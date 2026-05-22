Черкесским активистам в Стамбуле запретили возложить венок у консульства России

Памятная акция в Стамбуле по случаю 162-й годовщины окончания Кавказской войны прошла в условиях жестких ограничений: впервые за много лет черкесским активистам не дали пройти к зданию Генконсульства России для возложения траурного венка. Также полиция потребовала снять с экспозиции часть баннеров.

Как писал "Кавказский узел", день памяти адыгов, ставших жертвами окончившейся 162 года назад Кавказской войны, отмечают 21 мая жители юга России и потомки изгнанных с исторической родины черкесов в разных странах мира. Памятные мероприятия прошли, в частности, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае и Адыгеи. Жители Нальчика провели традиционное шествие с черкесскими флагами, несмотря на угрозы силовиков административными и уголовными статьями.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла". Завершение войны ознаменовал парад русских войск в Красной Поляне 21 мая 1864 года. Об этом событии рассказывает материал "Кавказского узла" "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

Мемориальная акция, приуроченная к 162-й годовщине окончания Кавказской войны, прошла 21 мая в Стамбуле у муниципалитета района Бейоглу. Мероприятие, запланированное на 19.30, началось с опозданием почти на полтора часа, около 21.00, передал корреспондент «Кавказского узла».

Периметр площадки был огорожен железными барьерами. Полицейских в оцеплении было заметно меньше, чем годом ранее, также было меньше и участников акции. После начала программы численность собравшихся увеличилась: к участникам акции присоединились черкесы, посетившие незадолго до этого конференцию по случаю Дня памяти и скорби в соседнем культурном центре при муниципалитете. Всего, по данным организаторов и собственным подсчетам корреспондента «Кавказского узла», в акции участвовали не более 500 человек.

На площадке преобладали черкесские флаги, корреспондент «Кавказского узла» также заметил один абхазский и один чеченский флаг. В отличие от акции, проходившей на том же месте годом ранее, осетинских, ингушских флагов и триколора Дагестана не было, хотя представители всех этих народов на мероприятии присутствовали. Среди участников с каждым годом растет доля мухаджиров новой волны – черкесов, переехавших в Турцию в последние годы не только из России, но и из стран Западной Европы.

По периметру ограждения были размещены баннеры и постеры с цитатами исторических деятелей и исследователей, посещавших Северный Кавказ; высказывания посвящены зверствам русских войск в ходе Кавказской войны. По словам участников, полиция потребовала снять часть баннеров. В результате на ограждении остались лишь те баннеры, которые были обращены внутрь площадки и не были видны туристам и прохожим снаружи.

Время акции было существенно сокращено по сравнению с предыдущими годами. Впервые за многолетнюю историю памятных мероприятий черкесским активистам не разрешили пройти к зданию Генерального консульства России в Стамбуле для возложения траурного венка.

Со сцены организаторы собрания зачитали обращение ко всему миру, объявив 21 мая не только днем траура, но и днем возрождения черкесского народа. «Кавказ – не арена завоеваний для колониальных сил. Кавказ – это историческая родина, где древние народы живут с достоинством», – говорилось в обращении.

Организаторы подчеркнули, что «выступают от имени всех кавказских народов: адыгов, абхазов, убыхов, осетин, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев и дагестанцев», – как тех, кто живет в республиках в составе России, так и тех, кто «рассеян по диаспоре в пятидесяти странах мира». «Дети, брошенные в море 162 года, до сих пор не получили справедливости. Боль лишенных родины народов до сих пор не утихла», – звучало со сцены.

Организаторы огласили четыре конкретных требования: официальное признание Россией геноцида и депортации черкесов с принесением извинений, реабилитация пострадавших предков, безусловное предоставление диаспоре права на возвращение на историческую родину, поддержание условий для совместной мирной жизни на Кавказе. Обращение завершилось словами, которые стали девизом черкесского движения памяти: «Не забыли, не забудем, не дадим забыть».

