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11:35, 8 июля 2026

Массовый переход на автогаз в регионах юга России обернулся риском бума "серых" мастерских

Заправка. Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Огромные очереди в легальных автосервисах в регионах юга России вынуждают водителей обращаться к "серым" установщикам, которые не дают гарантий безопасности. Массовый переход на газ не решит проблему с топливным кризисом из-за нехватки инфраструктуры, указали аналитики.

Как информировал "Кавказский узел", ранее стало известно, что на фоне дефицита бензина водители в Краснодарском крае массово переводят на газ свои автомобили. В местных сервисах очереди на установку газобаллонного оборудования растянулись до осени, а некоторые компании прекратили запись новых клиентов.

Проблема с топливом возникла на фоне атак на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге России. Так, 10 июня произошел пожар на территории НПЗ в поселке Афипском. 5 июня загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске, потребовалась эвакуация жителей ближайших домов. 2 июня в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района. Пожар был потушен в тот же день.

В Волгоградской области на фоне топливного ажиотажа и очередей на АЗС водители присматриваются к электрокарам или переводят свои машины с двигателем внутреннего сгорания на газ, передало издание "Высота 102".

В Волгограде спрос на услуги по установке газобаллонного оборудования (ГБО) существенно вырос – за месяц он увеличился в полтора раза, отметил руководитель компании "АвтоГазовыеСистемы" Константин Ярошенко, слова которого приведены в публикации.

Массовый переход водителей на газ не стоит воспринимать как долгосрочный тренд, если проблема с бензином будет решена и очереди на заправках исчезнут, то ажиотаж с ГБО спадет, указал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, слова которого привел сегодня "Волгоград Онлайн".

Но даже если в будущем интерес к переоборудованию снизится, то большинство тех, кто уже поставил ГБО, вряд ли об этом пожалеют. "Люди, как правило, переходят на двухтопливную систему. Можно использовать бензин, можно использовать сжиженный углеводородный газ (СУГ). Бонусы от такого переоборудования у вас останутся. Хотите ездите на бензине, хотите – на газе", – объяснил аналитик.

Стоимость газа может немного вырасти, но ситуация существенно не изменится, так как этот вид топлива всё равно будет заметно дешевле бензина, добавил он.

Юшков обратил внимание, что не каждая АЗС имеет оборудование по заправке газа, особенно если речь идет о небольших населенных пунктах. Также он отметил, что повышенный спрос на газобаллонное оборудование увеличивает соблазн обратиться в несертифицированные мастерские, работники которых обещают сделать всё быстро и дешево. Топливный ажиотаж может привести к буму полулегальных мастерских, считает он.

" Газ не опаснее паров бензина. Это точно такой же горючий материал. Сам этот сегмент давно отработан, оборудование вполне безопасное. Но, конечно, речь идет о качественной установке и нормальном оборудовании", – подчеркнул Игорь Юшков.

В ситуации с газомоторным топливом проблемой является отсутствие инфраструктуры, подчеркнул также заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Он отметил, что инфраструктуру в короткие сроки построить невозможно. "Зато нынешний кризис – хороший повод вспомнить о программах, которые уже существуют, но развиваются гораздо медленнее, чем планировалось", – отметил он.

На газ в перспективе могли бы активнее переходить муниципальный транспорт, коммунальщики, крупные автопарки и сельхозпредприятия. Это сделало бы кризисы с топливом менее болезненными и снизило бы нагрузку на рынок бензина, отметил Фролов.

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Автор: "Кавказский узел"

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