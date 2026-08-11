Карабахские активисты осудили Пашиняна за отказ обсуждать права беженцев

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Настаивая на отказе от дискуссии о праве армян Нагорного Карабаха на возвращение, премьер-министр Армении Никол Пашинян игнорирует международно признанные права беженцев, заявили карабахские общественные деятели.

Как писал "Кавказский узел", 8 августа 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Вашингтоне подписали декларацию о прекращении боевых действий. Алиев и Пашинян пока не подписывали мирное соглашение, а лишь парафировали его, при этом большинство пунктов декларации содержит размытые формулировки, указали аналитики. Вашингтонские соглашения не затрагивают вопрос возвращения армянского населения в Карабах, но беженцы могут самостоятельно отстаивать через международный суд свои права на возвращение с гарантиями на международном уровне, заявили в ноябре участники дискуссии в Ереване.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего была достигнута договоренность о разоружении карабахской армии. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Дискуссии о возвращении армян Нагорного Карабаха, армянских беженцев из Азербайджана и “западных азербайджанцев” должны быть прекращены “для обеспечения необратимости мира между Арменией и Азербайджаном”, заявил Никол Пашинян в годовщину подписания в Вашингтоне декларации о прекращении боевых действий.

В своем посте на странице в Facebook* Пашинян заметил, что “разрушить любой мир и свести его на нет чрезвычайно легко”, но “вопрос в том, удастся ли в таком случае через 35 лет вновь установить мир”.

Из слов премьера следует, что “главным виновником всех политических неудач Армении являются арцахцы”, указал активист из Нагорного Карабаха Артур Осипян, комментируя это заявление.

“Получается, что главным и самым жестким условием мира между Арменией и Азербайджаном является полный отказ арцахцев от своей родины, святынь и имущества. 150 тысяч человек потеряли свое имущество, не получив от Азербайджана ни копейки компенсации, а от Армении получили лишь крохи - в виде сокращенных пособий. Но что еще болезненнее - это бесконечные унизительные обвинения со стороны официальных властей”, - написал общественный деятель на своей странице в соцсети.

Осипян напомнил, что “под декларацией о независимости 1990 года, закреплявшей воссоединение с Арцахом, подписались все граждане Армении”.

“Арцахцы однозначно приветствовали это решение, но именно граждане Республики Армения добровольно взяли на себя эту юридическую и моральную ответственность перед историей. Теперь выясняется, что мир строится ценой предательства арцахцев, и одновременно именно арцахцев делают “козлами отпущения” и главным виновником всех неудач Армении”, - отметил Осипян.

В парафированном соглашении между Арменией и Азербайджаном и Вашингтонской декларации полностью проигнорированы условия, необходимые для устойчивого и долгосрочного мира, заявил глава общественной организации “Союз Арцах”, правозащитник Артак Бегларян.

В числе таких условий Бегларян назвал “безопасное и достойное возвращение армян Арцаха и их жизнь на родине, освобождение всех армянских заложников из азербайджанского плена и выяснение судеб пропавших без вести”. Кроме того, он упомянул о необходимости защиты культурного наследия, права частной и общественной собственности, а также “уничтожения системы армянофобии в Азербайджане”.

“Все перечисленное непосредственно вытекает из распоряжений Международного суда ООН как меры, обязательные для исполнения и Азербайджаном, и всем международным сообществом, в том числе властями Армении”, - отметил правозащитник, добавив, что карабахцы, как и весь армянский народ, хотят “устойчивого и достойного мира”.

Право карабахцев на возвращение закреплено в решениях международных судов, и оно также предполагает, что армяне Карабаха должны иметь возможность реализовывать и сохранять свое культурное наследие, указал глава общественной организации “Агентство развития туризма и культуры Арцаха” Сергей Шахвердян, комментируя заявление премьер-министра Армении.

“Отказываясь от права на возвращение, (власти Армении) фактически отказываются и от права на сохранение и реализацию культурного наследия. В то же время с отказом от права на возвращение предается забвению то огромное культурное наследие, которое формировалось, создавалось и сохранялось в Арцахе его коренным народом”, - отметил Шахвердян.