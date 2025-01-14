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03:04, 14 января 2025

Уроженцы Ингушетии заподозрены в причастности к теракту в Москве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Задержаны двое уроженцев Ингушетии, которые, по данным оперативных служб, относятся к признанному террористическим боевому крылу вирда баталхаджинцев. Они предоставили съемную квартиру уроженцу Узбекистана Ахмаду Курбанову, обвиняемому в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника.

Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты утром 17 декабря на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство был заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом. В убийстве обвиняется гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов, он заключен под стражу до 17 февраля, сообщают "Ведомости".

Двое уроженцев Ингушетии задержаны в Сибири по делу о теракте, жертвами которого стали начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, пишет 13 января "Коммерсант" со ссылкой на оперативные службы.

Задержанные предоставили обвиняемому в совершении теракта гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову съемную квартиру в подмосковном городе Электроугли. Когда они узнали о совершенном преступлении, то попытались скрыться.

Незадолго до теракта одному из предполагаемых пособников, который ранее отбывал срок за грабеж, поступил звонок от знакомого из-за границы. Он попросил обеспечить "азиата" неприметным жильем. Сам искать квартиру он не стал, попросив заняться этим земляка из Ингушетии. Тот предложил несколько вариантов, в том числе упомянутую квартиру в Электроуглях. Квартиру они сняли на свои документы. Ключи Курбанову они передали в одном из торговых центров. После того как они узнали о теракте, ударились в бега.

В настоящее время задержанные находятся под административными арестами за неповиновение требованиям сотрудников полиции и мелкое хулиганство. После того как сроки арестов закончатся, их направят в Москву, где сотрудники Следкома России и ФСБ продолжат расследование уголовного дела, возбужденного в связи с терактом.

По данным издания, оба задержанных принадлежат к боевому крылу вирда последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева (организация признана террористической и запрещена в России).

Батал-хаджи Белхороев – ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Батал-хаджи и его последователи". В феврале 2023 года ФСБ включила в список террористических организаций боевое крыло ингушского вирда баталхаджинцев.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре прошлого года были задержаны предполагаемые соучастники теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", жители Ингушетии Хусейн Медов и Джабраил Аушев, они обвинены в незаконном обороте оружия и взрывчатки. Следствие связывает их с признанным террористическим боевым крылом ингушского вирда баталхаджинцев и оружием, использованным для теракта в "Крокусе". В конце декабря в Ингушетии были задержаны еще четверо мужчин, которые подозреваются в пособничестве теракту в "Крокус Сити Холле". Следствие полагает, что они связаны с баталхаджинцами и помогли скрыться от правосудия Батыру Кулаеву (внесен в список террористов и экстремистов), который считается одним из ключевых участников группы, снабжавшей оружием террористов, причастных к нападению в "Крокус Сити Холле".

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Автор: "Кавказский узел"

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