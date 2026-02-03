Четыре гражданина Азербайджана арестованы за участие в боях на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заключены под стражу четыре гражданина Азербайджана, которые, по версии следствия, участвовали в боевых действиях между Россией и Украиной.

Как писал "Кавказский узел", погибли 26 уроженцев Азербайджана, которые участвовали в боях на стороне украинских войск, сообщил в мае 2023 года посол Украины в Азербайджане. Он отметил, что речь идет об этнических азербайджанцах, проживавших на Украине.

Законодательство Азербайджана не предусматривает участие граждан страны в вооруженных конфликтах на территории других государств. Поэтому азербайджанские добровольцы, отправившиеся на Украину, могут быть привлечены на родине к уголовной ответственности по статье о наемничестве, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Об аресте четырех граждан Азербайджана, принимавших участие в боевых действиях между Россией и Украиной, Служба госбезопасности страны отчиталась сегодня на своем сайте.

"Доказано участие граждан Азербайджанской Республики - Набиева Реала Эльдениз оглы, 1991 года рождения, Гусейнова Фариса Фамиль оглы, 1993 года рождения, Мамедова Али Эльнур оглы и Миргашимли Мурова Гасан оглы, 1994 года рождения, в боевых действиях под контролем вооружённых формирований России и Украины, в связи с чем указанные лица были задержаны и привлечены к уголовной ответственности в январе 2026 года, и в отношении них по решению суда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении, опубликованном на русском языке.

По данным ведомства, "значительное число" граждан Азербайджана принимали участие в боевых действиях между Россией и Украиной. "В результате чего многие из них погибли, пропали без вести или получили ранения, а также установлено, что некоторые содержатся в плену", - отмечается в публикации.

Напомним, в марте 2022 года 29-летний Эльнур Гасанов был убит под Киевом. Его тело привезли в Азербайджан и передали семье, мужчину похоронили в Геранбойском районе.

На Украине могут находиться около 300 азербайджанских добровольцев, но в основном это граждане Украины или граждане Азербайджана, живущие в этой стране, сообщил в апреле 2022 года представитель азербайджанской диаспоры в Киеве.