×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:18, 12 ноября 2026

Предложение о снижении цен на бензин в Дагестане адресовано владельцам АЗС

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Союз предпринимателей Дагестана призвал владельцев АЗС самостоятельно снизить цены на автотопливо. 

Как писал "Кавказский узел",  в Махачкале по-прежнему сложно найти работающую АЗС, а цены на бензин остаются неоправданно высокими, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" водители. Вслед за бензином на заправках в Дагестане дорожает и газ.

Жители Дагестана неоднократно возмущались высокими по сравнению с соседними регионами ценами на АЗС. Бензин в Нальчике стоит на 40 рублей за литр дешевле, чем в Дагестане, рассказал в соцсети водитель из Дагестана в начале ноября. 18 октября дагестанские водители пожаловались, что бензин на заправках стоит 125-130 рублей за литр, несмотря на отчет о снижении цен.

союз предпринимателей Дагестана выступил с инициативой о снижении розничных цен на автомобильное топливо.

"Оптовые цены на нефтепродукты снизились, ситуация на рынке улучшается, а снижение розничных цен поможет уменьшить социальную напряжённость и поддержать жителей республики.  Владельцам АЗС предлагаем самостоятельно оценить закупочные условия и поддержать инициативу. Это шанс показать, что бизнес слышит людей и действует ответственно", - говорится в сообщении в Telegram-канале союза.

По данным Telegram-канала "Спросите у Расула" предпринимателям предложили ориентироваться на следующие цены:  АИ-95 — 98 рублей за литр;  АИ-92 — 89 рублей за литр.

Telegram-канал "Черновик" опубликовал сегодня обращение одного из жителей Махачкалы к главе республики Федору Щукину.

"Обращаюсь к Вам с вопросом, который сегодня волнует многих жителей Республики Дагестан, в частности города Махачкалы.  Когда наконец будет принято реальное решение по регулированию цен на автомобильное топливо в республике? На сегодняшний день стоимость бензина АИ-95 в Махачкале достигает 110 рублей за литр, в то время как в других регионах, где работают крупные сетевые АЗС, аналогичный бензин можно приобрести примерно за 88–90 рублей. Возникает вполне закономерный вопрос: почему жители Дагестана вынуждены платить настолько больше за топливо?", -  спросил он.

Когда в регионе работают преимущественно местные заправочные сети, складывается ситуация, при которой достаточно одному участнику рынка поднять цены, как остальные следуют его примеру. При этом, когда приходит время снижать стоимость топлива, никто не спешит этого делать, указал он, отметив, что присутствие на топливном рынке республики крупных федеральных и сетевых компаний могло бы создать реальную конкуренцию, заставить участников рынка пересмотреть ценовую политику.

К 3 ноября в республике действовали уже две АЗС, аффилированные с "Татнефтью". Выходу сетевых АЗС на рынок Дагестана мешают сопротивление местного топливного лобби, дорогая логистика и издержки компаний, работающих полностью легально, указали опрошенные "Кавказским узлом" экономист и журналист. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Примирение родов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ. Аналитики оценили корректность высказываний дагестанского профессора о кровной мести

Профессор ДГУ Дурея Зиядова не отрицает преступность убийства, но указывает, что пункт о кровной мести применяется только в отношении народов Северного Кавказа. Случаи кровной мести в современных условиях единичны, а стороны стремятся к примирению, подчеркнули аналитики.

Махачкалинец арестован за участие в деятельности ИГ*

Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу 26-летнего мужчину, обвиняемого в участии в деятельности террористической организации. Он подозревается в выполнении мелких поручений, в том числе заказа литературы, используемой на лекциях и проповедях.

Устранение аварии на электросетях. Фото: Дагэнерго Возобновлена подача электричества в дома дагестанских сельчан

Специалисты устранили последствия аварий, после которых остались без света жители сёл в нескольких районах Дагестана.

