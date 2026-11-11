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17:35, 11 ноября 2026

Житель Карачаево-Черкесии обвинен в оправдании и пропаганде терроризма

Сотрудники ФСБ. Фото: ЦОС ФСБ РФ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Карачаево-Черкесии перед судом предстанет местный житель по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Поводом для возбуждения дела стал размещенный обвиняемым аудиоматериал в соцсети, в котором следователи усмотрели состав преступления. 

По версии следствия, в январе 2022 года обвиняемый разместил в одной из социальных сетей аудиофайл, который содержал информацию, оправдывающую и пропагандирующую террористическую деятельность.

Его причастность к преступлению подтверждается собранными по делу доказательствами, в том числе показаниями свидетелей, результатами оперативно-розыскной деятельности. Также была проведена лингвистическая экспертиза, сообщает сегодня Следственный комитет Карачаево-Черкесии в Telegram-канале.

В регионах СКФО в текущем году предотвращено 33 преступления террористической направленности и задержаны 260 человек, рапортовал Национальный антитеррористический комитет. Родственники обвиняемых в терроризме местных жителей регулярно жалуются на фальсификации и нарушения прав задержанных, а аналитики неоднократно ставили под сомнение обоснованность некоторых отчетов силовиков о предотвращенных терактах.

Собранная в ходе следствия доказательственная база признана достаточной для направления уголовного дела в суд с утвержденным обвинительным заключением. Он обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании и пропаганде терроризма. Санкции статьи предуматривают от пяти до семи лет лишения свободы.

Следственный комитет не назывет имя местного жителя, его возраст и род занятий, также в сообщении ведомства не уточняется содержание аудиоматериала.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле силовики задержали в Черкесске мужчину, чьи комментарии с "антироссийскими изречениями” привлекли внимание оперативников центра по борьбе с экстремизмом.

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Автор: "Кавказский узел"

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