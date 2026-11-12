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08:11, 12 ноября 2026

Наблюдателям отказано в получении медицинских документов умершего армянского оппозиционера Геворкяна

Арсен Геворгян. Кадр видео News.Am TV

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Умерший в СИЗО представитель оппозиционной партии "Сильная Армения" Арсен Геворкян ранее не жаловался на состояние здоровья, сообщили наблюдатели. 

Как информировал "Кавказский узел", 10 ноября в ереванском СИЗО "Нубарашен" умер Арсен Геворгян, кандидат от оппозиционной партии "Сильная Армения" на пост главы общины Степанаван. Он был арестован 21 октября по обвинению в подкупе избирателей, которое отвергал. По предварительной версии, причиной смерти стал инфаркт, при этом в партии возложили ответственность за произошедшее на инициаторов уголовного преследования оппозиционеров.

По версии Антикоррупционного комитета, перед муниципальными выборами Геворгян при содействии других лиц передал деньги нескольким десяткам избирателей в обмен на голосование за "Сильную Армению". Сам политик отверг обвинения. Его адвокаты заявили, что средства предназначались для предвыборных расходов и передавались между представителями одной политической силы.

 Арсен Геворкян ранее не жаловался на здоровье, однако в день смерти почувствовал резкое недомогание, говорится в сообщении представителей организации Prison Monitoring Group, осуществляющей общественный контроль в местах лишения свободы. Такие сведения озвучили председатель мониторинговой группы Арман Саакян и ее член Шушан Хнкоян, побеседовавшие с начальником  СИЗО и сокамерниками Геворкяна.

По данным наблюдателей, утром 10 ноября Геворкян пожаловался на боли в области сердца. Сокамерники сообщили об этом охране, после чего был вызван дежурный врач. Осмотрев заключенного, он вызвал скорую помощь. К моменту прибытия медиков Геворкян еще находился в сознании, однако его состояние было критическим, отмечает издание News.am.

При этом администрация тюрьмы отказалась предоставить наблюдателям медицинскую документацию Геворкяна, сославшись на врачебную и следственную тайну. Представители мониторинговой группы отметили, что подобные ограничения препятствуют полноценному общественному контролю за состоянием здоровья заключенных. В частности, в случае внезапной смерти человек не может заранее дать согласие на ознакомление правозащитников с его медицинскими документами.

Между тем уголовно-исполнительная служба Минюста Армении отреагировала на сообщения адвокатов экс-кандидата на пост главы общины Степанаван о том, что врачей допустили к врачам разрешили зайти в СИЗО фактически уже после смерти Геворкяна.

"Учитывая дискуссии в общественных кругах, а также для исключения ненужных спекуляций представляем точную хронологию событий, зафиксированных утром 10 ноября 2026 года камерами видеонаблюдения, установленными возле камеры заключенного Арсена Геворкяна", – цитирует сообщение издание «Арминфо».

Согласно опубликованной хронологии, с 7.37 до 7.41 10 ноября сотрудник СИЗО говорил с Геворкяном, а в 7.42 к камере подошла медсестра. В 08.10 бригада "скорой помощи" подъехала к учреждению, 13 минут спустя Геворкяна вынесли из камеры на носилках. «С 08.27 до 08.33 в коридоре учреждения (Геворкяна) подключают к аппарату электрокардиографии, в процессе врач констатирует смерть», - отчиталась уголовно-исполнительная служба Минюста Армении.

"Кавказский узел" также писал, что уголовные дела против представителей армянской оппозиции неоднократно становились поводом для обвинений властей Армении в политическом преследовании. Так, 5 ноября текущего года суд заключил на месяц под стражу лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна по делу о финансовых злоупотреблениях в компании "Электрические сети Армении". Карапетян отверг обвинения, а его сторонники заявили об их политической мотивированности.

23 октября 2026 года Антикоррупционный суд продлил срок содержания под стражей бывшего президента Армении Роберта Кочаряна и его сына Седрака, обвиняемых по делу о коррупции и легализации преступных доходов. Представители оппозиции назвали уголовное преследование Кочаряна политически мотивированным.

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