Жильцы ветхого дома в Нальчике потребовали расселения
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В стенах аварийного дома в Нальчике увеличиваются трещины и возрастает риск его обрушения, а чиновники в очередной раз перенесли сроки расселения, пожаловались жильцы дома.
Как информировал "Кавказский узел", жильцы аварийных домов в Нальчике периодически требуют ускорить их расселение. Так, 18 июня стало известно, что глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал отчета о проволочках с расселением жильцов аварийного общежития на улице Ингушской. Жильцы общежития выразили надежду, что вмешательство Бастрыкина ускорит их переселение в благоустроенные квартиры.
Жалобу жильцов ветхого дома в Нальчике опубликовал Instagram*-паблик goloskbr. Автор обращения сообщила, что трещины в стене увеличиваются, а в доме живут дети. По ее словам, жильцы ждут проведения независимой экспертизы, однако опасаются, что стена может упасть и травмировать людей.
"Стена в нашем доме буквально "ползет": трещины становятся шире каждый день. Говорят, она не несущая, но разве это отменяет угрозу? В доме живут дети, и каждый раз, проходя мимо, я боюсь за их безопасность", – сказано в публикации.
Нальчанка также пожаловалась на неоднократное изменение очередности расселения. По ее словам, сначала жильцов перенесли со второго этапа программы на третий, а затем – на шестой.
К посту прикреплено видео, на котором показаны трещины в стене дома и обвалившаяся штукатурка.
Этот пост в Instagram*-паблике goloskbr, на который подписано около 190 тысяч пользователей, на 07.00 мск 12 августа набрал 246 отметок "Нравится" и 44 комментария.
Комментаторы назвали условия проживания в доме опасными и поддержали требование жильцов о расселении. "Как все печально. Желаю, чтобы у жителей дома получилось добиться справедливости", – написала asyana_07.
"XXI век на дворе, а есть еще люди, живущие в нечеловеческих условиях", – отметила _salma_dyshevno.
"Пока этот дом не рухнет на головы жильцам, департамент, администрация и все ответственные лица ничего не сделают", – предположила broeva0509.
Часть пользователей раскритиковала чиновников и распределение бюджетных средств. "Стыдно должно быть главе и чиновникам, что люди в таком упадке живут. Я думала, такого уже нет", – написала 2306luda.
"А кто перенес? Кто отвечает за это?" – поинтересовался 1abrek1, комментируя изменение очередности расселения.
Другие комментаторы призвали придать жалобе огласку и обратиться к руководству республики. "Пожалуйста, распространите", – попросил nalshik_ru.
"Вам надо обратиться к главе республики. Он все промониторит и поможет вам", – посоветовал 170aslan.
При этом часть пользователей возложила ответственность за состояние здания на самих жильцов. "Откройте общедомовой счет и делайте сами, по-другому они не сделают", – предложила kabardokovaliliia.
"Пусть не копят, а прилагают силы и сами жильцы", – написал 324albert_07.
"Им это жилье досталось бесплатно еще 40 лет назад в более-менее приличном состоянии. Неужели нельзя было за это время сделать косметический ремонт, поштукатурить, покрасить, хоть что-нибудь сделать?" – спросила marusyagilli.
На 07.00 мск 12 августа на сайте администрации Нальчика нет комментариев относительно жалобы жильцов ветхого дома.
"Кавказский узел" также писал, что аварийные общежития на улицах Мусукаева и Ингушской в Нальчике с 2022 года включены в муниципальную целевую программу расселения, которая по состоянию на февраль 2026 года уже год не финансировалась. Жители этих домов просили чиновников ускорить расселение, жалуясь на тяжелые бытовые условия.
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