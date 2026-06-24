Соратники назвали арест Чалабяна частью политики давления на оппозицию

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Суд на два месяца арестовал координатора движения "Айакве" Аветика Чалабяна по делу о подготовке к воспрепятствованию осуществлению избирательного права. В частности, речь идет о визите за рубеж и встрече с представителями бизнеса, чтобы граждане Армении приехали проголосовать за партию Карапетяна. Дело Чалабяна полностью вписывается в логику репрессий, заявили в движении.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники полиции и Следкома провели сегодня обыск в квартире оппозиционера Аветика Чалабяна, а затем задержали его. Следком пояснил, что Чалабян задержан в рамках уголовного дела.

Координатор объединения "Айакве" Аветик Чалабян арестован на два месяца, сообщил журналистам адвокат Чалабяна Вараздат Арутюнян.

"Суд принял решение арестовать Аветика Чалабяна на два месяца. Местом содержания под стражей будет уголовно-исполнительное учреждение "Армавир". Свидания закрыты для всех, за исключением адвокатов", - приводит его слова Armenpress.

По его словам, представленное ходатайство со всеми его обоснованиями было недостаточным для избрания ареста в качестве меры пресечения, как и для избрания какой-либо меры пресечения вообще.

Чалабяну вменяется подготовка к воспрепятствованию осуществлению избирательного права. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Аветик Чалабян не признал предъявленное ему обвинение, назвав его ложью "от начала до конца". Адвокат сообщил, что решение суда будет обжаловано, передает News.Am.

По версии Следкома, Чалабян в мае встретился в иностранном государстве с местными должностными лицами и якобы побудил их через местные компании повлиять на работников - граждан Армении, чтобы те поехали в Армению и проголосовали на парламентских выборах за блок "Сильная Армения". О каком государстве идет речь, СК не уточнил. СК также сослался на аудиозапись, распространенную провластными СМИ накануне выборов - 6 июня, в день тишины. В публикациях утверждалось, что на ней зафиксирован фрагмент разговора с участием Чалабяна. В ведомстве заявили, что назначенная в ходе предварительного следствия экспертиза подтвердила: лицом, ведущим разговор на распространенной в интернете записи, является Чалабян, пишет Armenia Today

Историк и представитель движения "Айакве" Арег Савгулян назвал задержание Аветика Чалабяна частью политики давления на оппозицию.

По его словам, власти пытаются "создать атмосферу страха" в оппозиционной среде и сломить политическую волю своих оппонентов.

Савгулян заявил, что дело Чалабяна полностью вписывается в логику репрессий, а также не исключил новых преследований представителей оппозиции.

По мнению Савгуляна, причиной таких действий стало то, что власти не получили конституционного большинства на выборах.

Он подчеркнул, что движение "Айакве" продолжит работу независимо от происходящего. "Ни одно задержание не сможет помешать нашей борьбе», - приводит издание его слова.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2022 года Аветик Чалабян был арестован на два месяца по делу о попытке подкупа председателя студсовета Аграрного университета в Ереване с целью мобилизовать студентов на протестные акции. 21 декабря 2023 года суд признал Чалабяна виновным и запретил ему участвовать и организовывать акции протеста в течение 2,5 года, а также покидать место проживания без разрешения надзорного органа. Защита назвала дело политическим, заявив, что обжалует вердикт суда в апелляционной инстанции. Дело Чалабяна сфабриковано, власти хотят таким образом запугать участников протестов, отметил правозащитник Аветик Ишханян.

"Кавказский узел" также писал, что парламентские выборы в Армении проходили в напряженной обстановке – задержаны десятки оппозиционеров, в основном по делам о подкупе избирателей. В "Процветающей Армении" заявили, что только 7 июня было задержано 50 ее сторонников.

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