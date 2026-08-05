Состояние здоровья Тапдыг и Абсаламовой обеспокоило правозащитников

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Правозащитники из Великобритании и Франции выразили обеспокоенность состоянием здоровья журналисток Айтадж Тапдыг и Наргиз Абсаламовой, находящихся под арестом в Азербайджане. Они призвали Баку обеспечить журналисток лечением в соответствии с международными стандартами обращения с заключёнными.

Как информировал "Кавказский узел", в декабре 2024 года шесть журналистов Meydan TV, включая Айтадж Тапдыг, были задержаны, а затем арестованы по обвинению в контрабанде валюты. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек. В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый – фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям. 12 декабря 2025 года на первом заседании по делу Meydan TV бакинский суд отказался закрыть уголовное дело и освободить обвиняемых. 17 июля стало известно, что Meydan TV и Abzas Media награждены премией "Пионер свободных медиа – 2026".

Abzas Media, основанное в 2016 году, известно журналистскими расследованиями, раскрывающими коррупцию на высоком уровне. В июне 2025 года суд в Баку признал сотрудников интернет-издания Abzas Media виновными в экономических преступлениях. Директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фарид Мехрализаде приговорены к девяти годам лишения свободы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова – к восьми, а Мохаммед Кекалов – к семи. 3 апреля Верховный суд оставил в силе приговор всем осужденным по делу. Международные журналистские организации потребовали освободить осужденных по делу.

Власти проигнорировали требование защиты Айтадж Тапдыг о медобследовании

Базирующаяся в Лондоне международная правозащитная организация Human Rights Solidarity выступила с заявлением, в котором выразила обеспокоенность в связи с отсутствием эффективной медицинской помощи находящейся под арестом в Азербайджане журналистке Meydan TV Айтадж Тапдыг (Айтадж Ахмедова).

Как отмечает правозащитная структура, журналистка в течение длительного времени страдает от проблем с дыханием, а условия содержания под стражей ещё больше ухудшают её состояние здоровья.

"Учреждение (имеется в виду Бакинское СИЗО-1, в котором содержится журналистка) построено на месте осушенного озера, что приводит к чрезмерно высокой влажности воздуха и дальнейшему обострению её проблем с дыханием", – сказано в заявлении Human Rights Solidarity, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

При этом, по данным правозащитной организации, на обращения журналистки и ее адвоката к главному врачу СИЗО был дан ответ, что в медицинской службе системы министерства юстиции нет специалиста-оториноларинголога.

Таким образом, обращения о проведении Айтадж Тапдыг медицинского обследования и назначении соответствующего лечения остались без ответа.

Human Rights Solidarity также подчеркнула, что Айтадж Тапдыг является одной из по меньшей мере 24 журналистов и работников СМИ в Азербайджане, арестованных в рамках преследования независимых медиа страны.

По мнению правозащитников, обвинения, выдвинутые против Тапдыг и её коллег, политически мотивированы.

Human Rights Solidarity напомнила, что ухудшение состояния здоровья Айтадж Тапдыг уже вызвало обеспокоенность других крупных международных организаций, потребовавших оказать журналистке срочную медицинскую помощь.

Правозащитники призвали поборников свободы прессы и слова обращаться к членам Европейского парламента, ПАСЕ и международным правозащитным организациям с целью усилить внимание к ситуации с Айтадж Тапдыг и потребовать оказания ей необходимой медицинской помощи.

За 20 месяцев содержания в СИЗО Айтадж Тапдыг из-за дыхательной недостаточности использовала 80 упаковок назального спрея. Условия содержания в СИЗО усугубляют состояние журналистки и негативно влияют на её способность нормально дышать, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" мать журналистки Дильруба Аманова.

Защита Айтадж Тапдыг 19 июня направила обращение в главное медуправление Минюста для обеспечения условий для медобследования Тапдыг, однако до сих пор никакого ответа и реакции со стороны ведомства нет, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат журналистки Джавад Джавадов.

Французские правозащитники потребовали обеспечить лечение Наргиз Абсаламовой

Французская правозащитная организация ACAT-France потребовала обеспечить срочное медицинское обследование и лечение находящейся в Азербайджане в заключении другой журналистки – репортера Abzas Media Наргиз Абсаламовой.

В рамках начатой кампании в защиту журналистки организация призвала людей, солидарных с ней, направлять письма президенту Азербайджана с призывом освободить Абсаламову и других арестованных журналистов.

В заявлении ACAT-France сказано, что 28-летняя Абсаламова находится под арестом с 30 ноября 2023 года в связи с её журналистской деятельностью. Правозащитники подчеркнули, что журналистка занималась расследованиями, связанными с коррупцией и нарушениями прав человека, а после заключения под стражу её состояние здоровья значительно ухудшилось.

"Мы обеспокоены ограничением доступа Наргиз Абсаламовой к медицинским обследованиям. Каждый человек, находящийся в заключении, имеет право на получение необходимой медицинской помощи", – говорится в заявлении ACAT-France, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Правозащитники подчеркнули, что Абсаламова страдает хроническим гайморитом. По их данным, во время пребывания в заключении у журналистки появились сильные головные боли и проблемы с дыханием.

Семья Абсаламовой заявила о необходимости проведения специализированных обследований, включая МРТ (магнитно-резонансную томографию). Однако, несмотря на многочисленные обращения журналистки в Пенитенциарную службу, в течение более шести месяцев ей не предоставлялись медицинское обследование и лечение.

Правозащитники указали, что руководство пенитенциарного учреждения неофициально заявило, что "ожидает разрешения сверху". ACAT-France напомнила о Правилах ООН обращения с заключёнными имени Нельсона Манделы, согласно которым государство обязано обеспечивать заключённых медицинской помощью на том же уровне, который доступен населению.

Изначально Абсаламова содержалась в Бакинском СИЗО, в сентябре 2025 года её перевели в Ленкоранский пенитенциарный комплекс, расположенный примерно в 250 километрах от Баку. ACAT-France отметила, что перевод журналистки в отдалённый регион осложнил её контакты с родственниками и адвокатами, а также создал дополнительные финансовые и организационные трудности для семьи.

В заявлении также напоминается, что во время содержания в Бакинском СИЗО Наргиз Абсаламова вместе со своими коллегами Севиндж Вагифгызы и Эльнарой Гасымовой жаловалась на бесчеловечные условия содержания. Журналистки сообщали о неисправном состоянии камер, протечках воды с потолка и стен, а также отсутствии вентиляторов летом, несмотря на то, что они предоставлялись другим заключённым.

После проведения журналистками голодовки в поддержку директора Abzas Media Ульви Гасанли, по данным организации, их поместили в камеры без душа, вентиляции и окон, выходящих наружу.

ACAT-France потребовала от азербайджанских властей немедленно обеспечить Наргиз Абсаламову специализированным медицинским обследованием и необходимым лечением.

Правозащитники также призвали к безусловному освобождению Абсаламовой и других журналистов, прекращению использования судебной системы как инструмента давления на представителей независимых медиа.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием Пенитенциарной службы Азербайджана.