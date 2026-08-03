Причиной убийства мужчины в Ингушетии источники назвали колдовство

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Три жителя Ингушетии задержаны за убийство жителя Сунжи, отчитался Следком. Задержанные утверждают, что мужчина навел порчу на брата одного из них, сообщил источник.

В Ингушетии задержаны подозреваемые в убийстве жителя республики, отчитался сегодня Следком Ингушетии.

По версии следствия, 29 июля 2026 года неустановленные лица проникли в дом в городе Сунже, где один из подозреваемых произвел не менее трех выстрелов из огнестрельного оружия в 52-летнего местного жителя. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. После совершения преступления подозреваемые скрылись. Трое подозреваемых задержаны и доставлены в следственный отдел, говорится в Telegram-канале ведомства. Расследуется дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

На приложенном к публикации виде лица задержанных размыты, следователи сообщают им, что расследуется дело п статье б убийстве.

По данным «Базы», причиной убийства стал ритуал на порчу. Один из мужчин посчитал, что сосед намеренно околдовал его брата, и решил действовать радикально — снять «проклятие», убив «колдуна». На дело он подговорил двух друзей. Один выполнял роль водителя, второй пошёл вместе с исполнителем преступления. Надев маски, они ворвались в дом 52-летнего мужчины и застрелили его, пишет издание.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале 2021 года женщина и мужчина были избиты, а их машина обстреляна в Магасе. Пострадавшие - гадалка, приехавшая из другой страны, и ее супруг, сообщил источник. Он предположил, что к инциденту могут быть причастны члены так называемого общественного движения по борьбе с колдовством, которое создано в республике по аналогии с известным в регионе молодежным общественным движением против распространения наркотиков "Антилирика".