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Кавказский узел

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20:00, 9 августа 2026

Сильный пожар произошел на нефтетерминале в Баку

Пожар в Баку. Скриншот фото Report от 09.08.26, https://report.az/ru/proisshestviya/v-bakinskom-neftyanom-terminale-proizoshel-silnyj-pozhar-obnovleno

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Хатаинском районе Баку на территории Бакинского нефтяного терминала произошел пожар, обошлось без пострадавших.

В Хатаинском районе Баку на территории Бакинского нефтяного терминала произошел пожар.Возгорание произошло на улице Орхана Исмаилова. Благодаря оперативным мерам, принятым силами Государственной службы пожарной охраны МЧС, возгорание было ликвидировано в короткие сроки, не допустив его распространения на значительную территорию.

В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов с места происшествия. Однако помощь бригады медиков не понадобилась, пострадавших или погибших нет, пишет Report.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан готов поставлять природный газ Украине в случае необходимости и рассматривает возможность использования украинских подземных газовых хранилищ для укрепления региональной энергетической безопасности, заявил 6 августа глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Возможности Азербайджана в поставке газа на Украину ограничены, но предложение при необходимости снабжать Украину газом демонстрирует растущую роль Баку на политическом поле. В то же время это показывает России новые политические реалии, указали бакинские аналитики.

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Автор: "Кавказский узел"

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