Загрязнение воздуха зафиксировано в Славянске-на-Кубани после атаки БПЛА

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Превышение предельно допустимой концентрации сажи в атмосферном воздухе выявлено в садовом товариществе "Заря" Славянска-на-Кубани, где продолжается тушение пожара на нефтеперерабатывающем заводе.

Как писал "Кавказский узел", 28 июня в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода, также обломки повредили линию электропередачи, а в одном из частных домов выбило стекла.

По данным Центра гигиены и эпидемиологии, опубликованы результаты исследований качества атмосферного воздуха за 28 июня. По большинству исследуемых показателей превышений не выявлено в ряде населённых пунктов, в том числе в Славянске-на-Кубани, сообщает сегодня "Интерфакс".

"В большинстве контрольных точек на территории Славянского района превышений загрязняющих веществ не выявлено. Вместе с тем в районе СНТ "Заря" специалисты зафиксировали превышение допустимого уровня содержания сажи в атмосферном воздухе", - говорится в сообщении центра.

Ранее глава Славянского района Роман Синяговский сообщил, что площадь пожара на НПЗ в Славянске-на-Кубани сократилась вдвое, информирует "Коммерсант".

"Продолжается тушение пожара на нефтеперерабатывающем предприятии. Площадь возгорания силами пожарных была уменьшена вдвое", - сообщил чиновник.

"Кавказский узел" также писал, что пожарные потушили возгорание на нефтебазе в станице Полтавской, которое произошло в результате падения обломков БПЛА 25 июня.