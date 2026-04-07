Кавказский узел

19:47, 7 апреля 2026

Житель Черкесска обвинен в экстремизме и призывах к террору

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали в Черкесске мужчину, чьи комментарии с "антироссийскими изречениями” привлекли внимание оперативников центра по борьбе с экстремизмом. 

Как писал "Кавказский узел", суды на юге России за последние четыре месяца приговорили не менее семи человек к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях. Реальное число таких приговоров значительно больше, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов.

Подозреваемому жителю Черкесска 30 лет. Задержание мужчины организовали совместно сотрудники центра “Э” МВД и регионального управления ФСБ при “силовой поддержке бойцов республиканской Росгвардии”. Задержанному вменяются публичные призывы к терроризму через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК России предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы) и в разжигании вражды (часть 2 статьи 282 УК, от двух до пяти лет заключения). 

По информации силовиков, молодой человек в 2024 году использовал мобильный телефон отца, чтобы завести аккаунт “на одном из популярных интернет-ресурсов”. Там он впоследствии размещал комментарии и комментарии и голосовые сообщения, “наполненные антироссийскими изречениями”, сообщила сегодня пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесии. 

Эксперты-лингвисты обнаружили в его сообщениях элементы экстремизма - разжигания ненависти и вражды к “определенной группе людей”, а также “идеи, направленные на подрыв государственности”. Мужчина, в частности, выступал за “создание на территории Евразии нового государства, основанного на этнических, национальных и религиозных признаках”, отметили в ведомстве. 

Часть его комментариев, по данным правоохранителей, оправдывала деятельность запрещенной на территории России террористической организации. На допросе допроса мужчина признал вменяемые ему статьи “в полном объеме”, отмечает республиканское управление Следкома. 

Суд избрал ему мерой пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении. Комментариями подозреваемого или его адвоката относительно версии силовиков “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к трем годам заключения жителя Ставрополя Артура Шаманова, признав его комментарии в мессенджере оправданием и пропагандой терроризма. Шаманов "надеялся, что страны Запада и Россия из-за геополитической обстановки начнут между собой ядерную войну, это поможет правоверным мусульманам вывести земли Кавказа из состава России", указывали силовики в административных протоколах. 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
