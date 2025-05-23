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15:42, 23 мая 2025

Восемь человек подверглись преследованию после шествия в Нальчике

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В ходе шествия в Нальчике, посвященного окончанию Кавказской войны,  были задержаны не менее восьми человек, как минимум двое из них арестованы по административной статье об участии в несанкционированной акции и создании помех движению.

 Как писал "Кавказский узел", митинг в 161-ю годовщину окончания Кавказской войны у памятника "Древо жизни" в Нальчике собрал не менее двух тысяч человек. До его начала участники акции провели шествие по главной улице Нальчика, проспекту Ленина - более тысячи человек прошли по проспекту с адыгскими флагами. В шествии также участвовали гости из Северной Осетии и Ингушетии - представители этих республик прибыли в Кабардино-Балкарию по случаю памятных мероприятий.  Часть адыгских активистов призывает воспринимать годовщину окончания Кавказской войны как дату поминовения предков, другие настаивают на справедливой оценке событий и сохранении знаний об исторической правде. 

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла". Завершение войны ознаменовал парад русских войск в Красной Поляне 21 мая 1864 года. 

Перед митингом десяткам участников звонили силовики: предлагали прийти в отдел полиции, чтобы получить предостережение о «недопустимости действий, создающих условия для совершении правонарушения».  В начале шествия полицейские попытались сместить колонну с проезжей части на тротуар, но люди продолжили движение, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

"23 мая стало известно, что не менее восьми участников акции задержали и подвергли административному аресту. По словам одного из подсудимых, демонстрантам вменяют участие в несанкционированном мероприятии и перекрытие дорог. Двоих участников арестовали на несколько суток (статья 20.2 пункт 6.1 КОАП)", - говорится в сообщении.

Как следует из информации на сайте Нальчикского горсуда, в него поступили материалы в отношении семи человек по статье об  участии в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств. Информации о результатах рассмотрения на сайте суда к 15.41 мск не содержится.

Отношение к памяти о Кавказской войне остается сильно политизированным, власти все активнее возвращаются к имперским трактовкам событий, игнорируя главные ее уроки: попытки насильственной унификации и разрушение систем местного самоуправления углубляют противоречия и конфликты, указали опрошенные "Кавказским узлом" историки.

Глава Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков прокомментировал задержания и аресты участников шествия. 

"Все, что происходит вокруг этой даты, компрометирует республиканские и федеральные власти. Но я уверен, что никаких указов и методичек центра о запрете траурных мероприятий не было. Я не сомневаюсь, что власти республики хотят таким образом продемонстрировать лишний раз свою лояльность федеральным властям", - приводятся его слова в сообщении.

Он напомнил, что в 1994 году было известное обращение Бориса Ельцина к народам Северного Кавказа. Он прямо заявил, что царская Россия вела захватническую войну по отношению к народам Северного Кавказа, а горцы — национально-освободительную. Сейчас отношение властей к этой дате меняется. Возобладают имперские концепции, появляются памятники палачам черкесского народа в Пятигорске, Минеральных водах, Краснодарском крае", - приводятся слова правозащитника в сообщении.

"В разные периоды истории, в зависимости от политической обстановки, Кавказская война 20–60-х годов XIX века оценивалась и освещалась по-разному. В настоящее время, когда Россия строит правовое государство и признает приоритет общечеловеческих ценностей, появляется возможность объективной трактовки событий Кавказской войны как мужественной борьбы народов Кавказа не только за выживание на своей родной земле, но и за сохранение самобытной культуры, лучших черт национального характера" - говорится в обращении Ельцина от 18 мая 1994 года, опубликованном на сайте Кремля.

Хатажуков также напомнил об инициативе депутата Государственной Думы Константина Затулина, который внес законопроект о репатриации в РФ. В этом проекте обязательным условием  для репатриации  является знание русского языка.

"Кавказский узел" писал, что деятели черкесской диаспоры и правозащитники из республик Северного Кавказа призвали российские власти отказаться от требования обязательного знания русского языка в законопроекте о репатриации. Они считают норму дискриминационной и нарушающей конституционные права коренных народов. В начале мая более 80 правозащитников, активистов и деятелей культуры из республик Северного Кавказа призвали Путина остановить принятие законопроекта, указав, что документ станет препятствием для репатриации и ослабит лояльность диаспор. 

Черкесы-беженцы начали приезжать на историческую родину, в том числе в Кабардино-Балкарию, в 2012 году, когда в Сирии началась активная фаза войны. В период пандемии коронавируса некоторые участники программы по переселению черкесских соотечественников на родину не смогли въехать в Россию из-за закрытия границ, а часть из них не может воспользоваться программой, поскольку власти Сирии, Турции и Иордании перестали оказывать помощь желающим вернуться на историческую родину. Процедуру получения российского гражданства в 2020 году удалось ускорить, и многие репатрианты, которые годами не могли добиться его получения, стали гражданами России. Для черкесов актуальными остаются проблемы репатриации, культурной интеграции и сохранения родного языка, указали черкесские активисты.

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Автор: "Кавказский узел"

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