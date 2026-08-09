Отчет властей о снижении цен на бензин вызвал критику жителей Дагестана

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На дагестанских заправках стоимость бензина достигает 125 рублей за литр, что даже выше, чем было до топливного кризиса, указали в соцсети жители республики, комментируя отчет "Дагтоплива" о снижении цен на горючее.

Как информировал "Кавказский узел", 2 августа ассоциация "Дагтопливо" заявила о снижении биржевых цен на нефтепродукты и стабилизации поставок топлива в Дагестан. По данным ассоциации, многие владельцы независимых автозаправочных станций (АЗС) закупили значительные объемы топлива по высоким ценам и смогут снизить его стоимость после продажи запасов.

Отчет "Дагтоплива" о снижении цен 8 августа привел Instagram*-паблик dagestan_like, на который подписаны около 92,7 тысячи пользователей. На 09.55 мск 9 августа публикация набрала 163 отметки "Нравится" и 70 комментариев.

Жители республики заявили, что не заметили существенного снижения стоимости топлива. О покупке бензина по 103 рубля за литр сообщила muminat_abdulaevna.

"Было 75, сейчас 100 с лишним. Подешевело – это как?" – написал пользователь autokovriki.ru.

Цена бензина на некоторых заправках составляет от 110 до 125 рублей за литр, указали комментаторы.

"Шамилькала, АИ-95 – 125 рублей", – написал rolly_samurai_shamilkala.

"Вчера на трассе в Манасе ВНК, 95-й – 110 рублей", – сообщил sss777fss.

О снижении цены бензина марки АИ-92 со 105 рублей рассказала kari_nadubai.

"105 рублей стал 92-й на ВНК со вчерашнего дня. Молодцы люди, что начали говорить в соцсетях об этом и писать жалобы. Я вчера написала жалобу в ФАС и администрацию президента", – написала она.

Некоторые пользователи указали, что небольшое снижение стоимости топлива произошло после резкого роста.

"Подняли на 100%, а спустили на 5%", – отметил shaiikhmagomed25.

"Они в каком Дагестане живут? У нас только на десять рублей упал, и то только 95-й", – написал gm_0001.

Вернуть стоимость бензина к докризисному уровню потребовал alimmextiev.

"Пусть опустят цены, как было раньше, – 75 рублей", – указал он.

Другие комментаторы обратили внимание на стоимость газа и качество автомобильного топлива.

"С бензином все понятно, но газ-то зачем поднимать в цене? Всегда в Дагестане газ был дешевле. Сейчас самый дорогой газ у нас в республике", – указал makhmudov30.

"Главное, чтобы и качество топлива было, а не только цена", – отметил ars_lan9000.

"Кавказский узел" также писал, что на фоне атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге России, возник топливный кризис. Дефицит бензина вызвал резкий рост спроса на установку газобаллонного оборудования (ГБО). Очереди клиентов в автосервисах растянулись на несколько месяцев, а стоимость оборудования выросла почти вдвое.

Длительное ожидание вынуждает автомобилистов обращаться к "серым" установщикам, которые не гарантируют безопасность оборудования, отметили ранее аналитики.

При этом массовая установка ГБО не поможет преодолеть топливный кризис из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, считают они.

Создать такую инфраструктуру в короткие сроки невозможно, указал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, нынешний кризис стал поводом вспомнить о программах, которые уже существуют, но развиваются медленнее, чем планировалось.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что массовый переход водителей на газ не станет долгосрочной тенденцией. После решения проблемы с бензином и исчезновения очередей на АЗС ажиотаж вокруг установки ГБО пойдет на спад, считает он.