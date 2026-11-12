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12:51, 12 ноября 2026

Геворгян Арсен

Арсен Геворгян. Фото https://vlasti.io/amp/news/235743-v_armenii_ckonchalsja_arsen_gevorgjan_kandidat_ot_partii_siljnaja_armenija_kotoryj_nahodilsja_pod_strahej. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арсен Геворгян (1980-2026) — армянский предприниматель и оппозиционный политик, представитель партии «Сильная Армения», кандидат на пост главы общины Степанаван на муниципальных выборах 25 октября 2026 года. Умер 10 ноября 2026 года в уголовно-исполнительном учреждении «Нубарашен» в Ереване. 

Смерть в следственном изоляторе

10 ноября 2026 года Геворгян умер в уголовно-исполнительном учреждении «Нубарашен» в Ереване в возрасте 46 лет. По данным Уголовно-исполнительной службы Армении, утром ему стало плохо. После осмотра медработником была вызвана бригада скорой помощи, которая около 08:30 констатировала биологическую смерть. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт. Ведомство заявило, что во время содержания под стражей Геворгян не жаловался на состояние здоровья. 1.

Адвокаты Геворгяна заявили, что медицинская помощь была оказана несвоевременно. По их версии, заключенного осматривал не врач, а медработник учреждения, а вызов скорой помощи был запоздалым. Защита потребовала независимого расследования и назвала уголовное преследование политически мотивированным. Уголовно-исполнительная служба эти обвинения не подтвердила 2.

Расследование смерти

После смерти Геворгяна Следственный комитет Армении возбудил уголовное производство и назначил судебно-медицинскую экспертизу для установления причин и обстоятельств смерти. 11 ноября 2026 года Уголовно-исполнительная служба опубликовала основанную на записях камер наблюдения хронологию событий. Согласно опубликованным данным, медсестра вошла в камеру в 07:43, вызов скорой помощи был организован в 07:45, а бригада прибыла в учреждение в 08:10. После обследования врач констатировал биологическую смерть 3.

12 ноября 2026 года стало известно, что общественным наблюдателям отказали в предоставлении медицинской документации Геворгяна. По словам представителей мониторинговой группы, до смерти он не обращался с жалобами на состояние здоровья 4.

Реакция оппозиции и правозащитников

Партия «Сильная Армения» возложила ответственность за смерть Геворгяна на власти, заявив о политически мотивированном преследовании оппозиции. Лидер партии Самвел Карапетян потребовал полного расследования обстоятельств смерти и привлечения виновных к ответственности 5.

Депутат от «Сильной Армении» Мариам Каграманян назвала Геворгяна политическим заключенным. Ряд оппозиционных партий в совместном заявлении охарактеризовали его смерть как результат политических преследований и возложили ответственность на власти, правоохранительные органы и судебную систему. Эти утверждения отражают позицию авторов заявления и не являются установленными следствием фактами 6.

11 ноября сторонники Геворгяна провели у представительства Европейского союза в Ереване акцию «Справедливость для Арсена Геворгяна». По словам организаторов, глава представительства ЕС в Армении Василис Марагос заявил участникам акции, что обстоятельства произошедшего будут изучены 7.

Омбудсмен Армении Анаит Манасиян инициировала проверку обстоятельств смерти Геворгяна и направила запросы в государственные органы. В аппарате Защитника прав человека напомнили об ответственности государства за жизнь и здоровье лиц, находящихся под стражей. Координатор организации «Союз информированных граждан» Даниел Иоаннисян призвал установить последовательность событий 10 ноября и оценить своевременность действий сотрудников пенитенциарного учреждения 8.

Арест по делу о подкупе избирателей

21 октября 2026 года, за четыре дня до муниципальных выборов, Антикоррупционный комитет Армении сообщил о задержании 24 человек по делу о предполагаемом подкупе избирателей 9.

По версии следствия, Геворгян, возглавлявший список партии «Сильная Армения», вместе с другими представителями партии передавал деньги избирателям в обмен на голоса 10.

В тот же день Антикоррупционный суд арестовал Геворгяна на два месяца. Ему предъявили обвинение в даче избирательной взятки в составе группы и содействии этому преступлению. Геворгян вину не признал, а защита утверждала, что изъятые средства предназначались для предвыборной кампании.

Участие в выборах от «Сильной Армении»

В сентябре 2026 года Геворгян возглавил список партии «Сильная Армения» на выборах в Совет старейшин укрупненной общины Степанаван Лорийской области. Партия Самвела Карапетяна решила участвовать в муниципальных выборах только в Степанаване. 25 октября 2026 года список «Сильной Армении» получил 19,62% голосов (2 609 голосов) и четыре мандата в Совете старейшин 11. Первое место заняла партия «Горцарар» («Предприниматель») с 41,38% голосов (5 504 голоса) и девятью мандатами, второе — правящая партия «Гражданский договор» с 35,20% голосов (4 681 голос) и восемью мандатами. Партия «Республика» получила 3,41% голосов (453 голоса). Ни одна политическая сила не получила большинства в Совете старейшин 12.

Биография

Арсен Геворгян родился в 1980 году.

В 2017 году зарегистрировал индивидуальное предприятие «Арсен Геворгян Вагинаки» и занимался предпринимательской деятельностью.

Примечания

  1. Кандидат от партии «Сильная Армения» на пост мэра Степанавана на выборах скончался в УИУ «Нубарашен» // Арменпресс, 10.11.2026.
  2. Адвокаты: Арсен Геворгян не получил надлежащей медицинской помощи в СИЗО // Panorama.am, 11.11.2026.
  3. Уголовно-исполнительная служба Минюста Армении представила хронологию событий, предшествовавших смерти Арсена Геворгяна // News.am, 11.11.2026.
  4. Кандидат в мэры Степанавана Арсен Геворгян скончался в исправительном учреждении «Нубарашен» // Hetq.am, 10.11.2026.
  5. Партия «Сильная Армения» будет добиваться раскрытия всех обстоятельств смерти Арсена Геворгяна - Самвел Карапетян // Slaq.am, 11.11.2026.
  6. Арсен Геворгян стал жертвой политических преследований: заявление объединившихся партий // Aysor.am, 11.11.2026.
  7. «Справедливость для Арсена Геворгяна»: «Сильная Армения» проводит акцию перед офисом ЕС // Новости-Армения, 11.11.2026.
  8. «Эта мера пресечения стоила человеку жизни»: в Армении обсуждают смерть оппозиционера в тюрьме // JAMnews, 10.11.2026.
  9. По делу о взятках в Степанаване задержаны 24 человека: Антикоррупционный комитет // verelq.am, 23.10.2026.
  10. В Армении сообщили о задержаниях сторонников Карапетяна // Коммерсант, 21.10.2026.
  11. https://elect.am/en/local/2026-10-25
  12. В Степанаване обнародованы предварительные результаты подсчёта голосов // Aysor.am, 26.10.2026.
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