Житель Черкесска обвинен в экстремизме и призывах к террору

Силовики задержали в Черкесске мужчину, чьи комментарии с "антироссийскими изречениями” привлекли внимание оперативников центра по борьбе с экстремизмом.

Как писал "Кавказский узел", суды на юге России за последние четыре месяца приговорили не менее семи человек к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях. Реальное число таких приговоров значительно больше, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов.

Подозреваемому жителю Черкесска 30 лет. Задержание мужчины организовали совместно сотрудники центра “Э” МВД и регионального управления ФСБ при “силовой поддержке бойцов республиканской Росгвардии”. Задержанному вменяются публичные призывы к терроризму через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК России предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы) и в разжигании вражды (часть 2 статьи 282 УК, от двух до пяти лет заключения).

По информации силовиков, молодой человек в 2024 году использовал мобильный телефон отца, чтобы завести аккаунт “на одном из популярных интернет-ресурсов”. Там он впоследствии размещал комментарии и комментарии и голосовые сообщения, “наполненные антироссийскими изречениями”, сообщила сегодня пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесии.

Эксперты-лингвисты обнаружили в его сообщениях элементы экстремизма - разжигания ненависти и вражды к “определенной группе людей”, а также “идеи, направленные на подрыв государственности”. Мужчина, в частности, выступал за “создание на территории Евразии нового государства, основанного на этнических, национальных и религиозных признаках”, отметили в ведомстве.

Часть его комментариев, по данным правоохранителей, оправдывала деятельность запрещенной на территории России террористической организации. На допросе допроса мужчина признал вменяемые ему статьи “в полном объеме”, отмечает республиканское управление Следкома.

Суд избрал ему мерой пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении. Комментариями подозреваемого или его адвоката относительно версии силовиков “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к трем годам заключения жителя Ставрополя Артура Шаманова, признав его комментарии в мессенджере оправданием и пропагандой терроризма. Шаманов "надеялся, что страны Запада и Россия из-за геополитической обстановки начнут между собой ядерную войну, это поможет правоверным мусульманам вывести земли Кавказа из состава России", указывали силовики в административных протоколах.