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22:00, 26 июля 2026

Жители Махачкалы пожаловались на длительные отключения электричества

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мэрия Махачкалы попросила граждан не использовать мощные электроприборы в связи с перегрузкой электросетей. Просьба вызвала раздражение горожан, которые указали, что власти в республике и городе меняются, а проблемы с электричеством так и не решены.

Как писал "Кавказский узел", жители Махачкалы регулярно жалуются на проблемы с электричеством и водоснабжением. В конце июля 2025 года махачкалинцы пожаловались на длительные отключения света, длящиеся по несколько суток. Чиновники объясняли перебои со светом ремонтными работами и аномальной жарой.  В августе 2025 года жители Редукторного поселка вышли на стихийную уличную акцию из-за отсутствия света в их домах. Администрация города после этого отчиталась, что энергоснабжение большинства домов восстановлено. 

Проблемы электроснабжения в Редукторном сохраняются не один год: летом 2024 года жители поселка провели стихийную акцию протеста из-за отключения электричества, после чего "Дагэнерго" отчиталось, что энергоснабжение домов в поселке восстановлено. 

Обращение мэрии вызвало раздражение комментаторов

24 июля администрация Махачкалы разместила в своем телеграм-канале обращение к жителям города с просьбой ограничить в использование мощных энергопринимающих устройств. Данная информация вызвала возмущение горожан, которые считают, что мэрия не предпринимает достаточных мер для обеспечения людей качественным электроснабжением.

«В связи с аномально высокими температурами воздуха и значительным увеличением потребляемой мощности в летний период, электросетевое оборудование города работает в режиме предельных нагрузок. Данный ежим эксплуатации приводит к критическому перегреву трансформаторов, кабельных линий и распределительных устройств, что, в свою очередь, становится причиной аварийных отключений и перебоев в электроснабжении потребителей. В целях предотвращения масштабных технологических нарушений и выхода из строя дорогостоящего оборудования, а также для
обеспечения стабильной работы энергосистемы в целом, сложилась острая необходимость в снижении суммарной нагрузки на городские сети», - сказано в публикации мэрии.

В связи с этим власти обратились к жителям Махачкалы с просьбой «максимально сократить использование мощных энергопринимающих устройств в период дневных пиковых нагрузок с 10:00 до 18:00», отметив, что данная мера является вынужденной и временной.

Комментируя данный пост, махачкалинцы раскритиковали обращение мэрии.

«Вы хотите таким способом население Махачкалы сократить? Именно в эти часы и нужно включать кондиционеры, где взрослые и пожилые. Нормализуйте свою работу», - написал пользователь с ником А.

«Прошлое лето было жарче текущего, о чем вы говорите? Половина лета прошла, и именно сейчас внезапно перегруз пошёл. Вчера по адресу А.Султана 37а с часу дня до часу ночи сидели без света», - пишет Albert M.

Мы бы спокойно отнеслись к этому с пониманием, если бы до этого уже не просили отнестись с пониманием зимой, прошлым летом, и позапрошлой зимой и так далее

«Предлагаю одну неделю в месяц не включать кондиционеры во всех бюджетных организациях, вот где будет экономия», - считает @@@.

«Мы бы спокойно отнеслись к этому с пониманием, если бы до этого уже не просили отнестись с пониманием зимой, прошлым летом, и позапрошлой зимой и так далее. Два года назад почти на протяжении полугода каждый день отключали по полгорода на «плановые ремонтные работы» по 4-6 часов минимум, а воз и ныне там», - написала Анастасия.

Горожане пожаловались на ежедневные отключения электричества

Житель Махачкалы Артур, проживающий на улице Даниялова, рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что свет у них отключается почти ежедневно.

«В последнюю неделю через день отключают свет на несколько часов, особенно по вечерам. У нас водяная колонка на электричестве, не можем помыть посуду, искупаться. Боимся, что выйдет из строя техника», - говорит Артур.

Ежедневно по 5-6 часов нет света. И это центр города. Не работают светофоры

«На улице Батырая, прилегающие улицы, ежедневно по 5-6 часов нет света. И это центр города. Не работают светофоры. Вчера при мне чуть не сбили на переходе ребенка, который пытался перейти улицу при скоплении машин. В горсетях трубку не берут, или отвечают – «разбираемся», - рассказал Мурад.

«На проспекте Расула Гамзатова каждый день отключения. Кондиционер не включишь, вечером в темноте сидим. Просто издевательство какое-то. На звонки не отвечают», - говорит Назир.

Отключения электричества продолжаются, невзирая на жалобы

Директор расположенного в Махачкале Аварского театра Магомед Бисавалиев написал в своем телеграм-канале, что из-за отключений электричества парализована работа театра.

Сменилось руководство Горэлектросетей, новая власть города, новое руководство республики -  точно так же отключают

«Это какое-то проклятие, иного объяснения не нахожу. Сегодня тоже днем на обеих линиях в Аварском театре и на улице Пушкина отключили электричество, не дают работать. Самое страшное то, что миллионный город к этому привык и говорят: "вы не одни в этой проблеме". Со стороны "Дагэнерго" это какая-то диверсия против людей, их работы и в целом здравого смысла. С прошлого лета прошел ровно год. Точно так же отключали в июле прошлого года. После этого сменилось руководство Горэлектросетей, новая власть города, новое руководство республики -  точно так же отключают. И никакого объяснения что происходит, почему не дают свет в стационарный объект культуры хотя бы по резервной линии, которую мы провели своими затратами, нет ответа. Они что предлагают, купить генераторы и бензин по 140 рублей за литр?», - задает вопрос Бисавалиев.

«Многократно выросло число жалоб на отключения электроэнергии в Махачкале. В одних районах города люди остаются без света на сутки и более, в других электроэнергию отключают регулярно в режиме веерных ограничений», - пишет телеграм-канал «Спросите у Расула».

Телеграм-канал «Светим в Дагестане», позиционирующий себя как «обратная связь по вопросам электроснабжения», и имеющий 5973 подписчиков, ежедневно публикует список адресов, где ограничивается электроснабжение.

26 июля «в связи с технологическим нарушением на ТП «Бурная» анонсировано электроснабжение потребителей на следующих улицах в центре Махачкалы: Магомеда Ярагского, Ахмат-Хаджи Кадырова, Ермошкина и Сулеймана Стальского. Кроме того, в связи с проведением работ по заявке на Фидере №5 от ПС «Компас» ограничено энергоснабжение потребителей на более 20 улицах Махачкалы.

«Причем тут перенагрузка – мол, включили все кондиционеры и все не выдерживает. В других регионах миллионы включаются в один момент и все норм, но только в Дагестане такие проблемы. Ветер, дождь, снег, жара, света
и воды нет. У меня, например, грудной ребенок, нужна вода, свет, также работа онлайн, из-за постоянного отключения уже хотят уволить. Это издевательство для людей. У меня знакомая, у нее дома аппарат для ребенка стоит, благодаря чему она дышит, и такие скачки просто доведут до летального исхода», - прокомментировала ситуацию одна из читательниц
канала.

Напомним,  в августе 2023 года в Махачкале прошло несколько акций протеста против отключений электричества. Вечером 25 августа местные жители перекрывали движение в Семендере, после этого мэрия сообщила о возобновлении подачи электроэнергии. 26 августа жители улицы Гамидова добились восстановления подачи электричества после того, как перекрыли дорогу.

Махачкалинцам следует активнее бороться за свои права с помощью официальных жалоб на перебои в энергоснабжении, заявили дагестанские активисты и разъяснили на встрече с жителями Редукторного поселка порядок подачи жалоб.

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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