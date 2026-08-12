×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:00, 12 августа 2026

Жильцы ветхого дома в Нальчике потребовали расселения

Скриншот публикации https://www.instagram.com/goloskbr/reel/Db5YHNcsXTw (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В стенах аварийного дома в Нальчике увеличиваются трещины и возрастает риск его обрушения, а чиновники в очередной раз перенесли сроки расселения, пожаловались жильцы дома.

Как информировал "Кавказский узел", жильцы аварийных домов в Нальчике периодически требуют ускорить их расселение. Так, 18 июня стало известно, что глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал отчета о проволочках с расселением жильцов аварийного общежития на улице Ингушской. Жильцы общежития выразили надежду, что вмешательство Бастрыкина ускорит их переселение в благоустроенные квартиры.

Жалобу жильцов ветхого дома в Нальчике опубликовал Instagram*-паблик goloskbr. Автор обращения сообщила, что трещины в стене увеличиваются, а в доме живут дети. По ее словам, жильцы ждут проведения независимой экспертизы, однако опасаются, что стена может упасть и травмировать людей.

"Стена в нашем доме буквально "ползет": трещины становятся шире каждый день. Говорят, она не несущая, но разве это отменяет угрозу? В доме живут дети, и каждый раз, проходя мимо, я боюсь за их безопасность", – сказано в публикации.

Нальчанка также пожаловалась на неоднократное изменение очередности расселения. По ее словам, сначала жильцов перенесли со второго этапа программы на третий, а затем – на шестой.

К посту прикреплено видео, на котором показаны трещины в стене дома и обвалившаяся штукатурка.

Этот пост в Instagram*-паблике goloskbr, на который подписано около 190 тысяч пользователей, на 07.00 мск 12 августа набрал 246 отметок "Нравится" и 44 комментария.

Комментаторы назвали условия проживания в доме опасными и поддержали требование жильцов о расселении. "Как все печально. Желаю, чтобы у жителей дома получилось добиться справедливости", – написала asyana_07.

"XXI век на дворе, а есть еще люди, живущие в нечеловеческих условиях", – отметила _salma_dyshevno.

"Пока этот дом не рухнет на головы жильцам, департамент, администрация и все ответственные лица ничего не сделают", – предположила broeva0509.

Часть пользователей раскритиковала чиновников и распределение бюджетных средств. "Стыдно должно быть главе и чиновникам, что люди в таком упадке живут. Я думала, такого уже нет", – написала 2306luda.

"А кто перенес? Кто отвечает за это?" – поинтересовался 1abrek1, комментируя изменение очередности расселения.

Другие комментаторы призвали придать жалобе огласку и обратиться к руководству республики. "Пожалуйста, распространите", – попросил nalshik_ru.

"Вам надо обратиться к главе республики. Он все промониторит и поможет вам", – посоветовал 170aslan.

При этом часть пользователей возложила ответственность за состояние здания на самих жильцов. "Откройте общедомовой счет и делайте сами, по-другому они не сделают", – предложила kabardokovaliliia.

"Пусть не копят, а прилагают силы и сами жильцы", – написал 324albert_07.

"Им это жилье досталось бесплатно еще 40 лет назад в более-менее приличном состоянии. Неужели нельзя было за это время сделать косметический ремонт, поштукатурить, покрасить, хоть что-нибудь сделать?" – спросила marusyagilli.

На 07.00 мск 12 августа на сайте администрации Нальчика нет комментариев относительно жалобы жильцов ветхого дома.

"Кавказский узел" также писал, что аварийные общежития на улицах Мусукаева и Ингушской в Нальчике с 2022 года включены в муниципальную целевую программу расселения, которая по состоянию на февраль 2026 года уже год не финансировалась. Жители этих домов просили чиновников ускорить расселение, жалуясь на тяжелые бытовые условия.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
22:15, 11 августа 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в часть
Осужденные в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17:57, 11 августа 2026
Вынесен приговор организатору и участникам "шариатских патрулей" в Тырныаузе
Дорога от Лечинкая до Нижнего Чегема. Скриншот видео https://www.instagram.com/_07_kbr/reel/DaSnbMlAm-H принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
14:43, 11 августа 2026
Чиновники проигнорировали просьбы жителей отремонтировать дорогу от Лечинкая до Нижнего Чегема
Мужчина смотрит на фотографию сына. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
08:51, 11 августа 2026
Халид Караф сообщил об отсутствии подтверждающих документов о смерти его сына
Ремонт в школе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:05, 10 августа 2026
Нальчане пожаловались на затянувшийся ремонт школы
Персоналии
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
10:55, 11 августа 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
13:08, 10 августа 2026
Кадыров Ахмат Рамзанович
Гарегин II. Фото https://www.armenianchurch.org/
11:02, 10 августа 2026
Гарегин II (Ктрич Нерсесян)
Справочник
Колонна грузинских танков. Фото: http://news.siteua.org/Мир/25258/ Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)

Приговор. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о приговорах бывшим лидерам Нагорного Карабаха

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
12:10, 10 августа 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Как начиналась августовская война 2008 года
Фото
19:19, 16 июля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
И хочется, и колется. Как в Южной Осетии относятся к открытию транзита в Грузию
Фото
17:49, 15 июля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Вдохнуть жизнь. Южная Осетия в мечтах
Все блоги
Аналитика
12:36, 10 августа 2026
В июле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 2 жертвы
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
Темы дня
Халид Накаев (слева) и Исмаил Денильханов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11 августа 2026, 21:22
Избирком Чечни зарегистрировал формальных соперников Кадырова

Осужденные в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11 августа 2026, 17:57
Вынесен приговор организатору и участникам "шариатских патрулей" в Тырныаузе

Дорога от Лечинкая до Нижнего Чегема. Скриншот видео https://www.instagram.com/_07_kbr/reel/DaSnbMlAm-H принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
11 августа 2026, 14:43
Чиновники проигнорировали просьбы жителей отремонтировать дорогу от Лечинкая до Нижнего Чегема

Стихийная свалка. Фото: администрация Владикавказа
11 августа 2026, 12:48
Владикавказцы пожаловались Меняйло на антисанитарию из-за свалки

Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Показать больше