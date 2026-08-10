Смерть ребенка в Дагестане обернулась уголовным делом
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Ребенок был привязан лентами-ремнями в колыбели.
Как писал "Кавказский узел", в конце июня было передано в суд дело врача скорой помощи, которая осматривала воспитанницу махачкалинского детсада незадолго до ее смерти и проигнорировала показания для срочной госпитализации.
Хасавюртовский отдел управления Следкома по Дагестану после смерти малолетнего ребенка возбудил уголовное дело. По данным следователей, 9 августа в одном из домовладений в Хасавюрте был обнаружен ребенок без признаков жизни в колыбели "С участием судебно-медицинского эксперта проведен осмотр тела ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза", - цитирует ТАСС сообщение следственного управления Следкома по Дагестану.
Ребенок был под присмотром тети, которая уложила его спать и привязала лентами-ремнями, уточнило управление СК. Предварительной причиной смерти следствие рассматривает механическую асфиксию, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
"Малыш был дома с тетей. Она его покормила, спать уложила, зафиксировала лентами-ремнями. Вероятно, он проснулся, стал двигаться и получил удушье. Уголовное дело возбуждено в отношении тети, которая осуществляла просмотр за ребенком", - цитирует РИА «Новости источник в пресс-службе управления.
"Кавказский узел" также писал, что две воспитательницы и няня в Махачкале обвиняются в причастности к травмированию девочки в детском саду. Трехлетняя воспитанница была госпитализирована с диагнозом "травматическая ампутация мизинца правой стопы".
После инцидента обвиняемых уволили с работы, также была уволена заведующая учреждением, а во всех детсадах Махачкалы начались проверки. По информации источника, палец ребенку прищемило дверью, и он "начал отрываться, а воспитательницы его уже дорезали". При этом палец, который оторвало девочке, положили ей в колготки, и он выпал дома.
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