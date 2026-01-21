×

19:04, 21 января 2026

Уроженцы Ингушетии приговорены к длительным срокам по делу о теракте в Москве

Батухан Точиев (слева) и Рамазан Падиев. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Второй Западный окружной военный суд приговорил уроженцев Ингушетии Батухана Точиева и Рамазана Падиева к 22 и 18 годам соответственно, а уроженца Баку Роберта Сафаряна - к 25 годам заключения. Исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов, результате которого погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, приговорен к пожизненному сроку.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря 2025 года гособвинение попросило Второй Западный окружной военный суд приговорить уроженцев Ингушетии Батухана Точиева и Рамазана Падиева к 26 и 24 годам соответственно, а уроженца Баку Роберта Сафаряна - к 28 годам заключения. Для исполнителя теракта, в результате которого погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, прокурор потребовал пожизненного срока.

По версии силовиков, два уроженца Ингушетии являются членами боевого крыла (признано террористической организацией) вирда баталхаджинцев. Они предоставили съемную квартиру гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову, обвиняемому в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. Ингушский вирд баталхаджинцев стремится улучшить свой имидж под пристальным вниманием силовиков, и маловероятно, что его представители решились бы на участие в громком убийстве генерала Кириллова, указали аналитики.

Второй Западный окружной военный суд признал виновными четырех фигурантов уголовного дела о теракте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал Игорь Кириллов, передает сегодня "Интерфакс".

Подсудимые признаны виновными в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Суд приговорил Батухана Точиева к 22 годам, Рамазана Падиева к 18 годам, Роберта Сафаряна к 25 годам заключения. Исполнителю теракта Ахмаджону Курбонову назначено наказание в виде пожизненного заключения. Также назначены штрафы в размере 1 млн рублей Курбонову, 700 тысяч рублей Сафаряну и по 200 тысяч рублей уроженцам Ингушетии.

По словам официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, преступление тщательно и длительное время готовилось на территории Украины. Осенью 2024 года организаторы спланировали переправку из Польши в Россию компонентов самодельного взрывного устройства, замаскированных в бытовые предметы, и обеспечили их доставку Сафаряну. Он хранил эти предметы по месту жительства и после поступления указаний организаторов передал исполнителю теракта Курбонову.

Курбонов, по данным следствия, собрал взрывное устройство и закрепил на электросамокат, который разместил возле подъезда дома Кириллова. "Дождавшись выхода Кириллова на улицу, Курбонов под контролем организаторов преступления дистанционно привел СВУ в действие, после чего попытался скрыться на конспиративной квартире, заранее найденной и оплаченной для него Точиевым и Падиевым, заявила Светлана Петренко.

"Расследование в отношении объявленных в международный розыск и заочно арестованных соучастников преступления, в том числе гражданина Украины, проживающего на территории стран Евросоюза, а также иных причастных лиц, продолжается", - приводит ее слова агентство.

"Кавказский узел" также писал, что в конце декабря 2025 года ФСБ рапортовало о задержании членов ингушского вирда баталхаджинцев в Москве, Ингушетии и Чечне. У них было изъято большое количество оружия и боеприпасов. По данным следствия, они длительное время совершали махинации с квартирами, похищая и убивая их владельцев.

12 декабря 2022 года стало известно, что баталхаджинцы в обмен на поддержку Рамзана Кадырова сформировали отряды для участия в военной операции на Украине. Баталхаджинский отряд быстрого реагирования (БОБР) вошел в состав спецназа "Ахмат" и принимает участие в военной операции, подтвердил глава Чечни. Формирование таких отрядов выгодно баталхаджинцам, которые привлекли пристальное внимание силовиков, отметили тогда аналитики.

Батал-хаджи Белхороев – ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, говорится в справке "Кавказского узла" "Батал-хаджи и его последователи".

Автор: "Кавказский узел"

