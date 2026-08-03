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17:23, 3 августа 2026

Военный из Дагестана убит на Украине

Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ханарслан Ибрагимов из Хасавюрта убит в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 2057 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", ко 2 августа чиновники и силовики официально назвали имена как минимум 2056 убитых на Украине военнослужащих из Дагестана.

О передаче награды семье военнослужащего Ханарслана Ибрагимова, убитого в боевых действиях на Украине, отчиталась пресс-служба администрации Хасавюрта в Telegram-канале.

Орден Мужества родственникам вручил глава города Корголи Корголиев. Детали биографии и гибели бойца в сообщении не приведены.

Военнослужащий на СВО. Иллюстрация создана
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Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9500
Не менее 4727 бойцов из СКФО и 4773 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте по меньшей мере 2057 военнослужащих из Дагестана.

В конце июля власти Хасавюрта сообщали, что в зоне СВО убит Висирпаша Абдусаламов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Никаких официальных почестей его семье оказано не было. В военкомате сказали, что якобы даже страховки "Согаза" нет. Якобы их не страховали… Никто больше не ответил, в том числе военная прокуратура", - рассказала родственница одного из них.

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Автор: Кавказский узел

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