×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:49, 3 августа 2026

Причиной убийства мужчины в Ингушетии источники назвали колдовство

Следственный комитет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Три жителя Ингушетии задержаны за убийство жителя Сунжи, отчитался Следком. Задержанные утверждают, что мужчина навел порчу на брата одного из них, сообщил источник.

В Ингушетии задержаны подозреваемые в убийстве жителя республики, отчитался сегодня Следком Ингушетии.

По версии следствия, 29 июля 2026 года  неустановленные лица проникли в дом в городе Сунже, где один из подозреваемых произвел не менее трех выстрелов из огнестрельного оружия в 52-летнего местного жителя. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. После совершения преступления подозреваемые скрылись. Трое подозреваемых задержаны и доставлены в следственный отдел, говорится в Telegram-канале ведомства. Расследуется дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

На приложенном к публикации виде лица задержанных размыты, следователи сообщают им, что расследуется дело п статье б убийстве.

По данным «Базы», причиной убийства стал ритуал на порчу. Один из мужчин посчитал, что сосед намеренно околдовал его брата, и решил действовать радикально — снять «проклятие», убив «колдуна». На дело он подговорил двух друзей. Один выполнял роль водителя, второй пошёл вместе с исполнителем преступления. Надев маски, они ворвались в дом 52-летнего мужчины и застрелили его, пишет издание.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале 2021 года женщина и мужчина были избиты, а их машина обстреляна в Магасе. Пострадавшие - гадалка, приехавшая из другой страны, и ее супруг, сообщил источник. Он предположил, что к инциденту могут быть причастны члены так называемого общественного движения по борьбе с колдовством, которое создано в республике по аналогии с известным в регионе молодежным общественным движением против распространения наркотиков "Антилирика".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
События
20:45, 3 августа 2026
Арестован обвиняемый в подготовке взрыва у прокуратуры Пятигорска
18:39, 3 августа 2026
Житель Волгограда задержан за фейки об армии
17:57, 3 августа 2026
Житель Сочи арестован по уголовному делу о фейках об армии
17:23, 3 августа 2026
Военный из Дагестана убит на Украине
06:58, 3 августа 2026
Сержант из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
02:00, 3 августа 2026
11 человек пострадали при взрыве газа в Карачаево-Черкесии
Все события дня
Новости
"Башни двух соперниц". Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=E8_ACCkOmGA
06:53, 2 августа 2026
Ингушские активисты указали Калиматову на угрозу обрушения средневековых башен
Сотрудники правоохранительных органов задерживают подозреваемых. 31 июля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/mvdri/10800
19:08, 31 июля 2026
Житель Ингушетии попал под следствие из-за комментария в соцсети
Следователи у сожженного автомобиля. Кадр видео Следком Ингушетии / Telegram
00:58, 31 июля 2026
Трое подозреваемых в покушении на силовика арестованы в Ингушетии
Жители возле своего дома. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15:07, 29 июля 2026
Жильцы многоэтажки в Магасе пожаловались Калиматову на проблему с газоснабжением
Воспитательница и дети. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:53, 29 июля 2026
Воспитательница частного детского сада в Ингушетии обвинена в избиении ребенка
Персоналии
Гарегин II. Фото https://www.armenianchurch.org/
16:10, 3 августа 2026
Гарегин II (Ктрич Нерсесян)
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:09, 3 августа 2026
Пашинян Никол Владимирович
Махмуд-Али Калиматов. Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
10:49, 3 августа 2026
Калиматов Махмуд-Али Макшарипович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
13:16, 24 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Река имени Хизира. Или что-то другое?
Фото
10:58, 21 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Несчастный случай в Ингушетии сблизил Северный Кавказ
Фото
22:48, 3 июня 2026
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
С Днем республики!
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Рауф Арашуков (слева). Фото: Ленинский районный суд Оренбурга
03 августа 2026, 19:37
Рауф Арашуков объявил голодовку в колонии

Беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
03 августа 2026, 15:50
Число погибших после атаки БПЛА близ Геленджика выросло до шести

Заправка в Чечне. Фото Олега Ионова для "Кавказского узла"
03 августа 2026, 11:56
Жители Чечни указали чиновникам на высокие цены на горючее

Мужчина со смартфоном. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01 августа 2026, 06:53
МВД рапортовало о поиске администраторов Telegram-канала "Кавказская община"

Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Показать больше