Два бойца из Калмыкии убиты в военной операции

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Василий Шовгуров и Анатолий Гудько убиты в боевых действиях. С начала СВО официально признаны убитыми не менее 245 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 31 июля чиновники и силовики признали убитыми в военной операции на Украине 243 бойца из Калмыкии.

Администрация Октябрьского райна Калмыкии назвала имена двух убитых в военной операции бойцов.

Василий Шовгуров родился в селе Цаган-Нур 27 сентября 1967 года. В апреле 2025 года заключил контракт с ВС РФ. Служил на Луганском направлении. В мае 2025 года пропал без вести, в июле захоронен.

Анатолий Гудько родился 17.01.1973 года, убит 27 октября 2024 года в Луганской Народной Республике. Похоронен в поселке Большой Царын.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 245 комбатантов из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В марте администрация Октябрьского района сообщала, что в боях на Украине убиты три бойца.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.