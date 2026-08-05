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03:53, 5 августа 2026

Активисты приветствовали призыв Ассамблеи Корсики освободить карабахских пленных в Баку

Обмен пленными на границе Азербайджана и Армении. 13 декабря 2023 г. Скриншот видео https://www.trend.az/azerbaijan/society/3836930.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ассамблея Корсики приняла резолюцию с призывом освободить карабахских лидеров, осужденных в Азербайджане, и обеспечить возвращение карабахских армян на родину. Активисты приветствовали принятие резолюции.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля Бакинский военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, дело которого рассматривалось отдельно. Подсудимый, который возглавлял карабахское правительство лишь несколько месяцев в период блокады Лачинского коридора, признан виновным в военных преступлениях. От подачи апелляционной жалобы Варданян отказался, пояснив, что не признаёт приговор актом правосудия. Другие пленные, дело против которых рассматривалось отдельно, также получили длительные сроки. Представительница интересов армянских пленных в Европейском суде по правам человека Сирануш Саакян сообщила 25 июля, что поступают сведения о плохом состоянии здоровья осужденных, в том числе о серьезных травмах, которые могли быть получены в результате насилия.

Осенью 2023 года, после завершения военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе и установления контроля над территорией, правоохранительные органы Азербайджана инициировали уголовное преследование бывших руководителей и жителей Нагорного‑Карабахской республики. В начале октября 2023 года были задержаны и этапированы в Баку бывшие президенты Аркадий Гукасян (1997–2007), Бако Саакян (2007–2020), Араик Арутюнян (2020–2023), а также председатель парламента Давид Ишханян. Подробнее о событиях в Нагорном Карабахе рассказывается в справках "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

31 июля, Ассоциация поддержки Арцаха (ASA) сообщила, что Ассамблея Корсики (l’Assemblée de Corse) приняла резолюцию с требованием немедленно освободить 19 армянских заключенных из Нагорного Карабаха, удерживаемых в Азербайджане, а также о праве армян Нагорного Карабаха на безопасное, достойное и беспрепятственное возвращение на родину в соответствии с обеспечительными мерами Международного суда ООН.

Ранее, в 2020 году законодательный орган Корсики осудил боевые действия и призвал ООН и страны Европейского союза признать независимость Нагорного Карабаха.

4 августа Центральный комитет АРФ «Дашнакцутюн» Нагорного Карабаха выступила с заявлением, где приветствовала решение Ассамблеи Корсики и выразила надежду, что «оно станет примером для других государств и международных организаций».

Подобные позиции важны не только с моральной, но и с политической точки зрения

«Подобные позиции важны не только с моральной, но и с политической точки зрения. Они свидетельствуют о том, что внутри международного сообщества по-прежнему существуют структуры и политические силы, которые не намерены считать вопрос Арцаха (Нагорного Карабаха) закрытым лишь потому, что ситуация была изменена с применением силы», - говорится в тексте заявления, опубликованный в издании партии «Апараж».

В заявлении также отмечается, что «право народа Арцаха (Нагорного Карабаха) на возвращение не может зависеть от политической целесообразности какого-либо государства и не может становиться второстепенным вопросом переговорного процесса или использоваться в качестве предмета компромисса в отношениях между различными государствами», добавив, что «это также касается свободы удерживаемых в Баку военно-политических руководителей Арцаха (Нагорного Карабаха) и других армянских заключенных».

Центральный комитет АРФ «Дашнакцутюн» Нагорного Карабаха призвал политические и общественные структуры Армении, Нагорного Карабаха, армянской диаспоры начать «последовательно работать над тем, чтобы отдельные заявления и резолюции, а также подобные практические успехи превратились в единое политическое давление вокруг требований о реализации коллективного права народа Арцаха (Нагорного Карабаха) на возвращение, права на самоопределение и немедленного освобождения удерживаемых в Баку армян»

Неправительственная общественная организация «Союз Арцах», куда входят два десятка общественных организаций Нагорного Карабаха, 4 августа опубликовала на своем сайте ссылку и текст принятой Ассамблеей Корсики резолюции на армянском языке.

НПО «приветствует принятую Ассамблеей Корсики на внеочередной сессии 30–31 июля резолюцию № 2026/E5/011, в которой Корсика выражает свою поддержку народу Арцаха, констатирует, что Азербайджан осуществил этническую чистку армянского населения Арцаха и продолжает военно-политическую и административную оккупацию армянских территории, приводятся решения Международного суда ООН и содержится требование обеспечить право жителей Арцаха на безопасное, достойное возвращение под международными гарантиями, требует освободить армянских заключенных, удерживаемых в Азербайджане и этом контексте призывает Европейский союз и его государства-члены задействовать все политические, дипломатические и правовые механизмы».

Подобные резолюции имеют особое значение для арцахцев

«Подобные резолюции имеют особое значение для арцахцев, поскольку еще раз подтверждают: вопрос Арцаха (Нагорного Карабаха) не закрыт», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" председатель общественной организации «Союз Арцах», правозащитник Артак Бегларян.

По словам Бегларяна, «в документе прямо говорится, что именно Баку несет полную ответственность за насильственное изгнание народа Арцаха со своей родины». «Такие принципиальные и гуманитарные заявления, звучащие на международных площадках, крайне важны. Они помогают сохранять внимание мирового сообщества к судьбе арцахцев, способствуют борьбе за скорейшее освобождение наших соотечественников, находящихся в плену, и приближают достижение справедливого решения», - добавил он.

«Принятое парламентом Корсики решение не является прецедентным, потому что после насильственного изгнания армянского населения Арцаха в 2023 году и вызванного актами геноцида принудительного перемещения арцахских армян подобные обсуждения уже проходили на различных международных площадках - в парламенте Швейцарии, в Европейском парламенте, были приняты резолюции, обязывающие Азербайджан следовать международным нормам», - прокомментировал принятие резолюции корреспонденту "Кавказского узла" депутат Национального собрания Нагорного Карабаха Ваграм Балаян.

Решение парламента Корсики является очередным важным политическим посланием, которое можно только приветствовать.

«Решение парламента Корсики является очередным важным политическим посланием, которое можно только приветствовать. Оно еще раз подтверждает, что арцахские армяне обладают неотъемлемым правом безопасно и свободно жить на своей родине. Другой важнейший вопрос касается армянских заложников, незаконно удерживаемых в Баку. Они должны быть немедленно освобождены, поскольку судебные процессы, свидетелями которых мы стали, не являются правовыми разбирательствами, а представляют собой откровенный политический фарс», - добавил он.

Балаян также отметил, что «представители власти и гражданских сообществ Армении и Нагорного Карабаха должны использовать все механизмы для последовательного вынесения этих вопросов на рассмотрение международных инстанций.

«Думаю, что подобные инициативы никоим образом не препятствуют переговорному процессу между Арменией и Азербайджаном, поскольку они основаны исключительно на принципах защиты прав человека, которым привержены как европейские, так и международные организации. Более того, последовательное продвижение этих вопросов может даже укрепить позиции Республики Армения на дипломатических площадках, предоставив возможность в рамках международного права защищать права тех граждан, которые были грубо нарушены другим государством», - отметил депутат.

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Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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