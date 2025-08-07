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00:59, 7 августа 2025

Власти отчитались о восстановлении электроснабжения в Редукторном после акции протеста

Жители Редукторного на проезжей части. Кадр видео Саркар Магомедов / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Редукторного поселка в Махачкале вышли на стихийную уличную акцию из-за отсутствия света в их домах. Администрация города после этого отчиталась, что энергоснабжение большинства домов восстановлено. 

Как писал "Кавказский узел", жители Махачкалы регулярно жалуются на проблемы с электричеством и водоснабжением. В конце июля махачкалинцы пожаловались на длительные отключения света, длящиеся по несколько суток. О частых отключениях заявляли, в частности, жители мирокрайона Редукторный. Чиновники объясняли перебои со светом ремонтными работами и аномальной жарой. 

Проблемы электроснабжения в Редукторном сохраняются не один год: летом 2024 года жители поселка провели стихийную акцию протеста из-за отключения электричества, после чего "Дагэнерго" отчиталось, что энергоснабжение домов в поселке восстановлено. 

Жители Редукторного, недовольные систематическими продолжительными отключениями света и проблемами с водоснабжением поздно вечером 6 августа вышли на стихийную уличную акцию протеста и перекрыли автомобильную дорогу, сообщило дагестанское издание "Новое дело". 

"По словам жителей, отключения происходят многократно в течение дня, серьезно осложняя повседневную жизнь и работу", - говорится в сообщении Telegram-канала издания. 

О перекрытии дороги в Редукторном сообщил и Telegram-канал "Спросите у Расула". Несколько чиновников из администрации Ленинского района "приехали побеседовать с жителями", отмечает Mash Gor. 

Корреспондент ВГТРК в Дагестане Саркар Магомедов опубликовал в своем Telegram-канале короткое видео с акции. На записи, которая длится восемь секунд, видно, что несколько десятков людей, мужчины и женщины, стоят на проезжей части. "Жители нескольких домов в Редукторном поселке Махачкалы перекрыли дорогу. Этого следовало ожидать. Я сегодня уже писал, что народ закипает. У меня самого целый день нет света. Выехал хотя бы поужинать в район, где свет есть", - написал он. 

Ситуацию в Редукторном прокомментировал руководитель "Дагэнерго" Магомедшапи Шапиев, заявив, что понимает эмоции жителей. Он заверил, что его предприятие делает "все возможное" для восстановления электроснабжения. 

"Мы разделяем вашу боль и ваше раздражение, потому что сами живем здесь, в Махачкале, и чувствуем все то же самое. Ситуация действительно тяжелая. Эта аномальная жара в совокупности с годами накопившимися проблемами инфраструктуры привела к сверхнагрузке на электрические сети. Перегрузки, технологические сбои, аварийные отключения - все это последствия системных проблем, решать которые нужно не на бумаге, а в реальной работе. Мы это признаем. И не ищем оправданий", - написал он в своем Telegram-канале. 

Прокуратура Дагестана днем 6 августа отчиталась, что в работе "Дагэнерго" были выявлены существенные нарушения. Энергетики не соблюдали обязательные требования к устройству электроустановок, систем электроснабжения и электросетей, защитным мерам электробезопасности, выбору изоляции и устройству заземлений, что повлекло увеличение количества аварий и инцидентов на энергообъектах Дагестана. "В частности, выявлены существенные нарушения правил технической эксплуатации электрических станций и сетей в рамках прокурорской проверки по факту возгорания 26 июля 2025 года силовых кабелей на подстанции "Новая" города Махачкалы, в результате чего были отключены от электроснабжения более 90 тысяч жителей", - говорится в официальном сообщении ведомства. 

"Шапиев, по сути, признает, что ранее проводившиеся ремонтные работы в Махачкале (прошлый и позапрошлый годы) решали проблемы дагестанской столицы больше на бумаге, чем в реальной жизни", - отмечает, комментируя заявление, издание "Черновик". 

Администрация Махачкалы после полуночи отчиталась, что не зафиксировала перекрытие дороги жителями Редукторного. "В социальных сетях распространились сообщения о перекрытии дорог в Редукторном поселке из-за аварии на электросетях. Сотрудники администрации оперативно выехали на место и проверили указанный район, но факта блокирования проезда не обнаружили", - говорится в сообщении официального канала администрации.

В том же сообщении чиновники утверждают, что энергоснабжение в основной части поселка уже восстановлено. "Однако остается несколько многоквартирных домов, где работы продолжаются. Специалисты Городских электросетей устраняют повреждения в соответствии с регламентом. В многоквартирных домах работы ведутся поэтапно, с учетом степени повреждения сетей”, - добавили в мэрии.

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Автор: "Кавказский узел"

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