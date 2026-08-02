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Кавказский узел

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    15:00, 2 августа 2026

    Два бойца из Калмыкии убиты в военной операции

    НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

    Василий Шовгуров и Анатолий Гудько убиты в боевых действиях. С начала СВО официально признаны убитыми не менее 245 бойцов из Калмыкии.

    Как писал "Кавказский узел", к 31 июля чиновники и силовики признали убитыми в военной операции на Украине 243 бойца  из Калмыкии. 

    Администрация Октябрьского райна Калмыкии назвала имена двух убитых в военной операции бойцов.

     Василий Шовгуров родился в селе Цаган-Нур 27 сентября 1967 года. В апреле 2025 года заключил контракт с ВС РФ. Служил на Луганском направлении. В мае 2025 года пропал без вести, в июле захоронен.

    Анатолий Гудько  родился 17.01.1973 года, убит 27 октября 2024 года  в Луганской Народной Республике. Похоронен в поселке Большой Царын. 

    Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 245 комбатантов из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут". 

    В марте администрация Октябрьского района сообщала, что в боях на Украине убиты три бойца.

    Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

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    Автор: "Кавказский узел"

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