Джамбулат Салавов. Фото: пресс-служба мэрии Махачкалы Поручение Салавова подчиненным оперативно реагировать на обращения вызвало скепсис у махачкалинцев

Обращения махачкалинцев по поводу коммунальных проблем не должны оставаться без ответа, а каждую поступившую жалобу необходимо оперативно рассматривать и добиваться решения проблемы, заявил мэр Джамбулат Салавов. Жители Махачкалы, комментируя это поручение мэра в соцсети, указали, что сам Салавов нередко бывает недоступен для прямых обращений горожан, в том числе через соцсети, хотя требует от подчиненных оперативно реагировать на жалобы.

Люди в лифте во время падения. 8 августа 2026 г. Скриншот видео https://ria.ru/20260808/lift-2109785152.html Махачкалинцы указали властям на нерешенную проблему с неисправными лифтами

Лифт в многоквартирном доме на Карабудахкентском шоссе в Махачкале сорвался с пассажирами, среди которых были дети, и остановился между этажами, при этом неоднократные обращения жильцов к застройщику и в управляющую компанию не дали результата, пожаловалась жительница дома в соцсети. Другие махачкалинцы, комментируя ее жалобу, рассказали об аналогичных проблемах с лифтами в других многоквартирных домах.

Человек считает деньги, фото: Елена Синеок, "Юга.ру" Новый размер прожиточного минимума в Дагестане дал повод для критики в адрес чиновников

Прожиточный минимум в Дагестане на следующий год составит 18 407 рублей на душу населения и 15 830 рублей для пенсионеров, постановили власти. Жители республики, комментируя это постановление в соцсети, раскритиковали установленные суммы как недостаточные для оплаты продуктов, коммунальных услуг и лекарств и предложили чиновникам самим попробовать прожить на эти деньги.

Темы дня
Хадижат Магомедова. Фото: https://www.instagram.com/p/De9qys7Ch4g/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России Ситуация с директором школы в селе Хонох привлекла внимание к малокомплектным горным школам

Башенный комплекс «Гаракх». Фото: https://t.me/MAKalimatovvv/13768 Реставрация башенного комплекса актуализировала вопрос о разногласиях ингушских тейпов

Жительница Сочи, осужденная за осквернение воинского мемориала. Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Жительница Сочи осуждена за осквернение воинского мемориала

Драка с участием Усмана Нурмагомедова и Мераба Двалишвили. Скриншот видео https://m.vkvideo.ru/video-30111136_456253111 Усман Нурмагомедов столкнулся с риском тюремного заключения за драку с Двалишвили

Персоналии
Арсен Геворгян. Фото https://vlasti.io/amp/news/235743-v_armenii_ckonchalsja_arsen_gevorgjan_kandidat_ot_partii_siljnaja_armenija_kotoryj_nahodilsja_pod_strahej. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ.
12:51, 12 ноября 2026
Геворгян Арсен
Хафиз Бабалы. Фото: пресс-служба Института свободы и безопасности репортеров https://www.irfs.org/news-feed/real-movement-member-questioned-by-police-over-a-planned-roundtable-event-january-22
11:05, 11 ноября 2026
Бабалы Хафиз Эркёюн оглы
Рамзан Кадыров. Фото https://grozny.tv/news/main/69312
10:48, 11 ноября 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
События
19:33, 12 ноября 2026
Мобилизованный из Калмыкии убит на Украине
17:48, 12 ноября 2026
Уроженец Узбекистана осужден за подготовку терактов в Ставрополе
13:59, 12 ноября 2026
Боец из Избербаша убит в военной операции
07:12, 12 ноября 2026
Атака дронов зафиксирована в двух районах Ростовской области 
03:18, 12 ноября 2026
Житель Ставрополья осужден за финансирование экстремистской организации
01:20, 12 ноября 2026
Десятки домов остались без отопления в Нальчике
Все события дня
Кровная месть — как обычное убийство? Что предложила профессор из Дагестана
Кровная месть — как обычное убийство? Что предложила профессор из Дагестана
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Показать больше