Запрет на отпуск бензина в канистры осложнил волгоградцам дачный сезон

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Волгоградские дачники на фоне запрета на отпуск бензина в канистры вынуждены привозить садовую технику на заправки, просить заправщиков сделать исключение или переливать горючее из баков своих машин.

Как информировал "Кавказский узел", в Волгограде ранее несколько водителей записали видеообращение к главе Следкома Александру Бастрыкину о ситуации с бензином. Их задержали силовики, которые сочли запись видеообращения несанкционированным митингом. В частности, юриста Алексея Севастьянова суд арестовал на пять суток за запись обращения к главе СКР. Севастьянов отметил, что попытка записать обращение к Бастрыкину привела к улучшению ситуации с топливом в Волгоградской области. Водители подтвердили, что очередей на заправках практически нет.

Уже целую неделю в Волгоградской области ситуация с топливом остается стабильной. Актуальной остается проблема с отсутствием высокооктанового бензина (АИ-98 и АИ-100) на большинстве заправок, а также проблема с запретом на отпуск топлива в канистры.

Ситуация усугубилась из-за сезонного роста спроса и действующих в ряде мест ограничений на продажу топлива в переносную тару. Летом потребление бензина традиционно увеличивается: люди чаще ездят на дачи и отправляются в автопутешествия, а в сельской местности начинается период активных сезонных работ, передали 27 июля "Новости Волгограда".

В условиях ограничений владельцы техники находят разные способы решить проблему. Одни привозят её непосредственно на АЗС. Некоторые станции также разрешают заливать бензин прямо в бак инструмента или лодочного мотора, если тот можно снять. Это не всегда удобно, но подходит в качестве временного решения, отметило издание.

Другие договариваются с соседями и знакомыми. В дачных посёлках топливо для нескольких хозяйств порой привозит один человек, который может заправить канистру — например, по корпоративной топливной карте или на АЗС, где подобные ограничения не действуют.

Некоторые пытаются договориться с сотрудниками заправок на месте и порой встречают понимание: заправщик может войти в положение и сделать исключение. Сейчас сделать это проще, поскольку ажиотажа и очередей на АЗС уже нет. Главное — вести себя корректно и не злоупотреблять доброжелательностью сотрудников, сказано в публикации.

В Волгоградской области ограничения на продажу бензина в канистры не повлияли на спрос на аренду уже заправленного оборудования: он остался на прежнем уровне, как и цены, рассказал сотрудник компании, сдающей дачную технику напрокат.

"Мы сдаем в аренду технику, которая уже заправлена бензином. У нас нет проблем с заправкой оборудования топливом, но где мы его берем, говорить не могу. Вообще, и спрос, и цены остались прежними, без каких-либо изменений", – процитировала его 27 июля "Волгоградская правда.ру".

Некоторые садоводы заправляют автомобиль, а затем переливают бензин из его бака в другую емкость, чтобы использовать для садовой техники. Другие переходят на электрические модели, которым автомобильное топливо не требуется.

Есть и иные способы обойти ограничения: дачники привозят технику непосредственно на АЗС, приобретают бензин вскладчину с соседями или просят заправщиков сделать исключение. Небольшое количество топлива также можно купить в строительных магазинах или на маркетплейсах, однако там оно стоит заметно дороже, сообщил 27 июля "Волжский.ру".

Напомним, топливный кризис привёл к массовому переходу водителей на газ в регионах юга России. Желающих установить газобаллонное оборудование оказалось так много, что в автомастерских возникли большие очереди. Из-за длительного ожидания некоторые автомобилисты вынуждены обращаться к "серым" установщикам, которые не гарантируют безопасность оборудования, отметили ранее аналитики.

Массовая установка ГБО не решит проблему дефицита топлива, поскольку необходимая инфраструктура пока не создана. Быстро построить её невозможно, заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его мнению, нынешний кризис может стать поводом обратить внимание на уже действующие программы, которые развиваются значительно медленнее, чем планировалось.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что переход автомобилистов на газ не станет долгосрочной тенденцией. По его мнению, после восстановления поставок бензина и исчезновения очередей на АЗС интерес к установке ГБО снизится.