки рыбы из Армении в Россию полностью приостановлены
Каска и бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
09:24, 27 июня 2026
Выросло число небоевых потерь в армии Армении
01:32, 27 июня 2026
Арестован Артур Абрамян
Участники акции протеста у Конституционного суда Армении. Кадр трансляции Yerevan Today Live / YouTube
19:55, 26 июня 2026
Сторонники оппозиции вышли на митинг к Конституционному суду Армении
Персоналии
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
11:00, 26 июня 2026
Щукин Федор Вячеславович
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
10:55, 26 июня 2026
Царукян Гагик Коляевич
Роман Мурдиев. Фото https://chechombudsman.ru, иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:13, 25 июня 2026
Мурдиев Роман
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Последние записи в блогах
Фото
20:22, 15 июня 2026
Ветер с Апшерона
2
Азербайджан защитит Армению? Почему нет?
Фото
08:54, 10 июня 2026
Ветер с Апшерона
И у армян есть чему поучиться
Фото
09:33, 7 июня 2026
Ветер с Апшерона
12
Армянские выборы интереснее футбольного чемпионата
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Общественный транспорт в Анапе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
27 июня 2026, 10:22
Анапчане сочли запоздалой инициативу мэра по проверке тарифов на проезд

Транспарант с призывом к властям Финляндии защищать права человека. Скриншот публикации https://www.facebook.com/profile.php?id=61588263911571 (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)
27 июня 2026, 06:28
Активисты чеченской диаспоры провели в Вене акцию в поддержку беженцев

Туристы на пляже в Анапе. Скриншот фото из Telegram-канала "Маковозовы" https://t.me/makovozovy/43587.
27 июня 2026, 04:29
Жители Анапы назвали факторы влияния на восстановление турпотока

Кадыров и Мурдиев. Коллаж "Кавказского Узла". Фото: ИА "Чечня Сегодня" https://chechnyatoday.com/ и Скриншот из видео: https://t.me/RKadyrov_95
26 июня 2026, 23:46
Пользователи соцсетей припомнили обещания Кадырова помочь Мурдиеву

«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Показать больше