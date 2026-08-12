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11:57, 12 августа 2026

Пользователи соцсети усомнились в скором снижении цен на бензин в Кабардино-Балкарии

Очередь на заправку. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Один из жителей Кабардино-Балкарии поинтересовался в соцсети, когда понизится стоимость горючего. Другие местные жители, комментируя его вопрос, усомнились в скором снижении цен и указали на более низкую стоимость топлива в соседних регионах.

Как информировал "Кавказский узел", 6 августа водители из Кабардино-Балкарии рассказали, что высокие цены на топливо ударили по семейным бюджетам и малому бизнесу. На частных АЗС АИ-92 стоил 110–115 рублей за литр, АИ-95 – 125–130 рублей, при этом на сетевых заправках сохранялись перебои с продажей топлива.

Один из жителей Кабардино-Балкарии поинтересовался, как долго цены на топливо будут оставаться высокими. Свой вопрос властям он переадресовал через Instagram*-паблик goloskbr.

"Можно узнать через вас, когда цены на топликов упадут в нашей республике", – задался вопросом житель Кабардино-Балкарии.

Этот пост в Instagram*-паблике goloskbr, на который подписано около 190 тысяч пользователей, на 11.50 мск 12 августа набрал 400 отметок "Нравится" и 186 комментариев.

Многие комментаторы усомнились, что цены на топливо в республике снизятся. "Какие вы наивные. У нас то, что повышается, никогда не снижается", – написала 07vatutina_viktoriy. "По ходу никогда, не нужно это нашему руководству!" – считает olga_dmitrievna_64. "По ходу никогда", – написал b___e_____a.

Пользователи сравнили стоимость топлива в Кабардино-Балкарии с ценами в соседних регионах. "Вчера проезжали Чечню. На всех заправках по пути цена на топливо была абсолютно одинакова: 92-й – 104 рубля, где-то дешевле. Газ – 39 рублей, на некоторых даже 38,5", – написала liana_nails_shugar. "Владикавказ и Ингушетия: цены дешевле 100 рублей на 95-й", – сообщила okcuk. "В Ставропольском крае и в соседнем Владикавказе газ – 33–35, у нас стабильно 42", – отметил greenninho.

О более низких ценах в Ставропольском крае рассказали и другие комментаторы. "В Пятигорске уже цены снизили, и очередей никаких нет. Почему у нас в республике это не контролируют?" – спросила kymikova_lena.

Часть пользователей рассказала, что жители Кабардино-Балкарии ездят за более дешевым топливом в соседние регионы. "Терский район граничит с Северной Осетией, терчане почти все заправляются в Осетии", – написал germanhatkov07. "Наши жители едут в Ставропольский край и Северную Осетию за бензином", – отметила besh_tau_el.

Комментаторы также пожаловались на перебои с продажей бензина на сетевых АЗС. "Три дня не можем заправиться в "Роснефти" в Баксане, пришлось по необходимости заправиться на частной заправке, а там очень дорого", – написала ap.ellena. "Те же цены, что и в других регионах. А толку, что "Лукойл" или "Роснефть" по 1,5 часа работают. Такие же цены на независимых АЗС", – отметил tttop070.

Часть пользователей призвала усилить контроль за стоимостью топлива. "А у нас есть что ли в республике кому контролировать это?" – спросила vladlena.84. "Когда уже ФАС начнет работать, когда прекратится этот беспредел с топливом, почему нет никакого контроля в республике. Люди устали от повышения цен на все!" – написала iv_anova1571. "У нас нет того, кто может это контролировать", – отметил azret46207.

"Кавказский узел" также писал, что 28 июля жители Кабардино-Балкарии пожаловались на высокие цены, очереди и перебои в работе АЗС. Стоимость бензина на некоторых заправках достигала 135–150 рублей за литр. Комментаторы тогда также спрашивали, когда цены начнут снижаться, сравнивали их со стоимостью топлива в соседних регионах и требовали усилить контроль за ценами.

На 11.50 мск 12 августа на сайте Минэнерго Кабардино-Балкарии нет комментариев относительно жалобы местных жителей на высокие цены на бензин.

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Автор: "Кавказский узел"

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