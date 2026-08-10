Нальчане пожаловались на затянувшийся ремонт школы

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Ремонт школы № 30 в Нальчике уже полгода не ведётся, а дети вынуждены второй год ходить в другие учебные заведения, пожаловался в соцсети местный житель. Другие горожане, комментируя его пост, заявили, что из-за учёбы во вторую смену дети поздно возвращаются домой, и из-за плохого режима часть из них отказалась от дополнительных занятий.

Один из жителей Нальчика пожаловался в соцсети, что подрядчик нарушил сроки ремонта местной школы № 30.

"В школе не ведутся ремонтные работы. И дети вынуждены уже который учебный год ходить в другую школу во вторую смену. Дети после 7-8 урока и в дождь, и в снег вынуждены в темноте пешком добираться домой. Многим пришлось оставить свои дополнительные занятия, так как не успевают", – сказано в жалобе, опубликованной 9 августа в Instagram*-паблике goloskbr.

Уже больше полугода ремонтные работы остановлены. Та часть, которую отремонтировали, затоплена из-за отсутствия кровли, добавил нальчанин.

Этот пост в Instagram*-паблик goloskbr, на который подписаны около 190 тысяч пользователей, на 13.00 мск 10 августа набрал 668 отметок "Нравится" и 160 комментариев.

Пользователи подтвердили, что ремонт затянулся и в последнее время фактически не ведётся.

"Просим обратить внимание на нашу школу: за полтора года ремонт не сделали, другие школы за полгода ремонтируют, а в нашу страшно пускать детей. Если даже доделают ремонт – уже который месяц нет рабочих, а нам отвечают, что ремонтные работы ведутся", – написал пользователь gidgino.

"Ремонт идёт с апреля 2025 года", – уточнила fatimag4815162142442444734. "Эту школу второй год ремонтируют", – отметила la.uraaa656.

Комментаторы описали бытовые трудности, с которыми сталкиваются дети, обучающиеся во вторую смену в другой школе.

"Вечером они не могут уехать домой из-за переполненных маршруток в час пик. Уже второй год они учатся во вторую смену в другой школе", – написала marianna_5504.

"Всю зиму с замиранием сердца ждёшь ребёнка со второй смены: маршрутки битком забитые, дети идут пешком, не у всех родителей есть возможность каждый вечер ездить и забирать ребёнка из школы", – пожаловалась safina_sun.

"Из-за второй смены пришлось бросить дополнительные занятия спортом. Старший сын готовился к ЕГЭ с репетиторами, еле удавалось договариваться, так как репетиторы, с которыми уже договорились, работали во вторую смену", – написала elena_vseok_.

Комментаторы описали техническое состояние школы, включая проблемы с кровлей и внутренними помещениями.

"Ремонт стоит, всё заросло на территории школы, внутри все потолки ветхие, потому что крыша худая. Вместо того чтобы начать ремонт с крыши, начали с первого этажа, а теперь все новые потолки тоже ветхие – это настоящее расточительство и порча имущества", – считает пользователь oksmak_2111.

"А куда крыльцо дели?" – спросил _alex__87. "Смотрю – и так обидно за школу, лучше бы и не трогали. Если не делать до конца, лучше не начинать", – отметила sokurova.rometa.

Часть обсуждения касалась общего состояния инфраструктуры в районе, где расположена школа.

"Весь район Александровка заброшенный и забытый всеми! Ни одной инфраструктуры. Хотя бы школа была у детей, и её забросили", – написала oksana.borieva.

"Единственный район, в котором строятся только новостройки, была школа единственная, и ту не смогли достойно отремонтировать – вся разваливается. Почему власти молчат?" – задался вопросом пользователь lesay07.

На 13.00 мск на сайтах администрации Нальчика и Минпросвещения Кабардино-Балкарии нет комментариев относительно жалобы местный жителей на затянувшийся ремонт школы.

"Кавказский узел" также писал, что 25 ноября 2025 года родители учеников школы в селе Урвань пожаловались на длящийся несколько лет ремонт учебного заведения.

По их словам, из-за незавершённых работ младшие школьники вынуждены заниматься во вторую смену, а учебная неделя для всех учеников увеличена до шести дней. Родители попросили организовать вход в здание через главный, а не через боковой подъезд, где грязно, и наладить школьное питание для всех детей.

Напомним, 3 августа 2026 года жительницы Кабардино-Балкарии пожаловались на высокие затраты на сборы детей в школу. По их словам, полный комплект одежды, обуви и школьных принадлежностей для одного ребёнка обходится примерно в 30 тысяч рублей, а цены на школьный инвентарь ежегодно растут.