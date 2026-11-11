Житель Карачаево-Черкесии обвинен в оправдании и пропаганде терроризма
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В Карачаево-Черкесии перед судом предстанет местный житель по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Поводом для возбуждения дела стал размещенный обвиняемым аудиоматериал в соцсети, в котором следователи усмотрели состав преступления.
По версии следствия, в январе 2022 года обвиняемый разместил в одной из социальных сетей аудиофайл, который содержал информацию, оправдывающую и пропагандирующую террористическую деятельность.
Его причастность к преступлению подтверждается собранными по делу доказательствами, в том числе показаниями свидетелей, результатами оперативно-розыскной деятельности. Также была проведена лингвистическая экспертиза, сообщает сегодня Следственный комитет Карачаево-Черкесии в Telegram-канале.
В регионах СКФО в текущем году предотвращено 33 преступления террористической направленности и задержаны 260 человек, рапортовал Национальный антитеррористический комитет. Родственники обвиняемых в терроризме местных жителей регулярно жалуются на фальсификации и нарушения прав задержанных, а аналитики неоднократно ставили под сомнение обоснованность некоторых отчетов силовиков о предотвращенных терактах.
Собранная в ходе следствия доказательственная база признана достаточной для направления уголовного дела в суд с утвержденным обвинительным заключением. Он обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании и пропаганде терроризма. Санкции статьи предуматривают от пяти до семи лет лишения свободы.
Следственный комитет не назывет имя местного жителя, его возраст и род занятий, также в сообщении ведомства не уточняется содержание аудиоматериала.
"Кавказский узел" также писал, что в апреле силовики задержали в Черкесске мужчину, чьи комментарии с "антироссийскими изречениями” привлекли внимание оперативников центра по борьбе с экстремизмом.
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