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20:00, 2 августа 2026

В Дагестане заявили о тенденции к снижению цен на АЗС

АЗС в Махачкале. Фото корреспондента "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Биржевые цены на нефтепродукты продолжают снижаться, что приведет к снижению цен на топливо на АЗС.  Многие владельцы частных АЗС на фоне кризиса сделали большие закупки, и цены на топливо станут ниже после продажи запасов, заявило Дагтопливо.

Как писал "Кавказский узел", цены на топливо в Дагестане выше, чем в соседних регионах, поскольку владельцы частных заправок пытаются нажиться на топливном кризисе, заявила часть жителей республики, комментируя в соцсети ситуацию с горючим. Другие комментаторы указали, что проблему усугубляют оптовики, повысившие цены на бензин и дизтопливо.

27 июля жители Дагестана пожаловались в соцсети на высокие цены на горючее. Они потребовали от властей и антимонопольщиков остановить рост стоимости топлива на заправках и проверить владельцев АЗС на возможный сговор.

Биржевые цены на нефтепродукты продолжают снижаться, что отражается и на рынке Республики Дагестан, заявила ассоциация Дагтопливо.

"С каждым днем предложение топлива в республике увеличивается, а ситуация с обеспечением АЗС и АГЗС стабилизируется", - указали представители ассоциации

"Многие владельцы независимых АЗС и АГЗС в период ажиотажного спроса сформировали значительные запасы топлива по высоким закупочным ценам. Именно поэтому большинство операторов сегодня не могут резко снизить розничные цены без существенных финансовых потерь. Кроме того, розничная цена топлива складывается не только из стоимости его закупки. Владельцы АЗС ежедневно несут значительные расходы на выплату заработной платы сотрудникам, уплату налогов и страховых взносов, аренду земельных участков, оплату электроэнергии и коммунальных услуг, обслуживание и ремонт оборудования, соблюдение требований промышленной, пожарной и экологической безопасности. Все эти затраты также учитываются при формировании розничной цены топлива", - говорится в заявлении.

 При сохранении текущей тенденции снижения биржевых цен и стабильных поставках можно ожидать дальнейшую постепенную стабилизацию рынка и поэтапное снижение стоимости топлива в Республике Дагестан, отметили представители ассоциации.

Они подчеркнули, что владельцы независимых АЗС заинтересованы в конкурентоспособных ценах не меньше, чем потребители. Снижение закупочных цен на фоне стабильных поставок позволит рынку постепенно выйти на более доступный уровень стоимости топлива без ущерба для устойчивой работы автозаправочных станций.

Пока не будут распроданы имеющиеся запасы, цены, вероятнее всего, будут снижаться постепенно

Рассчитывать на быстрое снижение стоимости пока не приходится, согласился автор канала  "Спросите у Расула". "Пока не будут распроданы имеющиеся запасы, цены, вероятнее всего, будут снижаться постепенно. Возвращения к докризисным ценам в ближайшее время ожидать не стоит. Однако рынок Дагестана уже вышел из острой фазы кризиса, и при сохранении текущей ситуации можно рассчитывать на дальнейшее плавное снижение стоимости топлива. Что касается сжиженного газа, то, по всей вероятности, его цена также будет постепенно снижаться и в течение ближайших 1,5–2 месяцев может вернуться к уровню около 35 рублей за литр", - полагает он.

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Автор: "Кавказский узел"

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