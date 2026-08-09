Активист призвал карабахских депутатов заняться вопросом защиты права собственности беженцев

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Общественный деятель Тигран Петросян обратился к карабахским депутатам с требованием заняться защитой права вынужденных переселенцев на собственность, оставшуюся в Нагорном Карабахе, и добиться выплаты компенсаций за его потерю. Ущерб от потери имущества оценивается более в 100 миллиардов долларов.

Как писал "Кавказский узел", политики и активисты из Нагорного Карабаха неоднократно говорили о необходимости продолжать борьбу за реализацию права карабахского народа на возвращение и самоопределение. Активисты карабахского движения считают, что возвращение может быть возможным после укрепления Армении.

Общественно-политический деятель из Нагорного Карабаха Тигран Петросян потребовал от карабахских депутатов заняться защитой права вынужденных переселенцев на собственность и добиться компенсации за понесенный ущерб от Азербайджана.

Тигран Петросян - уроженец Степанакерта, врач-офтальмолог и оппозиционный политик, участник конкурса "Герой Кавказа-2018", проведенного "Кавказским узлом". Был кандидатом в депутаты парламента Нагорного Карабаха в 2018 году, с 2019 года – сопредседатель партии "Завтрашний Арцах" (самоназвание Нагорного Карабаха). После блокировки в декабре 2022 года Лачинского коридора азербайджанскими военными неоднократно проводил акции протеста, требуя от российского миротворческого контингента выполнить свои обязанности и обеспечить сообщение непризнанной республики с Арменией. В марте 2024 года ему запретили въезд в Россию. Петросян заявил, что запрет связан с акциями протеста против бездействия российских миротворцев, которые он проводил в Нагорном Карабахе.

"Я неоднократно поднимал вопрос о защите международных прав арцахцев (карабахцев), прежде всего, их права собственности. Не раз призывал депутатов Национального собрания Арцаха (Нагорного Карабаха) заняться этим вопросом и добиваться привлечения Азербайджана к ответственности, в том числе требовать применить международно-правовые механизмы для выплаты компенсаций за уничтоженное, захваченное и незаконно присвоенное имущество наших граждан. К сожалению, за прошедшее время общественность не увидела реальных шагов в этом направлении. Между тем вопрос защиты имущественных прав сотен тысяч вынужденных переселенцев остается одним из ключевых и не терпит дальнейшего промедления", - написал он 8 августа на своей странице в социальной сети.

Если же депутаты считают, что не располагают достаточными ресурсами или возможностями для решения этой задачи, общество вправе услышать об этом открыто и честно

Петросян отметил, что "на сегодня международное право и судебная практика предоставляют возможности для защиты прав пострадавших". "Именно поэтому считаю необходимым призвать депутатов Национального собрания Арцаха (Нагорного Карабаха) использовать все имеющиеся политические и правовые инструменты для защиты интересов граждан, которые доверили им представлять свои права. Если парламент Арцаха (Нагорного Карабаха) обладает необходимыми возможностями и полномочиями, он должен инициировать и координировать работу по подготовке международных исков и требований о возмещении ущерба, причиненного гражданам Арцаха (Нагорного Карабаха). Если же депутаты считают, что не располагают достаточными ресурсами или возможностями для решения этой задачи, общество вправе услышать об этом открыто и честно", - заявил Петросян.

Активист добавил, что "арцахцы заслуживают не деклараций, а последовательной и профессиональной работы по защите своих международно-признанных прав, включая права на собственность и права на получение компенсации за понесенный ущерб".

Государственный министр Нагорного Карабаха Нжде Искандарян заметил, что "после этнической чистки и полной оккупации территории Арцаха (Нагорного Карабаха) провести полную инвентаризацию уже не представлялось возможным, поскольку подавляющая часть документов осталась на территории Арцаха (Нагорного Карабаха)".

Он отметил, что "по весьма приблизительным подсчетам ущерб только в части недвижимого имущества, оставшегося в Арцахе (Нагорном Карабахе), оценивается более чем в 100 миллиардов долларов США". "Вопрос компенсации за имущество, оставленное в Арцахе (Нагорном Карабахе), остается исключительно в компетенции международных судебных инстанций, у которых уже сложилась соответствующая практика", - сказал Искандарян корреспонденту "Кавказского узла".

Нотариусы не выдают свидетельства о праве на наследство на основании свидетельства о праве собственности на имущество, оставшееся в Нагорном Карабахе

Отвечая на вопрос о том, признаются ли сегодня документы, подтверждающие право собственности на имущество в Нагорном Карабахе, госминистр ответил: "Что касается движимого имущества, здесь проблем нет. Однако в отношении недвижимого имущества существуют определенные сложности, обусловленные правовым регулированием. Например, нотариусы не выдают свидетельства о праве на наследство на основании свидетельства о праве собственности на имущество, оставшееся в Арцахе (Нагорном Карабахе)".

"600 исковых заявлений уже направлено в ЕСПЧ в связи с незаконным присвоением и лишением имущества жителей Арцаха (Нагорного Карабаха) со стороны Азербайджана", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель общественной организации "Союз Арцаха", правозащитник Артак Бегларян.

