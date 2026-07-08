Политологи в Баку объяснили значение ударов по украинским объектам SOCAR

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Российские удары по объектам SOCAR на территории Украины рассматриваются Баку как часть более широкого комплекса разногласий и попытка принуждения Азербайджана к отказу от собственного внешнеполитического курса, считают опрошенные “Кавказским узлом” аналитики.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре прошлого года МИД Азербайджана вызывал посла России в республике Михаила Евдокимова для вручения ноты протеста: ведомство назвало недопустимыми атаки на дипломатические представительства страны на Украине и потребовало провести расследование. Выступая 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "много раз" во время контактов с Москвой Баку поднимал вопрос о повреждениях посольства страны на Украине. Он назвал повреждение посольства "преднамеренным нападением"; МИД России в тот же день заявил, что это "не соответствует действительности".

Посол России в Баку Михаил Евдокимов 6 июля был вызван в МИД Азербайджана, где ему вручили ноту протеста в связи с атакой беспилотника 5 июля на автозаправочную станцию SOCAR в Николаевской области Украины. В азербайджанском МИД заявили, что это не первый подобный инцидент, отметив предыдущие удары по объектам компании SOCAR на территории Украины, включая газокомпрессорную станцию и нефтебазу в Одессе. По данным азербайджанской стороны, атаки нанесли значительный материальный ущерб, также пострадали сотрудники компании. «Повторение подобных инцидентов, несмотря на ранее сделанные предупреждения, свидетельствует об их целенаправленном характере», - говорится в сообщении ведомства.

Отдельно в ходе встречи с послом РФ были затронуты повреждения в ходе предыдущих атак зданий посольства Азербайджана в Киеве и почетного консульства в Харькове - обе дипмиссии, по словам азербайджанской стороны, пострадали в результате авиаударов. В МИД Азербайджана подчеркнули «необходимость соблюдения Венской конвенции о защите дипломатических и консульских представительств». Азербайджан призвал Россию провести «всестороннее расследование инцидентов, предоставить разъяснения и соблюдать международные обязательства по защите гражданских и дипломатических объектов».

Удары по инфраструктуре SOCAR на Украине и жесткая дипломатическая реакция Баку свидетельствуют о сохранении кризиса в политических отношениях Азербайджана и России, несмотря на заявления о нормализации отношений после катастрофы самолета AZAL, считает член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрул Джуварлы.

Официальные Баку и Москва 15 апреля рапортовали об урегулировании последствий катастрофы самолета авиакомпании AZAL, в том числе по вопросу о компенсациях. Причиной трагедии названо "непреднамеренное действие системы ПВО". Подробнее о катастрофе лайнера, летевшего из Баку в Грозный, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

На его взгляд, за ударами по объектам SOCAR на Украине скрывается недовольство Москвы независимой экономической стратегией Азербайджана и приходом азербайджанской компании на традиционные газовые рынки РФ в Европе.

«SOCAR не просто крупный энергетический игрок, он олицетворяет экономическое и стратегическое влияние Азербайджана, в том числе на европейском энергетическом рынке. Азербайджан поставляет газ в целый ряд стран Европы, где традиционным ключевым игроком была Россия. Речь идет о таких рынках как Греция, Италия, Болгария, частично Венгрия, Сербия и другие. Более того, тестируются поставки азербайджанского газа по Трансбалканскому маршруту реверсом на Украину. Для Москвы это означает потерю части возможностей давления на Украину и в значительной мере европейского рынка. Ударами по инфраструктуре SOCAR Москва хочет дать понять, что Азербайджану дорого будет обходиться независимая энергетическая стратегия», - заявил аналитик корреспонденту «Кавказского узла».

Кроме того, на его взгляд, подобными атаками Москва демонстрирует свое раздражение гуманитарной помощью Азербайджана Украине, которая главным образом выражается в поставках энергетического оборудования для разрушенных электростанций. При этом Джуварлы указал, что гуманитарная помощь Азербайджана Украине не является каким-то вызовом России.

Ударами по инфраструктуре SOCAR Москва хочет дать понять, что Азербайджану дорого будет обходиться независимая энергетическая стратегия

«Азербайджан проводит сбалансированную внешнюю политику, при этом Украина является традиционным партнером Азербайджана. Когда территории Азербайджана были под оккупацией, Киев в международных организациях поддерживал инициативы Баку в защиту территориальной целостности Азербайджана. Теперь Баку оказывает помощь Украине. Однако важно отметить, что несмотря на официальную позицию Баку о поддержке целостности Украины, в голосованиях в международных организациях, Азербайджан не присоединяется к антироссийским резолюциям и как правило вообще не участвует в голосованиях», - продолжил аналитик.

