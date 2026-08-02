Компания Marriott Bonvoy отменила тур в Шушу и Степанакерт

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Армянские организации добились отмены тура компании Marriott Bonvoy в Шушу и Степанакерт.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня в офисе омбудсмена культурного наследия и Агентстве развития культуры и туризма Нагорного Карабаха заявили, что информация о сносе азербайджанцами памятника "Мы - наши горы" в Степанакерте не подтверждена. Изображение, на котором показан процесс сноса, сгенерировано при помощи искусственного интеллекта. Официальный Баку и армянская оппозиция извлекли свои политические бонусы из не подтверждённой фактами публикации о сносе памятника в Степанакерте, считают армянские политологи. 26 июня бакинские аналитики указали на право Азербайджана решать судьбу памятника. Они отметили, что монумент "Мы - наши горы" возведен в Карабахе, когда он был частью Азербайджанской ССР.

Памятник "Мы - наши горы" является одним из символов Арцаха и всего армянского культурного наследия региона. Монумент был построен в 1967 году при въезде в город Степанакерт. Его авторы - скульптор и народный художник Армянской ССР Саркис Багдасарян и архитектор Юрий Акопян, указано на сайте Армянского музея.

Компания Marriott Bonvoy отказалась от туристического пакета в Нагорный Карабах после международной кампании, сообщает Armenia Today.

Речь идет о 14-часовом туре, который включал посещение Шуши и Степанакерта. В описании маршрута не упоминались армянская история Арцаха, блокада региона и исход более 100 тысяч армян после азербайджанской операции.

О туре 27 июля сообщил Центр армянских исследований и анализа (CARA). После публикации информации Армянский национальный комитет Америки (ANCA) и другие армянские организации в разных странах начали кампанию с требованием отменить предложение. По данным организации, Marriott удалил тур менее чем за пять дней.

Исполнительный директор ANCA Арам Амбарян заявил, что компания не должна была "извлекать прибыль из страданий армян Арцаха" и проводить туры, которые, по его мнению, нормализуют действия Азербайджана.

"Нас воодушевила быстрая глобальная реакция, благодаря которой этот тур был удален в течение пяти дней — менее чем за 120 часов. Разумеется, мы продолжим внимательно следить за всеми, кто пытается обогатиться за счет геноцида", — добавил он.

Тур был доступен через платформу Marriott и позволял получить баллы Marriott Bonvoy. В рамках поездки туристам предлагали посетить памятник "Татик-Папик" (Мы - наши горы). В ANCA отметили, что в описании памятника не упоминалось армянское происхождение объекта. Более 100 тысяч перемещенных армян Арцаха по-прежнему не могут вернуться домой, а 19 армянских пленных остаются в Азербайджане, говорится в публикации.