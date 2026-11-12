Геворгян Арсен

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арсен Геворгян (1980-2026) — армянский предприниматель и оппозиционный политик, представитель партии «Сильная Армения», кандидат на пост главы общины Степанаван на муниципальных выборах 25 октября 2026 года. Умер 10 ноября 2026 года в уголовно-исполнительном учреждении «Нубарашен» в Ереване.

Смерть в следственном изоляторе

10 ноября 2026 года Геворгян умер в уголовно-исполнительном учреждении «Нубарашен» в Ереване в возрасте 46 лет. По данным Уголовно-исполнительной службы Армении, утром ему стало плохо. После осмотра медработником была вызвана бригада скорой помощи, которая около 08:30 констатировала биологическую смерть. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт. Ведомство заявило, что во время содержания под стражей Геворгян не жаловался на состояние здоровья. .

Адвокаты Геворгяна заявили, что медицинская помощь была оказана несвоевременно. По их версии, заключенного осматривал не врач, а медработник учреждения, а вызов скорой помощи был запоздалым. Защита потребовала независимого расследования и назвала уголовное преследование политически мотивированным. Уголовно-исполнительная служба эти обвинения не подтвердила .

Расследование смерти

После смерти Геворгяна Следственный комитет Армении возбудил уголовное производство и назначил судебно-медицинскую экспертизу для установления причин и обстоятельств смерти. 11 ноября 2026 года Уголовно-исполнительная служба опубликовала основанную на записях камер наблюдения хронологию событий. Согласно опубликованным данным, медсестра вошла в камеру в 07:43, вызов скорой помощи был организован в 07:45, а бригада прибыла в учреждение в 08:10. После обследования врач констатировал биологическую смерть .

12 ноября 2026 года стало известно, что общественным наблюдателям отказали в предоставлении медицинской документации Геворгяна. По словам представителей мониторинговой группы, до смерти он не обращался с жалобами на состояние здоровья .

Реакция оппозиции и правозащитников

Партия «Сильная Армения» возложила ответственность за смерть Геворгяна на власти, заявив о политически мотивированном преследовании оппозиции. Лидер партии Самвел Карапетян потребовал полного расследования обстоятельств смерти и привлечения виновных к ответственности .

Депутат от «Сильной Армении» Мариам Каграманян назвала Геворгяна политическим заключенным. Ряд оппозиционных партий в совместном заявлении охарактеризовали его смерть как результат политических преследований и возложили ответственность на власти, правоохранительные органы и судебную систему. Эти утверждения отражают позицию авторов заявления и не являются установленными следствием фактами .

11 ноября сторонники Геворгяна провели у представительства Европейского союза в Ереване акцию «Справедливость для Арсена Геворгяна». По словам организаторов, глава представительства ЕС в Армении Василис Марагос заявил участникам акции, что обстоятельства произошедшего будут изучены .

Омбудсмен Армении Анаит Манасиян инициировала проверку обстоятельств смерти Геворгяна и направила запросы в государственные органы. В аппарате Защитника прав человека напомнили об ответственности государства за жизнь и здоровье лиц, находящихся под стражей. Координатор организации «Союз информированных граждан» Даниел Иоаннисян призвал установить последовательность событий 10 ноября и оценить своевременность действий сотрудников пенитенциарного учреждения .

Арест по делу о подкупе избирателей

21 октября 2026 года, за четыре дня до муниципальных выборов, Антикоррупционный комитет Армении сообщил о задержании 24 человек по делу о предполагаемом подкупе избирателей .

По версии следствия, Геворгян, возглавлявший список партии «Сильная Армения», вместе с другими представителями партии передавал деньги избирателям в обмен на голоса .

В тот же день Антикоррупционный суд арестовал Геворгяна на два месяца. Ему предъявили обвинение в даче избирательной взятки в составе группы и содействии этому преступлению. Геворгян вину не признал, а защита утверждала, что изъятые средства предназначались для предвыборной кампании.

Участие в выборах от «Сильной Армении»

В сентябре 2026 года Геворгян возглавил список партии «Сильная Армения» на выборах в Совет старейшин укрупненной общины Степанаван Лорийской области. Партия Самвела Карапетяна решила участвовать в муниципальных выборах только в Степанаване. 25 октября 2026 года список «Сильной Армении» получил 19,62% голосов (2 609 голосов) и четыре мандата в Совете старейшин . Первое место заняла партия «Горцарар» («Предприниматель») с 41,38% голосов (5 504 голоса) и девятью мандатами, второе — правящая партия «Гражданский договор» с 35,20% голосов (4 681 голос) и восемью мандатами. Партия «Республика» получила 3,41% голосов (453 голоса). Ни одна политическая сила не получила большинства в Совете старейшин .

Биография

Арсен Геворгян родился в 1980 году.

В 2017 году зарегистрировал индивидуальное предприятие «Арсен Геворгян Вагинаки» и занимался предпринимательской деятельностью.

Примечания