По его словам, "речь идет о требованиях, связанных с недвижимостью и другим имуществом, которое принадлежало гражданам Арцаха (Нагорного Карабаха) до их вынужденного перемещения". Он также добавил, что "работа по сбору и подготовке заявлений продолжается, на данный момент изучаются почти 1000 заявлений".

"После вынужденного перемещения жители Арцаха (Нагорного Карабаха) были лишены возможности пользоваться и распоряжаться своей собственностью. В подготовке и сопровождении соответствующих материалов участвуют ОО "Союз Арцаха", юридический офис "Ара Казарян", омбудсмен Арцаха (Нагорного Карабаха) и Центр международного и сравнительного права. Юридическая работа необходима, чтобы документировать случаи лишения собственности и добиваться их международно-правовой оценки. Кроме того, имущественное право нельзя рассматривать исключительно как вопрос получения денежной компенсации за утраченное имущество, а необходимо рассматривать как требования с более широким комплексом прав арцахцев, в том числе с правом на возвращение", - отметил правозащитник.

Официальные власти Армении фактически отказываются заниматься этим вопросом и оказывать необходимую поддержку в защите имущественных прав арцахцев

Он добавил, что, "к сожалению, официальные власти Армении фактически отказываются заниматься этим вопросом и оказывать необходимую поддержку в защите имущественных прав арцахцев, однако отсутствие государственной поддержки не должно означать отказ от защиты имущественных прав граждан на международном уровне".

"Важно, чтобы имущественные права арцахцев не были проигнорированы, и чтобы каждый конкретный случай был зафиксирован. Это не только вопрос материального ущерба, но и вопрос восстановления нарушенных прав, сохранения связи людей со своей родиной и защиты их права на возвращение", - сказал в заключении Артак Бегларян.

Беженцы рассказали о жизни в Армении

Беженцы из Нагорного Карабаха рассказали корреспонденту "Кавказского узла", чего лишились после вынужденного переселения и как они теперь живут в Армении.

После погромов армянского населения в Азербайджане в конце 1980-х - начале 1990-х годов семья Србуи Асрян была вынуждена покинуть Баку и переехать в Степанакерт. Квартиру в Баку семья обменяла на недостроенный дом в Степанакерте, принадлежавший азербайджанской семье. По словам Асрян, сделка была оформлена в соответствии с действовавшим в то время законодательством, все подтверждающие документы у семьи сохранились. "Теперь нам говорят, что это не наш дом, не наш город, не наша родина. Но ведь у большинства людей имущество там осталось еще с советских времен, у всех есть документы, подтверждающие право собственности. Почему даже это сегодня не учитывается?" - задается вопросом женщина.

Сегодня, находясь в Армении, без собственного дома и стабильного дохода, тысячи семей стоят на грани выживания

По ее словам, после вынужденного переселения из Нагорного Карабаха тысячи семей оказались в крайне тяжелом положении, лишившись домов и стабильного источника дохода. "Сегодня, находясь в Армении, без собственного дома и стабильного дохода, тысячи семей стоят на грани выживания. Те, кто несет ответственность за то, что мы оказались в такой ситуации, должны ответить и быть наказаны по всем международным законам", - считает Асрян.

Наира Шахназарян проживала в Степанакерте на улице В. Сарояна, 6. По ее словам, это здание стало одним из первых, разрушенных азербайджанской стороной. "В интернете мы видели, как разрушали наше здание, как весь квартал сравнивали с землей. И никто не противился тому, что нас лишали нашего имущества. Ведь эти здания были построены еще в советское время, и, согласно документам, у каждой квартиры есть законный владелец. Все это подтверждается документами", - отметила Шахназарян.

Назик Арзуманян проживала в селе Майрамадзор. По ее словам, село имеет многовековую историю, а ее род обосновался здесь несколько столетий назад. "Наше село - средневековое, наш род жил здесь уже несколько столетий. Азербайджанские власти разрушили все наше село: дома, духовные памятники, кладбища - практически ничего не осталось", - рассказала Арзуманян.

По ее словам, даже после вынужденного переселения жители Майрамадзора продолжают поддерживать связь друг с другом и вспоминать свою жизнь в родном селе. "Находясь в Армении, по разным поводам - и в радостные, и в печальные моменты - мы встречаемся с односельчанами. Каждый вспоминает свой дом, двор, сельские улицы и родники. Вспоминаем, как росли, как создавались новые семьи, как строили дома для молодых. И каждый раз говорим о том, что хотим вернуться и готовы заново восстановить наше село", - отметила женщина.

Надежда на возвращение остается всегда

Она призналась, что жизнь в статусе вынужденного переселенца остается тяжелым испытанием. "Быть беженцем и каждый день сталкиваться с социальными и психологическими проблемами очень трудно. Но надежда на возвращение остается всегда. Есть и надежда на то, что международное право восторжествует и права карабахцев будут восстановлены", - сказала Арзуманян.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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