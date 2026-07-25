Воспитаннице детдома в Хасавюрте отказано в праве на постановку в очередь на жилье

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Прокуратура Волгоградской области отказала воспитаннице детдома в Хасавюрте Елене Михайловой в праве на включение в список на получение жилья из-за отсутствия документа о лишении родительских прав матери.

Как информировал "Кавказский узел", 20 июня Елена Михайлова, которая воспитывалась в интернатах Дагестана и Волгограда, пожаловалась, что уже девять лет добивается от чиновников положенного ей по закону жилья.

Прокуратура Волгоградской области отказала Елене Михайловой в защите права на включение в список нуждающихся в жилом помещении, сообщила РОО "Объединение по защите прав детей-сирот".

"Прокуратура ссылается на факт отсутствия документа о лишении родительских прав матери и уверяет нас в том, что сирота-инвалид в 2018 году не оспорила отказ первой инстанции во включении в список. Однако не учли того, что в 2019 году нормы, правила и формирование списка сирот поменялись", – сказано в сообщении на странице объединения в соцсети "ВКонтакте".

Правозащитники призвали руководство Следкома и Генпрокуратуры обратить внимание на дело Михайловой.

Напомним, еще полтора года назад, 30 декабря 2024 года, Елена Михайлова пожаловалась, что чиновники не обеспечивают положенным ей по закону жильем. По словам женщины, она воспитывалась в хасавюртовском детском доме № 4, а затем в махачкалинской школе-интернате № 4 для детей-сирот, и когда она выпустилась из нее, то ее определили в Калачевский техникум-интернат в Волгограде.

После техникума чиновники не обеспечили ее жильем, и Михайловой было негде жить. Когда она достигла совершеннолетия, то не знала о том, что как сирота имеет право на получение положенного ей по закону жилья.

Со временем Михайлова узнала об этом. В 2017 году она обратилась в различные инстанции и подала в суд иск с требованием, чтобы власти обеспечили ее жильем.