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06:58, 10 августа 2026

Пользователи соцсети поспорили о высоких ценах на бензин в Дагестане

АЗС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владельцы АЗС завышают цены на горючее, так как власти Дагестана не контролируют в должной степени топливный рынок, отметила часть пользователей, комментируя в соцсети ситуацию с ценами на топливо в республике. Другая часть комментаторов заявила, что цены на бензин высокие из-за оптовиков.

Как информировал "Кавказский узел", 2 августа ассоциация "Дагтопливо" заявила о снижении биржевых цен на нефтепродукты и стабилизации поставок топлива в Дагестане. Позже жители республики, комментируя этот отчет ассоциации в соцсети отметили, что на дагестанских заправках стоимость бензина достигает 125 рублей за литр, что даже выше, чем было до топливного кризиса.

Надбавки владельцев автозаправок в Дагестане составляют более половины от закупочной цены, заявил один из местных жителей. Свое мнение он записал на видео, которое 9 августа опубликовал Instagram*-паблик makhachkala_.

"Со мной вышел на связь мой близкий друг из Татарстана, он связался с нашим одним заправщиком крупным и предложил ему 95-й бензин по цене 82 рублей 30 копеек. На это наш заправщик ответил, что с доставкой в Дагестан он берет дешевле, чем эта цена. Вы представляете, 45 рублей надбавка, больше половины", – сказал автор ролика.

Этот пост в Instagram*-паблике makhachkala_ на 06.55 мск 10 августа набрал 1968 отметок "Нравится" и 134 комментария. Часть пользователей раскритиковала власти.

"Почему всю жизнь в Дагестане нет порядка?" – задался вопросом osman______________________.

"Отобрать лицензии и запретить торговать бензином", – предложил пользователь shinomontazh_pokraska_m_power.

"Все зависит от главы региона", – считает пользователь 700_b.b.

"Что за власть у нас, которая не может решить вопрос элементарно с бензином? Сколько может терпеть наш народ? Вопрос возникает: а может они в доле с заправками? Иначе ведь не объяснить это издевательское отношение к собственному народу. Почему в Татарстане власть может решать эти вопросы, в Чечне может, в Кабардино-Балкарии может, но почему в Дагестане власть бездействует? Чем она занята?" – задался вопросами пользователь elen__tour.

"Позор всем депутатам, главе республики, правительству Дагестана, что не могут сделать в Дагестане порядок", – заявил пользователь arno_rinron.

Другая часть комментаторов сочла, что причина высоких цен на топливо в Дагестане состоит в том, что оптовики продают топливо местным владельцам заправок по высокой ценам.

"Им что делать? Нечего гневить народ. Им дорого продают сетевики. Вот в этом и проблема. Из чьих-то слов неправильных не надо делать выводы", – написал пользователь santoni_7777.

"Сетевики продают по 110 рублей и хоть какие-нибудь деньги же частники должны зарабатывать", – указал пользователь koottt_iiew.

"Их сетевики душат. У них нету выбора кроме как добавлять стоимость. Большая часть заправок принадлежат частникам. Их просто давят, чтобы забрать рынок", – написала elyaaa_2806.

Некоторые пользователи высказали мнение, что ситуация может улучшиться, если в Дагестане начнут работать сетевые компании.

"Сетевики нужны в республике. Вот и всё. Частники сразу исправятся", – считает aliev.r.a.agul.

"Надо в Дагестан пустить сетевиков потом будет конкуренция", – отметил пользователь baadruuuu.

"Пусть закроют всех частников, иначе не будет порядка, алчность местных переходить все границы", – заявил пользователь imya_neznau.

Напомним, на фоне атак беспилотников на нефтезаводы, в том числе расположенные на юге России, возник топливный кризис. Проблема с топливом вызвала резкий рост спроса на установку газобаллонного оборудования. В автосервисах очереди клиентов растянулись на несколько месяцев вперед, стоимость оборудования выросла почти вдвое.

Аналитики ранее отметили, что длительное ожидание вынуждает автомобилистов обращаться к "серым" установщикам, которые не гарантируют безопасность оборудования.

При этом аналитики считают, что массовая установка ГБО не поможет преодолеть топливный кризис, поскольку необходимой инфраструктуры пока нет.

Создать такую инфраструктуру в короткие сроки невозможно, указал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. "Зато нынешний кризис – хороший повод вспомнить о программах, которые уже существуют, но развиваются гораздо медленнее, чем планировалось", – отметил он.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что массовый переход водителей на газ не станет долгосрочной тенденцией. По его мнению, после решения проблемы с бензином и исчезновения очередей на АЗС ажиотаж вокруг установки ГБО пойдёт на спад.

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Автор: "Кавказский узел"

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