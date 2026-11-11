За подготовку теракта в Черкесске осужден житель Башкирии

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Башкирии Эрика Каримова виновным в подготовке террористического акта в Черкесске и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.

Как писал "Кавказский узел", в начале августа 2024 года суд отправил под арест уроженца Башкирии, обвиняемого в подготовке взрыва в здании прокуратуры Черкесска.

По версии следователей, мужчина вступил в террористическую организацию, после чего приехал в Черкесск, чтобы взорвать здание городской прокуратуры. Он купил компоненты для изготовления взрывчатого вещества и взрывного устройства, а фотографии подготовительных работ отсылал заказчику в Telegram. Мужчина был задержан 2 августа с двумя килограммами взрывчатки.

По версии суда, 8 мая 2024 года Каримов стал переписываться с участником запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус"* и принес присягу на верность, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда.

В конце июля по заданию организации Каримов прибыл в Черкесск для совершения теракта. Помимо этого 1 августа он провел наблюдение за зданием прокуратуры, отправив участнику "РДК"* видео- и фотоматериалы с описанием местоположения, камер наблюдения и путей отхода.

Ранее он изучал информацию об изготовлении и применении самодельных взрывных устройств, а в период с 30 июля по 1 августа приобрел в магазинах Черкесска компоненты для изготовления взрывчатых веществ и из них изготовил взрывчатое вещество. На следующий день он поместил взрывчатое вещество и компоненты в рюкзак и направился в сторону Усть-Джегуты (Карачаево-Черкесия), где планировал изготовить взрывное устройство, однако его действия пресекли сотрудники органов безопасности.

Каримова обвиняли в государственной измене, участии в деятельности террористической организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и приготовлении к террористическому акту.

В результате судебных слушаний Эрик Каримов был признан виновным, ему назначено 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 250 тысяч рублей. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.

"Кавказский узел" также писал, что в июне полиция задержала подозреваемого в теракте на железной дороге в Нижегородской области жителя Черкесска, который, по данным следствия, поджег релейный шкаф на перегоне Починки - Варя.

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* организация признана террористической и запрещена в России.

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