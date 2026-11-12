Предложение о снижении цен на бензин в Дагестане адресовано владельцам АЗС

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Союз предпринимателей Дагестана призвал владельцев АЗС самостоятельно снизить цены на автотопливо.

Как писал "Кавказский узел", в Махачкале по-прежнему сложно найти работающую АЗС, а цены на бензин остаются неоправданно высокими, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" водители. Вслед за бензином на заправках в Дагестане дорожает и газ.

Жители Дагестана неоднократно возмущались высокими по сравнению с соседними регионами ценами на АЗС. Бензин в Нальчике стоит на 40 рублей за литр дешевле, чем в Дагестане, рассказал в соцсети водитель из Дагестана в начале ноября. 18 октября дагестанские водители пожаловались, что бензин на заправках стоит 125-130 рублей за литр, несмотря на отчет о снижении цен.

союз предпринимателей Дагестана выступил с инициативой о снижении розничных цен на автомобильное топливо.

"Оптовые цены на нефтепродукты снизились, ситуация на рынке улучшается, а снижение розничных цен поможет уменьшить социальную напряжённость и поддержать жителей республики. Владельцам АЗС предлагаем самостоятельно оценить закупочные условия и поддержать инициативу. Это шанс показать, что бизнес слышит людей и действует ответственно", - говорится в сообщении в Telegram-канале союза.

По данным Telegram-канала "Спросите у Расула" предпринимателям предложили ориентироваться на следующие цены: АИ-95 — 98 рублей за литр; АИ-92 — 89 рублей за литр.

Telegram-канал "Черновик" опубликовал сегодня обращение одного из жителей Махачкалы к главе республики Федору Щукину.

"Обращаюсь к Вам с вопросом, который сегодня волнует многих жителей Республики Дагестан, в частности города Махачкалы. Когда наконец будет принято реальное решение по регулированию цен на автомобильное топливо в республике? На сегодняшний день стоимость бензина АИ-95 в Махачкале достигает 110 рублей за литр, в то время как в других регионах, где работают крупные сетевые АЗС, аналогичный бензин можно приобрести примерно за 88–90 рублей. Возникает вполне закономерный вопрос: почему жители Дагестана вынуждены платить настолько больше за топливо?", - спросил он.

Когда в регионе работают преимущественно местные заправочные сети, складывается ситуация, при которой достаточно одному участнику рынка поднять цены, как остальные следуют его примеру. При этом, когда приходит время снижать стоимость топлива, никто не спешит этого делать, указал он, отметив, что присутствие на топливном рынке республики крупных федеральных и сетевых компаний могло бы создать реальную конкуренцию, заставить участников рынка пересмотреть ценовую политику.

К 3 ноября в республике действовали уже две АЗС, аффилированные с "Татнефтью". Выходу сетевых АЗС на рынок Дагестана мешают сопротивление местного топливного лобби, дорогая логистика и издержки компаний, работающих полностью легально, указали опрошенные "Кавказским узлом" экономист и журналист.