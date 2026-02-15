×

01:58, 15 февраля 2026

Азербайджан обвинил Россию в преднамеренных атаках на посольство в Киеве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ильхам Алиев заявил, что атаки на дипломатическое представительство Азербайджана в Киеве носят преднамеренный характер. МИД России заявил, что это не соответствует действительно, ответственность за повреждение зданий посольства несет руководство Украины.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре прошлого года МИД Азербайджана вызывал посла России в республике Михаила Евдокимова для вручения ноты протеста, ведомство назвало недопустимыми атаки на дипломатические представительства страны на Украине и потребовало провести расследование.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что "много раз" во время контактов с Москвой Баку поднимал вопрос о повреждениях посольства страны на Украине, пишет РБК.

По его словам, Азербайджан после первого повреждения передал "российским коллегам все координаты дипломатических ведомств", а также "выступал со специальным заявлениями, был приглашен посол и была объявлена нота". При этом, добавил Алиев, всего было три взрыва и это является "недружественным шагом". 

Алиев назвал повреждение посольства "преднамеренным нападением на дипломатическое представительство Азербайджана".

На заявление Алиева отреагировал в тот же день МИД России. По словам ведомства, заявление азербайджанской стороны о преднамеренной атаке на посольство не соответствует действительности, информирует "Интерфакс".

МИД заявил, что Киев размещает военные объекты, в том числе средства ПВО, в жилой застройке, подвергая тем самым угрозе гражданское население, и именно "военно-политическое руководство Украины должно нести ответственность за любые последствия таких преступных действий".

В ведомстве отметили, что еще в ноябре прошлого года выражали "искреннее сожаление по поводу повреждений зданий и территории азербайджанской дипмиссии на Украине", однако отмечали, что "повреждения комплекса зданий азербайджанской дипломатической миссии в Киеве, по всей вероятности, произошли вследствие некорректной работы средств противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, предположительно - падения ракеты ЗРК "Патриот".

На этот раз Баку "повторно проинформирован о том, что удары наносятся по законным военным целям, включая объекты украинского военно-промышленного комплекса, в том числе расположенные в Киеве".

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL". Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Признаки разрядки напряженности в отношениях двух стран появились лишь в октябре: первая за долгое время встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева состоялась 9 октября в Душанбе, а 10 октября, после встречи, стало известно, что исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых и один из арестованных в России азербайджанцев освобождены. 19 октября Картавых вылетел в Россию. 25 октября в Москву прибыл и шеф-редактор агентства Евгений Белоусов, а в Баку в тот же день прилетел предприниматель из Воронежа, один из лидеров местной диаспоры Юсиф Халилов, который был арестован в РФ по делу о взятке. 

Также 1 июля суд в Баку арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях. Москва рассчитывает на отказ Баку от избыточной и несправедливой жесткости в отношении задержанных россиян, заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. 16 июля стало известно, что родственницы некоторых арестованных в Баку россиян смогли увидеться с ними, а российский консул назвал условия их содержания хорошими. Россиянам продлен срок ареста.

Автор: "Кавказский узел"