Массовое возвращение черкесов на родину «практически невозможно»

Мурад из Кабардино-Балкарии, балкарец по национальности, впервые посетил памятные мероприятия по случаю годовщины черкесской трагедии в Стамбуле. По его словам, формат акции в Стамбуле принципиально отличается от того, что происходит на Кавказе. «Здесь можно озвучить больше правды, а там весьма-весьма ограниченный формат. Флаги поднимут, шествия проведут, но говорят весьма осторожно», – отметил он.

Мурад подчеркнул, что тема черкесской трагедии касается всех кавказских народов без исключения, в том числе балкарцев, также подвергшихся депортации в 1943–1944 годах. По его словам, знание истории дает возможность не повторять прошлых ошибок и учит, как выстраивать отношения с крупными государствами, в том числе империями.

Говоря об основных требованиях черкесского движения – признании геноцида, сохранении исторической памяти и праве на репатриацию, – он скептически оценил достижение реального прогресса. Особенно показательной, по его мнению, оказалась ситуация с сирийскими черкесами, приехавшими на историческую родину во время войны в Сирии.

«Весьма-весьма ограничили количество виз для сирийских черкесов. Многие из них хотели вернуться на Кавказ хотя бы на время войны как беженцы. К сожалению, буквально несколькими сотнями визами ограничилось, и они физически не смогли это сделать», – рассказал Мурад.

Турция, по его словам, тогда приняла большинство переселенцев, однако на историческую родину они попасть не смогли. Причину нежелания властей допускать массовое возвращения черкесов Мурад объясняет политическими опасениями.

«Если сейчас миллионы вернутся репатриантов на историческую родину, они, может быть, политически более подкованные, более трезво оценивают ситуацию, и могут изменить какой-то баланс на Кавказе», – считает он.

Действующая сейчас программа переселения в Кабардино-Балкарию адыгов из других стран рассчитана лишь на 20 семей в течение трех лет, но для ее расширения нет ни условий, ни оснований - желающих переехать в Россию среди зарубежных черкесов осталось мало, констатировали годом ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и активисты.

По мнению Мурада, именно поэтому массовая репатриация в обозримом будущем практически невозможна. Возвращаются лишь единицы – те, кто решается на это самостоятельно. «Вот так массово – это в ближайшее время, скорее всего, близко к невозможности», – констатировал он.

Тем не менее Мурад не считает, что черкесское движение должно отказываться от требования признания геноцида в пользу других приоритетов. По его словам, это требование является точкой отсчета, без которой невозможно двигаться дальше. «Сегодня не признают, завтра не признают, послезавтра признают. Такого рода геноциды обязательно признаются историей», – уверен он.

Непризнание геноцида, по убеждению Мурада, создает условия для повторения подобных преступлений. Он проводит прямую параллель между непризнанным черкесским геноцидом и современными трагедиями. «Когда мы не признаем геноцид, совесть у тех, кто его совершает, в кавычках “чистая” остается. Мы лишаем их шанса понять, что они совершили несправедливость», – сказал он.

Отвечая на вопрос о том, почему молодые кавказцы сегодня выбирают Турцию для эмиграции, Мурад предположил, что главной причиной может быть мобилизация. «Наверное, в первую очередь призыв в армию. Это, наверное, первая причина – вот сейчас, в данный момент, которые уезжают», – пояснил он.

Турция привлекает эмигрантов с Кавказа еще и потому, что здесь, по его словам, действует судебная система, способная блокировать экстрадицию, а сами турки традиционно хорошо относятся к кавказцам.

Оценивая активность диаспоры в социальных сетях, Мурад отметил, что черкесская диаспора – самая активная среди кавказских. Среди новых диаспорных сообществ на первое место по активности он поставил дагестанское.

Масштаб памятных мероприятий в Стамбуле сокращается

Студент из Северной Осетии Валид Бадрак пришел на памятные мероприятия по случаю годовщины черкесской трагедии в Стамбуле во второй раз, в первый раз он участвовал в такой же акции год назад. По его словам, 21 мая – скорбная дата для всего кавказского народа, которую нельзя забывать.

