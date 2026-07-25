×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:56, 25 июля 2026

Воспитаннице детдома в Хасавюрте отказано в праве на постановку в очередь на жилье

Елена Михайлова. Фото: Эльдара Фазиева во "ВКонтакте" https://vk.com/search?q=Объединение%20по%20защите%20прав%20детей-сирот%20волгоград&z=photo116568885_457253675%2F09f6be6564b86361fb

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура Волгоградской области отказала воспитаннице детдома в Хасавюрте Елене Михайловой в праве на включение в список на получение жилья из-за отсутствия документа о лишении родительских прав матери.

Как информировал "Кавказский узел", 20 июня Елена Михайлова, которая воспитывалась в интернатах Дагестана и Волгограда, пожаловалась, что уже девять лет добивается от чиновников положенного ей по закону жилья.

Прокуратура Волгоградской области отказала Елене Михайловой в защите права на включение в список нуждающихся в жилом помещении, сообщила РОО "Объединение по защите прав детей-сирот".

"Прокуратура ссылается на факт отсутствия документа о лишении родительских прав матери и уверяет нас в том, что сирота-инвалид в 2018 году не оспорила отказ первой инстанции во включении в список. Однако не учли того, что в 2019 году нормы, правила и формирование списка сирот поменялись", – сказано в сообщении на странице объединения в соцсети "ВКонтакте".

Правозащитники призвали руководство Следкома и Генпрокуратуры обратить внимание на дело Михайловой.

Напомним, еще полтора года назад, 30 декабря 2024 года, Елена Михайлова пожаловалась, что чиновники не обеспечивают положенным ей по закону жильем. По словам женщины, она воспитывалась в хасавюртовском детском доме № 4, а затем в махачкалинской школе-интернате № 4 для детей-сирот, и когда она выпустилась из нее, то ее определили в Калачевский техникум-интернат в Волгограде.

После техникума чиновники не обеспечили ее жильем, и Михайловой было негде жить. Когда она достигла совершеннолетия, то не знала о том, что как сирота имеет право на получение положенного ей по закону жилья.

Со временем Михайлова узнала об этом. В 2017 году она обратилась в различные инстанции и подала в суд иск с требованием, чтобы власти обеспечили ее жильем.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Спецоперация. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
07:01, 19 июля 2026
Власти признали убитыми на Украине не менее 9450 бойцов с юга России
Заправка в Чечне. Фото Олега Ионова для "Кавказского узла"
11:23, 17 июля 2026
Четыре региона на юге России перешагнули отметку в 100 рублей за литр АИ-95
Военнослужащий на СВО. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:04, 6 июля 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9400
Военнослужащие. Иллюстрация создана с помощью ИИ в программе Copilot
13:24, 1 июля 2026
Власти признали убитыми на Украине не менее 9350 бойцов с юга России
Объявление об отсутствии бензина на одной из АЗС Туапсе. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" местным жителем.
22:38, 30 июня 2026
Рост цен на топливо и очереди на заправках сохраняются на юге России
Персоналии
Каси Кек. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=oKmW6Dq9MY8
15:10, 17 июля 2026
Кик Касе Хамзетович
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
13:51, 17 июля 2026
Апти Алаудинов
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
11:00, 17 июля 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
13:16, 24 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Река имени Хизира. Или что-то другое?
Фото
16:45, 2 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Конфликт интересов, или как не порадеть родному человечку
Фото
17:53, 27 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
16
Ислам Ханипаев, «Красный царь». Рассказ-предупреждение
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Levan Zazadze / inradio.tv ინრადიო
24 июля 2026, 23:08
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 604 дня

Адам Аушев. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=g3r42cwj_eQ
24 июля 2026, 19:13
Минюст объявил иноагентом блогера из Ингушетии

Заправка. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
24 июля 2026, 16:37
В Северной Осетии ограничили продажу топлива для жителей других регионов

Гагик Царукян. Фото: https://armeniatoday.am/law-ru/1105193/
24 июля 2026, 12:37
Сторонники Царукяна потребовали его освобождения

Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Показать больше