Россия не хочет довольствоваться курсом Азербайджана на прагматические отношения с ней и нейтралитетом в российско-украинском конфликте - ударами по инфраструктуре SOCAR стремится оказывать давление на Баку с целью заставить отказаться от независимой внешней политики, надеясь вынудить Азербайджан координировать свои действия с Москвой. По мнению эксперта, такая политика будет только иметь обратный эффект.

«Последние события могут только ускорить в Баку процессы по дальнейшей диверсификации транспортных и энергетических маршрутов Азербайджана, усилению его отношений с другими международными партнерами. Чем выше давление будет на Баку извне, тем важнее для Азербайджана становится снижение зависимости от любого одного центра влияния», - отметил Джуварлы.

Атака на объекты SOCAR последовала буквально спустя несколько дней после визита на Украину делегации парламента Азербайджана, обратил внимание бакинский аналитик, не пожелавший быть названным.

«Азербайджанскую делегацию представляли два депутата Милли меджлиса - Алибала Магеррамзаде и Эркин Гадирли, входящие в группу дружбы с Украиной. Переговоры были посвящены развитию межпарламентского сотрудничества, гуманитарным проектам и перспективам участия Азербайджана в восстановлении Украины. Сотрудничество Азербайджана и Украины не имеет военной составляющей. Баку продолжает придерживаться собственной внешнеполитической линии: поддерживает территориальную целостность Украины, развивает гуманитарное взаимодействие и сохраняет каналы сотрудничества, одновременно избегая прямого вовлечения в военное противостояние. Тем не менее, видимо даже такой уровень сотрудничества вызывает в Москве раздражение и азербайджанские дипмиссии и энергетические объекты периодически становятся мишенями российских военных атак», - сказал эксперт корреспонденту “Кавказского узла”.

Он обратил внимание, что три беспилотника последовательно атаковали АЗС SOCAR, при этом соседние здания и расположенные поблизости другие автозаправочные станции не подверглись ударам. Это дает основания полагать, что объект, связанный с Азербайджаном был заранее идентифицирован как цель, а не оказался случайным результатом неточного наведения.

Государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ со ссылкой на SOCAR Energy Ukraine уточнило, что автозаправочная станция SOCAR в селе Нечаянное Николаевской области была атакована вечером 5 июля тремя беспилотниками ударного типа “Шахед”. Во время атаки все сотрудники находились в укрытии, поэтому пострадавших не было. Агентство напомнило, что летом 2025 года в результате взрывов в селе Березина Житомирской области Украины двум автозаправочным станциям SOCAR был нанесен серьезный ущерб. Кроме того, в ночь на 8 августа российские военные атаковали беспилотниками типа “Шахед” нефтебазу SOCAR, расположенную в Одесской области. В результате ударов возник пожар, четыре человека получили тяжелые ранения.

«Конечно, доказать намерение исключительно по характеру удара невозможно, однако концентрация нескольких беспилотников на одном объекте - это не случайное попадание, о котором ранее заявляла российская сторона», - отметил аналитик.

На отношения Баку и Москвы по-прежнему негативно влияют неурегулированные вопросы с представителями азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге и непривлечение к ответственности виновных за чрезмерные действия силовиков во время рейда, по итогам которого умерли двое братьев Сафаровых, заявил корреспонденту «Кавказского узла» политический обозреватель Тофиг Тюркель.

Он обратил внимание, что в азербайджанских медиа периодически поднимаются вопросы преследования мигрантов в России по этническому признаку, а 6 июля на международной конференции в Шуше поднимались проблемы «этнических меньшинств» в России, в том числе в контексте исторической памяти о преследовании народов Кавказа. Тюркель назвал символичным, что организатором конференции явился "Центр культурного и этнического разнообразия", созданный азербайджанским журналистом Сейфаддином Гусейнли (Сафаров), чьи двое братьев погибли во время того же рейда в Екатеринбурге.

Аналитик считает, что Баку не будет в одностороннем порядке уступать Москве ни по одному вопросу и если речь будет идти об урегулировании проблем, то компромиссы будут достигаться на взаимной основе.

Новым витком ухудшения отношений двух стран после крушения самолета AZAL стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане весной и летом 2025 года. Баку обвинял власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".