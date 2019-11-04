Батал-хаджи и его последователи

04 ноября 2019, 22:08

Батал-хаджи Белхороев - ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирд), последователь шейха Кунта-хаджи. Члены братства Батал-хаджи - белхароевцы или баталхаджинцы - имеют большое влияние в современной Ингушетии.

Основатель вирда

Батал-Хаджи Белхороев родился в 1824 году в местечке Сомйох вблизи станицы Нестеровская Сунженского района современной Республики Ингушетия. Отца его звали Анарбек, мать Райзет (Забия). В раннем детстве он лишился родителей. Ему не было еще семи лет, когда умерла его мать, вскоре умер и отец. Мальчика отдали на воспитание родственникам матери, жившим в Чечне. Там прошло его детство и юность.

В восемь лет он стал учеником Кунта-хаджи Кишиева, а впоследствии стал основателем одного из кадирийских вирдов. Большую часть жизни он прожил в с.Сурхахи Назрановского района Ингушетии – обучал и вел проповедническую деятельность. Совершил хадж . Первыми приверженцами шейха Батал-Хаджи Белхороева стали жители ингушских селений Сурхахи, Назрань, Насыр-Корт, Барсуки, Плиево и Верхний Ачалуки.

Батал-Хаджи был суфийским шейхом кадирийского тариката, распространившим среди ингушей новое религиозное учение. Суть его заключалась в том, что им были введены новые элементы в существующие обрядовые практики .

В вирде женщине запрещается выходить замуж за мурида из другой общины (в вирдах Бамматгирей-хаджи, Чиммирзы, последователей Кунта-хаджи допускается свободный выбор жениха, однако брачующихся предупреждают, что в Судный день каждый верующий может быть рядом только со своим шейхом, поэтому супруги, принадлежащие к разным вирдам, непременно разойдутся). На свадьбах танцевать и играть на музыкальных инструментах не принято. Многоженство не осуждается .

В народе о Батал-Хаджи говорили, что он обладает сверхъестественными способностями, что он в течение 2–3 часов мог проехать 200 верст и вернуться обратно; невидимым ходил среди людей

Батал-Хаджи участвовал в строительстве соборной мечети в Сурхахах, и сам на подводах привозил из Владикавказа кирпичи для минарета . Мюриды беспрекословно исполняли требования своего устаза. Баталхаджинцы отличались строгой дисциплиной и воинственностью

В 1911 году Белхороев вместе с представителями чеченского духовенства был арестован и сослан в г. Козельск Калужской губернии, где скончался в 1914 году. После его смерти было получено разрешение на перевозку спецвагоном тела Белхороева на родину. Он был похоронен 25 октября 1914 г. в Сурхахах. В похоронной процессии участвовали жители не только Ингушетии, но со всех уголков Северного Кавказа

Сыновья Батал-хаджи активно боролись против Советской власти, почти все они были расстреляны: Мусса - в 1925 г., Иса - в 1930 г., Али - в 1935 г., Мухаммад, сподвижник Наджмутдина-эфенди, был убит при попытке перейти турецкую границу, Курейш руководил партизанским движением на территории Чечено-Ингушетии и Северной Осетии, после 10-летнего заключения, в 1957 г., вернулся на родину, возглавил вирд, умер в 1964 году. Дочь Батал-хаджи, Зулейха, жившая в селении Плиево, была известна изготовления амулетов

Баталхаджинцы (белхароевцы)

В 1929-1930 годах насчитывалось около 800 последователей Батал-хаджи, в 1968 году в селении Сурхахи (общину возглавлял Исраил Белхороев) - 400 муридов. В настоящее время последователи Батал-хаджи действуют в Назрановском, Сунженском, Малгобекском районах. Мазар шейха Батал-хаджи находится в селении Сурхахи. Последователями являются не только ингуши, но незначительная часть чеченцев и кумыков

По состоянию на 2019 год братство, по данным источников, насчитывает около 5 тысяч человек. Ядром вирда являются прямые потомки шейха, их семейная ячейка отличается большой сплоченностью. Баталхаджинцы имеют политическое и финансовое влияние в Ингушетии: члены этой семьи всегда занимали посты в республиканских органах власти и успешно занимались бизнесом, поэтому имели и большие деньги, и серьезные связи.

