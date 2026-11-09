Мобилизованный из Калмыкии убит на Украине

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Роман Шараев из Кетченеровского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти и силовики признали убитыми как минимум 272 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 28 октября власти и силовики признали убитыми в специальной военной операции на Украине как минимум 271 бойца.

Роман Шараев родился 10 ноября 1978 года в селе Советское. Учился в Советской средней школе №2 (ныне Кетченеровская гимназия), сообщило государственное РИА "Калмыкия".

С 1996 по 1998 годы служил в погранвойсках на границе Дагестана и Чечни. По окончании службы вернулся домой, работал в МЧС. В 2015 году окончил калмыцкий филиал Московского государственного гуманитарно-экономического университета по специальности "юриспруденция", затем - Калмыцкий государственный университет.

6 сентября 2022 года Шараев был мобилизован для участия в специальной военной операции. Был назначен командиром роты. Младший сержант Шараев был убит в Вербовом Запорожской области. У него остались двое детей.

Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 10 тысяч Не менее 4969 бойцов из СКФО и 5031 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 272 комбатантов из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее администрация Кетченеровского района сообщала, что в военной операции убит Эрдни Чапуртинов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается вдова Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".