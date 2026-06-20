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08:44, 20 июня 2026

Сирота из Волгоградской области девять лет добивается положенного ей по закону жилья

Елена Михайлова. Кадр из видео https://vk.com/wall-62316332_12803

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Елена Михайлова, которая воспитывалась в интернатах Дагестана и Волгограда, пожаловалась, что уже девять лет добивается от чиновников положенного ей по закону жилья.

Как информировал "Кавказский узел", 30 декабря 2024 года Елена Михайлова, которая воспитывалась в интернатах Дагестана и Волгограда, пожаловалась, что чиновники не обеспечивают положенным ей по закону жильем.

Елена Михайлова продолжает добиваться положенного ей по закону жилья, от уполномоченных органов пока нет реакции на ее обращение, сообщило 19 июня РОО "Объединение по защите прав детей-сирот".

"Ждём реакции прокуратуры Волгоградской области на незаконный отказ во включении в список нуждающихся в жилом помещении. <…> Сирота никогда не имела жилого помещения, даже закреплённого за ней", – отметило объединение на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Сама Михайлова на опубликованном видеоролике рассказала, что завуч махачкалинского интерната, в котором воспитывалась Михайлова, ранее ей рассказала, ее должны быть включить в список нуждающихся в жилом помещении.

Напомним, ранее Елена Михайлова рассказала, что воспитывалась в хасавюртовском детском доме № 4, а затем в махачкалинской школе-интернете № 4 для детей-сирот, и когда она выпустилась из нее, то ее определили в Калачевский техникум-интернат в Волгограде.

"Когда я закончила техникум-интернат мне негде было жить, мне ничего не дали, меня социальные органы определили в психоневрологический интернат", - рассказала Михайлова.

Когда она достигла совершеннолетия, то не знала о том, что как сирота имеет право на получение положенного ей по закону жилья. Но Михайлова со временем узнала об этом. В 2017 году она обратилась в различные инстанции и подала в суд иск с требованием, чтобы власти обеспечили ее жильем. "Меня не поставили в очередь на получение жилья. Суд отказал мне", - сказала Михайлова.

После того как ей было отказано в постановке в очередь на получение жилья, Михайлова попыталась зарегистрироваться в качестве малоимущей, однако чиновники также отказали в этом.

На 08.40 мск 20 июня на сайте администраций Волгограда и Волгоградской области нет комментариев относительно жалобы Елены Михайловой на отказ чиновников в обеспечении жильем.

"Кавказский узел" также писал, что ранее в соцсетях вызвала резонанс история сироты из Махачкалы Магомедфазила Курбетова. Жительница Махачкалы сняла видео о том, что Курбетов вынужден ночевать на улице семь лет, и опубликовала этот ролик в соцсети. После резонанса махачкалинские чиновники пообещали выдать сироте положенное по закону жилье.

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Автор: "Кавказский узел"

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