Род Белхароевых назвала "небольшим, но очень сплоченным вирдом, к тому же близким к Рамзану Кадырову" директор проекта по Северному Кавказу Международной кризисной группы и член совета ПЦ "Мемориал" Екатерина Сокирянская.

Лидеры баталхаджинцев дружны с главой Чечни, однако это не мешает им занимать собственную позицию в важных для Ингушетии вопросах. Так, члены семьи Белхороевых, несмотря на дружбу с Кадыровым, привозили продукты для участников многодневного оппозиции в Магасе.

Во дворе внука Батал-Хаджи Якуба Белхороева был основан частный музей, где собраны личные вещи, фотографии, книги и рукописи, которыми пользовался шейх при жизни. Также внуками были учреждены орден Батал-Хаджи Белхороева Первой, Второй и Третьей степени. Им награждаются те, кто, по их мнению, имеет заслуги перед братством и ингушским народом. Одними из первых орденом I степени были награждены крупный российский предприниматель Михаил Гуцериев и бывший президент Ингушетии Мурат Зязиков; орденом II степени — чемпион Олимпийских игр по греко-римской борьбе Назир Манкиев и известный религиозный деятель Солех Борохоев.

Убийство Ибрагима Белхароева

Правнук шейха Батал-хаджи Белхороева Ибрагим Белхароев был убит в ночь на 31 декабря 2018 года, его автомобиль обстреляли в Назрани. В тот же день, 31 декабря, его похоронили на родовом кладбище в селе Сурхахи рядом с могилой отца Султана-хаджи Белхароева, на месте, где находится погребение - зиярат шейха Батал-хаджи. 6 января 2019 года родственники Ибрагима Белхароева объявили вознаграждение в 30 миллионов рублей за информацию об убийстве.

Сам Ибрагим Белхароев не получил религиозное образование и не был шейхом. В числе его родственников депутат парламента республики Ахмед Белхароев, сообщил "Кавказскому узлу" в мае 2016 года руководитель ингушской правозащитной организации "Машр", автор блога на "Кавказском узле" Магомед Муцольгов.

Участники нападения на Ибрагима Белхароева передвигались на автомобиле "Лада Приора", на месте преступления обнаружены гильзы двух разных калибров, сообщили правоохранительные органы.

До своей гибели Белхароев пережил два покушения. В мае 2016 года источник в правоохранительных органах сообщил, что в Назрани рядом с домом Белхароева неизвестные подорвали его автомобиль. Позднее представитель МВД заявил, что автомобиль был сожжен, а подрыва не было. 23 октября 2017 года суд признал жителя Ингушетии виновным в подрыве машины Белхароева и приговорил его к 3,5 годам колонии. В сентябре 2008 года Ибрагим Белхароев был ранен в Назрани при взрыве автомобиля.

Источники отмечали, что при Юнус-Беке Евкурове отношения Белхароевых с руководством Ингушетии были "натянутыми", поскольку представители влиятельной семьи способны оппонировать власти и отстаивать свои позиции. Прежний глава республики Мурат Зязиков поддерживал с ними теплые отношения.

2 ноября 2019 года в Москве были застрелены начальник ингушского Центра "Э" Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Убийство произошло на фоне конфликта силовика с последователями шейха Батал-хаджи. Родственники Ибрагима Белхароева считали, что за его убийством могут стоять Эльджаркиев и его подчиненные. Telegram-канал Mash утверждает, что после известия о гибели Эльджаркиева его враги-белхароевцы устроили в селении Экажево праздник с фейерверками

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