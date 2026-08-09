Сильный пожар произошел на нефтетерминале в Баку

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В Хатаинском районе Баку на территории Бакинского нефтяного терминала произошел пожар, обошлось без пострадавших.

В Хатаинском районе Баку на территории Бакинского нефтяного терминала произошел пожар.Возгорание произошло на улице Орхана Исмаилова. Благодаря оперативным мерам, принятым силами Государственной службы пожарной охраны МЧС, возгорание было ликвидировано в короткие сроки, не допустив его распространения на значительную территорию.

В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов с места происшествия. Однако помощь бригады медиков не понадобилась, пострадавших или погибших нет, пишет Report.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан готов поставлять природный газ Украине в случае необходимости и рассматривает возможность использования украинских подземных газовых хранилищ для укрепления региональной энергетической безопасности, заявил 6 августа глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Возможности Азербайджана в поставке газа на Украину ограничены, но предложение при необходимости снабжать Украину газом демонстрирует растущую роль Баку на политическом поле. В то же время это показывает России новые политические реалии, указали бакинские аналитики.