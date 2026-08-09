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09:55, 9 августа 2026

Отчет властей о снижении цен на бензин вызвал критику жителей Дагестана

АЗС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На дагестанских заправках стоимость бензина достигает 125 рублей за литр, что даже выше, чем было до топливного кризиса, указали в соцсети жители республики, комментируя отчет "Дагтоплива" о снижении цен на горючее.

Как информировал "Кавказский узел", 2 августа ассоциация "Дагтопливо" заявила о снижении биржевых цен на нефтепродукты и стабилизации поставок топлива в Дагестан. По данным ассоциации, многие владельцы независимых автозаправочных станций (АЗС) закупили значительные объемы топлива по высоким ценам и смогут снизить его стоимость после продажи запасов.

Отчет "Дагтоплива" о снижении цен 8 августа привел Instagram*-паблик dagestan_like, на который подписаны около 92,7 тысячи пользователей. На 09.55 мск 9 августа публикация набрала 163 отметки "Нравится" и 70 комментариев.

Жители республики заявили, что не заметили существенного снижения стоимости топлива. О покупке бензина по 103 рубля за литр сообщила muminat_abdulaevna.

"Было 75, сейчас 100 с лишним. Подешевело – это как?" – написал пользователь autokovriki.ru.

Цена бензина на некоторых заправках составляет от 110 до 125 рублей за литр, указали комментаторы.

"Шамилькала, АИ-95 – 125 рублей", – написал rolly_samurai_shamilkala.

"Вчера на трассе в Манасе ВНК, 95-й – 110 рублей", – сообщил sss777fss.

О снижении цены бензина марки АИ-92 со 105 рублей рассказала kari_nadubai.

"105 рублей стал 92-й на ВНК со вчерашнего дня. Молодцы люди, что начали говорить в соцсетях об этом и писать жалобы. Я вчера написала жалобу в ФАС и администрацию президента", – написала она.

Некоторые пользователи указали, что небольшое снижение стоимости топлива произошло после резкого роста.

"Подняли на 100%, а спустили на 5%", – отметил shaiikhmagomed25.

"Они в каком Дагестане живут? У нас только на десять рублей упал, и то только 95-й", – написал gm_0001.

Вернуть стоимость бензина к докризисному уровню потребовал alimmextiev.

"Пусть опустят цены, как было раньше, – 75 рублей", – указал он.

Другие комментаторы обратили внимание на стоимость газа и качество автомобильного топлива.

"С бензином все понятно, но газ-то зачем поднимать в цене? Всегда в Дагестане газ был дешевле. Сейчас самый дорогой газ у нас в республике", – указал makhmudov30.

"Главное, чтобы и качество топлива было, а не только цена", – отметил ars_lan9000.

"Кавказский узел" также писал, что на фоне атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге России, возник топливный кризис. Дефицит бензина вызвал резкий рост спроса на установку газобаллонного оборудования (ГБО). Очереди клиентов в автосервисах растянулись на несколько месяцев, а стоимость оборудования выросла почти вдвое.

Длительное ожидание вынуждает автомобилистов обращаться к "серым" установщикам, которые не гарантируют безопасность оборудования, отметили ранее аналитики.

При этом массовая установка ГБО не поможет преодолеть топливный кризис из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, считают они.

Создать такую инфраструктуру в короткие сроки невозможно, указал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, нынешний кризис стал поводом вспомнить о программах, которые уже существуют, но развиваются медленнее, чем планировалось.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что массовый переход водителей на газ не станет долгосрочной тенденцией. После решения проблемы с бензином и исчезновения очередей на АЗС ажиотаж вокруг установки ГБО пойдет на спад, считает он.

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Автор: "Кавказский узел"

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