Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе на Кубани после атаки БПЛА

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В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков беспилотника сегодня произошло возгорание на НПЗ.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня после атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе в станице Полтавской, а также загорелся деревообрабатывающий цех в Краснодаре.

В Славянске-на-Кубани из-за падения обломком БПЛА произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода, об этом сегодня сообщил в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

Также обломки повредили линию электропередачи, а в одном из частных домов выбило стекла. Данных о пострадавших нет, на местах уже работают оперативные и специальные службы.

В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района обломки БПЛА повредили четыре частных дома, пострадал один человек, ему оказали медпомощь без госпитализации.

В Краснодарском крае с сентября 2025 года действует запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

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