«Мы дальше будем учить своих детей, чтобы они не забывали об этом дне, и чтобы они вспоминали о тех, кто ушел со своих земель и вот так, умирая по берегам Черного моря, дошли до Турции, до Иордании», – сказал он.

Валид отметил, что масштаб нынешнего мероприятия по сравнению с прошлым годом заметно уменьшился. По его мнению, это тревожная тенденция. «Если с каждым годом будет число участников уменьшаться, люди забудут про этот день. Мы не должны этого допустить», – убежден он.

Сократилась, по его наблюдениям, и сама программа мероприятия. Он связывает это с политическими ограничениями. «Не все наши братья сегодня с нами. Мы также помним о всех наших братьях-кавказцах, о всех братьях из всех республик», – сказал Валид.

Отвечая на вопрос о том, приблизилась ли черкесская диаспора к достижению своих основных целей, он выразил осторожный оптимизм в части признания геноцида. «Многие страны, многие народы признали этот геноцид. Это приносит свои плоды», – отметил он.

Куда сложнее, по его мнению, обстоит дело с репатриацией. Россия не признает черкесов соотечественниками, а значит, у них нет возможности вернуться на родину и получить гражданство в упрощенном порядке – в отличие, например, от русских из стран Балтии или Приднестровья. «Приходится жить не на своих землях, а на чужбине. И тут мы не свои, и там мы не свои», – констатировал студент.

Говоря о присутствии темы геноцида черкесов в социальных сетях, Валид признал, что молодых блогеров, серьезно занимающихся историческими темами, пока мало. По его наблюдениям, активнее всего эту повестку продвигает не молодежь, а люди постарше. «Более взрослое поколение придает этому особое значение и старается оповестить как можно больше людей о том, что это действительно был геноцид», – сказал он.

Активистка: Траурный день превращается в мероприятие «для своих»

Уроженка Кабардино-Балкарии черкесская активистка по имени Анжелика, пришла на памятные мероприятия по случаю годовщины черкесской трагедии с украинским флагом – в знак солидарности с народом Украины, который, по ее убеждению, переживает то же самое, что черкесы пережили в XIX веке. По ее словам, нынешнее мероприятие разительно отличается от того, каким оно было десять лет назад. «Я считаю, что вот это – междусобойчик такой. Мы между собой опять пришли здесь, друг к другу, поплакали и разбежались», – сказала она.

Раньше, по ее словам, шествие проходило по центральным улицам Стамбула – по Истикляль, – и к колонне стихийно присоединялись прохожие: туристы из Башкирии, Татарстана, Украины. В этом году участников, по ее словам, фактически загнали в огороженное пространство в переулке и запретили ряд плакатов, – в частности, те, где упоминалась российская символика. «Никто ничего не объясняет. Лишь “не раздражайте российское посольство”», – рассказала Анжелика.

Разделение черкесских организаций на несколько площадок [часть черкесов собиралась сегодня в стамбульском районе Бейликдузю и была организована структурой КАФФЕД, сотрудничающей с пророссийской МЧА] она напрямую связывает с влиянием российского консульства. По ее словам, параллельное мероприятие организует структура, аффилированная с Международной черкесской ассоциацией, которую она считает подконтрольной российским спецслужбам. «МЧА – это чисто ФСБшная, купленная структура», – заявила активистка.

Принципиальной проблемой, по ее мнению, является не содержание, а формат мероприятия: одна и та же повестка – признание геноцида, историческая память, репатриация – повторяется из года в год перед аудиторией, которая и так все это знает. «Смысл митинга в том, чтобы нас услышали другие люди. Услышало государство, правительство. А призывы есть, но их слышим только мы сами», – подчеркнула она.

Анжелика убеждена, что черкесская повестка нуждается в серьезном переосмыслении. Она раскритиковала организаторов за то, что те сначала пригласили на митинг представительницу украинской и крымскотатарской диаспор, а потом отказали ей в слове – снова из соображений «не раздражать Россию».

