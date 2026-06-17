Meydan TV и Abzas Media награждены премией "Пионер свободных медиа-2026"

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Азербайджанские независимые издания Abzas Media и Meydan TV, чьи журналисты подверглись уголовному преследованию, стали лауреатами международной премии "Пионер свободных медиа-2026".

Как писал "Кавказский узел", Abzas Media и Meydan TV, вошли в шорт-лист международной премии "Пионер свободных медиа-2026", присуждаемой Международным институтом прессы и организацией "Международная поддержка медиа".

Международный институт прессы (IPI) и организация "Международная поддержка медиа" (IMS) 16 июня объявили имена лауреатов премии “Герой мировой свободы прессы мира-2026” и премии “Пионер свободных медиа-2026”. Вместе они “демонстрируют выдающуюся смелость, изобретательность и стойкость в условиях все более сложной обстановки для свободы прессы и независимой журналистики во всем мире”, говорится в совместном сообщении организаций, опубликованном на сайте IPI.

Лауреатами премии “Пионер свободных медиа-2026” стали Латиноамериканский центр журналистских расследований (El CLIP), а также азербайджанские издания в изгнании Abzas Media и Meydan TV. Лауреатами премии “Герой мировой свободы прессы” 2026 года стали Патрисия Эвангелиста (Филиппины), Моника Гонсалес (Чили) и независимые журналисты Венгрии.

Лауреаты 2026 года были выбраны из глобального списка организаций, которые стали первопроходцами в открытии новых горизонтов для свободного распространения новостей и информации в своих странах и регионах, отмечается в публикации

“По мере того, как глобальная обстановка становится все более враждебной к свободе прессы, эти организации и отдельные лица продемонстрировали смелость и приверженность противостоянию растущему авторитаризму, проливая свет на коррупцию и нарушения прав человека в своих странах и регионах. Мы солидарны с ними и присоединяемся к их борьбе за свободные СМИ и свободное общество”, - заявил исполнительный директор IPI Скотт Гриффин.

Исполнительный директор IMS Йеспер Хойберг подчеркнул важность защиты журналистов, работающих в условиях растущего давления. “День за днем, преодолевая как острые, так и долгосрочные риски, они разоблачают нарушения со стороны власть имущих и разрушительные последствия жадности и неравенства. Эти награды - знак нашей благодарности за их мужество и решимость защищать надежды и ценности, которые мы разделяем”, - добавил он.

Abzas Media, основанное в 2016 году, известно журналистскими расследованиями, раскрывающими коррупцию на высоком уровне. В июне 2025 года суд в Баку признал сотрудников интернет-издания Abzas Media виновными в экономических преступлениях. Директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фарид Мехрализаде приговорены к девяти годам лишения свободы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова - к восьми, а Мохаммед Кекалов - к семи. 3 апреля Верховный суд оставил в силе приговор всем осужденным по делу. Международные журналистские организации потребовали освободить осужденных по делу.

Abzas Media и Meydan TV остаются редкими маяками независимой журналистики в Азербайджане в условиях репрессий со стороны авторитарного режима. Издания, вынужденные эмигрировать после волны арестов своих сотрудников, продолжают работу по освещению коррупции и нарушений прав человека в Азербайджане, находясь в изгнании, в то время как многие из их заключенных журналистов продолжают писать статьи в заключении. Стойкость, храбрость и приверженность свободе прессы, продемонстрированные несправедливо лишенными свободы журналистами Abzas Media и Meydan TV, являются вдохновляющим примером сопротивления СМИ росту авторитаризма, подчеркивают IPI и IMS.

“Эта награда имеет для Abzas Media огромное значение. Благодаря расследованиям, разоблачающим коррупцию среди государственных чиновников, Abzas Media стали первой мишенью волны репрессий, начавшейся в ноябре 2023 года. Это также важный знак поддержки, показывающий, что наши коллеги, несправедливо приговоренные к годам тюремного заключения, не забыты, что их мужество замечено и что борьба за правду продолжается”, - заявила Гюнель Сафарова, исполняющая обязанности директора и главного редактора Abzas Media.

Сафарова отметила, что Abzas Media продолжает свои расследования вопреки репрессиям.

Для сотрудников телеканала Meydan TV, эта награда - не просто признание профессиональной работы, но и значимый источник моральной поддержки в очень сложный период, сказал, в свою очередь главный редактор телеканала Орхан Мамед. “Особенно для наших коллег, находящихся в заключении, эта награда - источник надежды, радости и стойкости. Несмотря на трудности, давление и ограничения, с которыми мы сталкиваемся, эта награда является свидетельством того, что наша работа не остается незамеченной и что международное сообщество поддерживает нас в нашей борьбе за сохранение доступа к достоверной информации в Азербайджане”, - заявил он.

Основанное в 2013 году блогером-диссидентом Meydan TV известно своей гражданской журналистикой и освещением коррупции и нарушений прав человека в Азербайджане. В декабре 2024 года шесть журналистов Meydan TV были задержаны, а затем арестованы по обвинению в контрабанде валюты. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек. В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям. 12 декабря 2025 года на первом заседании по делу Meydan TV бакинский суд отказался закрыть уголовное дело и освободить обвиняемых.

Награды будут вручены на специальном мероприятии в рамках фестиваля Габо 24–26 июля в Боготе (Колумбия).

Meydan TV и Abzas Media, наряду с Toplum TV и еще некоторыми изданиями, служат для жителей Азербайджана последними источниками альтернативного взгляда на происходящие в стране процессы, сказал корреспонденту “Кавказского узла” один из бакинских медиа-экспертов.

“Многие их сотрудники арестованы в Азербайджане, однако эти издания, благодаря возможностям интернета, могут доводить правдивую информацию гражданам из-за рубежа. Отрадно, что эта самоотверженная деятельность получила международное признание. Международное демократическое сообщество должны поддерживать эти издания, чтобы не дать заглохнуть этим голосам поборников свободы слова”, - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”. В самом Азербайджане после “беспрецедентной репрессивной волны” не осталось действующих независимых медиа, добавил эксперт.