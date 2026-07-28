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11:54, 28 июля 2026

Крупные сети АЗС смягчили лимиты на продажу топлива на юге России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

"Роснефть" и "Башнефть" увеличили лимит на продажу бензина до 50 литров, а "Газпром" полностью отменил ограничения на своих АЗС в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях. Аналитики считают, что полностью снимать лимиты до октября, когда завершится сезон повышенного спроса, не стоит.

Как информировал "Кавказский узел", в некоторых регионах юга России наблюдается улучшение ситуации с топливом, например, в Волгоградской области увеличены лимиты на продажу бензина. При этом местные дачники на фоне запрета на отпуск бензина в канистры вынуждены привозить садовую технику на заправки, просить заправщиков сделать исключение или переливать горючее из баков своих машин.

Крупные сети АЗС начали смягчать ограничения на продажу топлива. На одних заправках лимиты уже отменены, на других увеличен допустимый объём отпуска, однако в некоторых регионах ограничения по-прежнему действуют, сообщили сотрудники горячих линий компаний, передал сегодня "Краснодар Онлайн".

"Роснефть" и "Башнефть" увеличили максимальный объём продажи бензина с 30 до 50 литров на автомобиль. В "Лукойле" сообщили, что в отдельных регионах сохраняются как лимиты, так и отпуск топлива по системе чётных и нечётных дней, отметило издание.

На АЗС "Газпрома" ограничения полностью отменены в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также на федеральной трассе М-4 "Дон". В других регионах лимиты продолжают действовать, сказано в публикации.

Аналитики полагают, что полностью отменять ограничения до окончания сезона повышенного спроса, то есть до октября, не следует, сообщил сегодня "Волгоград Онлайн".

Действующие лимиты не создают серьёзных неудобств. При необходимости водитель может заправиться несколько раз или воспользоваться другой АЗС, отметил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надёжный партнёр" Дмитрий Гусев.

Раньше всего ограничения могут отменить на продажу дизельного топлива, считает гендиректор маркетплейса Open Oil Market Сергей Терешкин. Из-за запрета на экспорт внутренний рынок дизеля насыщается быстрее, чем рынок бензина, поэтому АЗС, вероятно, начнут поэтапно отказываться от лимитов именно в этом сегменте, полагает он.

Напомним, из-за топливного кризиса водители в регионах юга России стали массово переводить автомобили на газ, что привело к большим очередям в автомастерских. Аналитики ранее отмечали, что длительное ожидание вынуждает автомобилистов обращаться к "серым" установщикам, которые не гарантируют безопасность оборудования.

При этом аналитики считают, что массовая установка ГБО не поможет преодолеть топливный кризис, поскольку необходимой инфраструктуры пока нет.

Создать такую инфраструктуру в короткие сроки невозможно, указал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. "Зато нынешний кризис – хороший повод вспомнить о программах, которые уже существуют, но развиваются гораздо медленнее, чем планировалось", – отметил он.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что массовый переход водителей на газ не станет долгосрочной тенденцией. По его мнению, после решения проблемы с бензином и исчезновения очередей на АЗС ажиотаж вокруг установки ГБО пойдёт на спад.

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Автор: "Кавказский узел"

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