Сокращение программы мероприятия в этом году она называет симптомом той же проблемы: организаторы все больше оглядываются на Москву, тогда как смысл подобных акций – в диалоге с широкой аудиторией и с международным сообществом, а не в ритуальном собрании единомышленников.

Участник акции упрекнул черкесские организации в «откате к фольклоризму»

Основные требования черкесской диаспоры остаются неизменными уже многие годы, и в этом проявляется одновременно и сила и слабость движения, заявил корреспонденту «Кавказского узла» ведущий памятного мероприятия в Стамбуле, турецкий артист черкесского происхождения Исхак Акей.

По его словам, первоочередные требования – это свобода поездок на историческую родину и признание Россией геноцида. «Наши самые основные требования – это прежде всего возможность свободно ездить на нашу историческую родину и возвращаться оттуда тогда, когда мы хотим. И второе – признание Россией геноцида, чтобы это было объявлено всей мировой общественности», – сказал он.

Помимо этого, Акей указал на нарастающее давление на кавказские языки внутри России: по его словам, сокращается число уроков на осетинском, кабардинском, адыгейском, абазинском языках. Он также напомнил, что активисты, проводившие акции 21 мая 2025 года в Нальчике, были арестованы.

В ходе шествия с черкесскими флагами, приуроченного к 161-й годовщине окончания Кавказской войны, в Нальчике были задержаны минимум восемь человек. Они получили от трех до десяти суток административного ареста по статье об участии в несанкционированной акции и создании помех движению. Единственная женщина из восьми задержанных, Марина Калмыкова, была освобождена после трех суток ареста 25 мая. Хусейн Гугов, Зубер Еуаз, Тимур Нахушев, Казбек Мамиков и Башир Ероков вышли на свободу 27 мая, Идар Ципинов и Беслан Гедгафов освободились позднее. Тимур Нахушев и Зубер Еуаз обжаловали решения Нальчикского горсуда; Казбек Мамиков после ареста не стал подавать жалобу, сочтя это бесполезным.

Оценивая динамику последних лет, он также констатировал не прогресс, а откат назад. Черкесы в Турции, по его словам, страдают от турецко-российских отношений, никак не будучи их участниками. «Мы – народ с весьма скромными желаниями: просто хотим свободно ездить на нашу историческую родину. Но нас смешивают в одну кучу из-за отношений Турции с Россией. Это очень вредит нам», – отметил Акей.

В качестве конкретного примера он привел инцидент со сбитым российским самолетом: после него черкесы, ведущие бизнес на Кавказе, столкнулись с депортациями, а некоторые из них, по его словам, провели несколько ночей под стражей и подверглись пыткам.

Говоря о цифровой трансформации черкесского движения, Акей заметил как плюсы, так и минусы. С одной стороны, технологии дают возможность общаться с черкесами по всему миру и изучать язык с помощью приложений, но с другой, молодое поколение, по его наблюдениям, погружено в цифровое пространство настолько, что утрачивает связь с культурой и языком.

«Раньше, 30-40 лет назад, если я слышал черкесскую песню – говорил "Вау!". Теперь все доступно в одно нажатие. Но наши организации гражданского общества, к сожалению, не используют эту цифровизацию в своих интересах», – посетовал он.

На институциональном уровне системной работы, по его словам, практически нет. Отдельные энтузиасты дублируют фильмы на черкесский язык, существуют языковые программы, но все это разрозненно и быстро забывается. Сам Акей признался, что давно держится в стороне от общественных организаций и действует самостоятельно – поет и старается сохранить родной язык.

Главную проблему он формулирует жестко: «Черкесские организации все больше превращаются в фольклорные клубы, утрачивая политическое измерение». «В такой важный день, как 21 мая, на площадке должно собираться минимум три-пять тысяч человек, но как мало собирается. Мы немного начали скатываться к фольклоризму», – сказал Акей.