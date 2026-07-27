Жители Дагестана потребовали от властей остановить рост цен на бензин

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Дагестане в ближайшие две недели цены на бензин вырастут на три процента, спрогнозировали аналитики. Жители республики, комментируя их отчет в соцсети, потребовали от властей и антимонопольщиков остановить рост цен на горючее и проверить владельцев заправок на возможный сговор.

Как информировал "Кавказский узел", ранее один из дагестанских водителей пожаловался, что на фоне топливного кризиса сотрудники ДПС усилили в республике проверки наличия отметок о ГБО в документах на автомобили. Другие автомобилисты из Дагестана сочли такое рвение полицейских попыткой использовать ситуацию для своей выгоды. ГИБДД не делает ничего, чтобы снизить ажиотаж вокруг ГБО и упростить систему регистрации, указал журналист Милрад Фатуллаев.

По данным Дагестанской топливной ассоциации, в ближайшие две недели в республике цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 могут вырасти на 1 – 3 %. В ассоциации дали совет владельцам заправок закупать топливо малыми партиями из-за нестабильности на бирже нефтепродуктов, сообщила на своем сайте телекомпания "Дагестан".

Комментаторы потребовали внимания властей к ситуации с ценами на горючее

Пост о том, что в Дагестане прогнозируется повышение цен на бензин, разместил Instagram*-паблик makhachkala_, на который подписаны около 247 тысяч пользователей. На 10.50 мск 27 июля эта запись набрала 427 отметок "Нравится" и 721 комментарий. Пользователи, позиционирующие себя как жители Дагестана, потребовали реакции властей и антимонопольной службы.

"Куда ещё расти ценам? Куда смотрят правительство и антимонопольная служба?" – задался вопросами пользователь bo_carvet.

"Почему у нас нет контроля за ценами на топливо, как в других соседних республиках? Куда смотрит глава?" – спросил пользователь reflections_95.

"Вместо того чтобы остановить и наказать за возможный сговор, они предупреждают. Хорошо устроились", – заявил пользователь tfu_na_tebya.

Другие пользователи указали, что зарплаты и пенсии не растут вслед за стоимостью топлива. "А как люди будут добираться на работу? Зарплаты ведь не повышаются", – указал пользователь panther.633354.

"На всё цены растут! А зарплаты, главное, такие же", – указала madina_1995.04.11.

"Зарплату и пенсии когда поднимут?" – спросил пользователь kyrbanovna7.

Комментаторы также пожаловались на постоянное повышение цен не только на топливо, но и на продукты и другие товары.

"В Дагестане вообще когда было падение цен? Только рост цен на всё", – заявила gulnara_8664.

"Не только на топливо. На всё", – подчеркнула m.abdulhalikova74.

"Не только топливо растёт. Всё растёт, в основном продукты. Пенсии, зарплаты заморожены. Люди просто выживают", – отметил пользователь bydazybb.

Отдельные комментаторы пожаловались, что качество топлива не соответствует его стоимости. "Куда ещё? Ладно, цены растут, если бы ещё качество соответствовало", – написала asya_resni4ki_.

"Цена повышается, а качество намного хуже. Машина глохнет, пыхтит и дёргается при движении", – подчеркнул el_dar4304.

Аналитики не увидели выхода из кризиса посредством массового перехода на газ

Топливный кризис вынудил водителей регионов юга России массово устанавливать газобаллонное оборудование (ГБО) на свои автомобили. В автомастерских образовались большие очереди. Ранее аналитики отметили, что большие очереди в автосервисах вынуждают водителей обращаться к "серым" установщикам, которые не дают гарантий безопасности.

Аналитики ранее заявили, что массовый переход автомобилистов на газ не позволит преодолеть топливный кризис, поскольку необходимая инфраструктура пока отсутствует.

Создать такую инфраструктуру за короткий срок невозможно, указал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. "Зато нынешний кризис – хороший повод вспомнить о программах, которые уже существуют, но развиваются гораздо медленнее, чем планировалось", – отметил он.

Массовый переход на газ не станет долгосрочной тенденцией, предположил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, после решения проблемы с бензином и исчезновения очередей на заправках ажиотаж вокруг установки ГБО спадёт.