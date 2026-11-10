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11:35, 10 ноября 2026

Нальчане вынуждены искать спонсора для замены водопровода на улице Шевцова

Дорожные работы на улице Шевцова в Нальчике. Фото корреспондента "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители улицы Шевцова в Нальчике были вынуждены искать спонсора для замены водопроводных труб, поскольку власти отказались выделять деньги на эти цели. Однако начатые летом работы остановились, предположительно из-за проблем с финансированием со стороны спонсора: трубы так и не проложены, траншея остается открытой, а движение автомобилей и пешеходов затруднено, рассказали нальчане.

Как информировал "Кавказский узел", 27 октября один из жителей Нальчика пожаловался на затянувшийся ремонт водопроводных сетей на улице Шевцова. По его словам, коммунальщики оставили на улице траншеи, долгое время не приступали к укладке доставленных труб, а после начала работ улицу затопило водой.

Асфальт в удовлетрительном состоянии на улице Шевцова в Нальчике. Фото корреспондента "Кавказского узла"Дорожное покрытие на улице Шевцова находится в неоднородном состоянии: на одном участке ведутся ремонтные работы, на другом асфальт сохранился в удовлетворительном состоянии, а на третьем покрытие практически полностью разрушено, рассказала местная жительница. По ее словам, полноценного ремонта улицы не было с советских времен.

"Вокруг нас на всех улицах неоднократно проводили ремонтные работы, но нашу улицу они обходят стороной", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно постановлению администрации Нальчика № 2216 от 9 декабря 2019 года, опубликованном на портале правовой информации "Гарант", городскими властями предусмотрено использование внебюджетных источников для финансирования строительства, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры. В частности, пункт 10.3.3 утверждённой постановлением программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры до 2030 года предусматривает финансирование мероприятий в сфере водоснабжения преимущественно за счёт внебюджетных средств. Таким образом, для проведения работ по развитию и модернизации водопроводных сетей в Нальчике предусмотрено привлечение финансирования не только из бюджета. При этом постановление не содержит сведений о поиске спонсора для замены водопровода на улице Шевцова.

Несколько лет назад жители одного из участков улицы самостоятельно собрали деньги на ремонт дорожного покрытия, отметила другая местная жительница.

"Сейчас опять сами видите, в каком она состоянии. При этом на все наши обращения в администрацию Нальчика нам отвечают, что средств не хватает", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Особенно сложная ситуация сложилась на участке улицы, где летом начались работы по замене водопровода. Там была разрыта траншея, которая осталась открытой, а движение транспорта и пешеходов оказалось затруднено. На этом участке трубы не проложены, передал корреспондент "Кавказского узла".

Ямы на дороге на улице Шевцова. Фото корреспондента "Кавказского узла"Замену труб водоснабжения предполагалось провести за счет спонсорских средств, поскольку эти работы не были предусмотрены соответствующей программой, сообщил местный житель. По его предположению, остановка работ могла быть связана с проблемами финансирования со стороны спонсора.

Жители обращались за содействием к депутату Госдумы от КПРФ Анатолию Бифову. После его вмешательства они получили ответ администрации Нальчика, в котором чиновники сослались на недостаток бюджетных средств и сообщили о планах ремонта отдельных участков улицы.

"Лимиты бюджетных средств на 2026 год распределены в полном объеме. Средств, выделяемых из бюджета Нальчика, недостаточно для приведения всех объектов улично-дорожной сети в нормативное состояние. Также сообщаем, что в настоящее время в соответствии с муниципальным контрактом приводится в нормативное состояние участок автодороги на улице Шевцова от улицы Калюжного до улицы Бековича-Черкасского. Приведение в нормативное состояние участка дороги по улице Шевцова от улицы Некрасова до улицы Калюжного планируем при выделении средств из республиканского дорожного фонда. В настоящее время разрабатывается сметно-финансовый расчет для включения улицы в программу дорожных работ на 2027 год", – сказано в ответе администрации (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Асфальт на соседней улице. Фото корреспондента "Кавказского узла"Аналогичный ответ на обращения жители получали еще в 2021 году. Тогда городская администрация также сообщила, что вопрос благоустройства улицы будет решаться при наличии финансирования.

"Вопрос благоустройства указанной улицы находится на учете МКУ "ДДХ и Б" администрации Нальчика и будет рассмотрен при финансировании улично-дорожной сети на последующий период", – сказано в ответе администрации за 2021 год.

Жители также обратили внимание на историческое значение имени Алексея Шевцова, в честь которого названа улица.

"Мы поинтересовались, кем был Шевцов, чье имя носит наша улица, и выяснили, что Алексей Шевцов был председателем Нальчикского слободского совета, то есть одним из первых, если не первым, главой местной администрации Нальчика по сегодняшним меркам. Устанавливал советскую власть. Был расстрелян белогвардейцами. Мы полагаем, что он заслуживает, чтобы улица его имени была в надлежащем состоянии", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из жителей улицы.

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Автор: Людмила Маратова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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