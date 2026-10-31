Проблемы с доступом к бесплатному лечению в больницах Элисты дали повод для критики Минздрава Калмыкии

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Записи на прием к терапевту в Элисте приходится ждать до месяца, а бесплатных обследований на КТ и МРТ – до года, пожаловался в соцсети местный житель. Другие элистинцы, комментируя его жалобу, также рассказали о длительном ожидании врачей и необходимости самостоятельно платить за лекарства и лечение. Они раскритиковали Минздрав за проблемы в медучреждениях.

Элистинцы подвергли критике чиновников за длительное ожидание медпомощи

По словам жителя Элисты, для посещения терапевта ему приходится записываться за месяц, а бесплатной компьютерной и магнитно-резонансной томографии ждать около года. Анализы на ВИЧ и гепатиты B и C, как утверждает горожанин, доступны только за плату, составляющую почти две тысячи рублей. В результате жители Элисты вынуждены тратить на медицинские услуги деньги из небольших зарплат и пенсий.

"На МРТ, КТ бесплатно очередь ждать один год!" – написал элистинец. Он также усомнился в том, что власти не знают о проблемах с доступностью медицинской помощи. Его обращение 28 октября опубликовал паблик "Подслушано Калмыкия" в социальной сети "ВКонтакте".

На 12.50 мск 31 октября этот пост в соцсети "ВКонтакте" на странице "Подслушано Калмыкия", на которую подписаны около 125,6 тысячи пользователей, набрал 402 реакции пользователей и 74 комментария.

Другие местные жители тоже рассказали о длительном ожидании медицинской помощи и последствиях несвоевременного обращения к специалистам. О смерти отца, которая, по её словам, произошла, пока семья ожидала врачей, рассказала Марина Сарангова. "Пока ждали этих врачей, папа умер. Вот такая медицина! Вот такая очередь! Все равно на здоровье людей. Я же им говорила, пока очередь наша дойдёт, человек может умереть. Так и вышло. Какими словами назвать наших медиков?" – написала она.

"Болеешь сейчас, а к врачу по записи через две недели", – пожаловалась Эрика Михайловна.

О неудовлетворительном приёме после длительного ожидания специалиста рассказала Аделаида Иванова. "Ожидаешь приём около трёх недель к узкому специалисту, по итогу этот специалист занят разговорами по телефону. Ничего не объяснит, только сунет бумагу: идите и читайте", – написала она.

Другие комментаторы пожаловались на необходимость оплачивать обследования и нехватку врачей. "Это же Калмыкия, здесь медицина платная, всё купи за свой счёт, даже анализы сдать – и то заплати, а то на работу не возьмут", – указала Эльвира Манджиева.

На отсутствие возможности своевременно попасть на бесплатный приём к врачу указала Любовь Година. "Потому что эти деньги уже приватизировали, а мы вынуждены платить, так ещё и не попадёшь на приём к терапевту, дожились, терапевтов не хватает, а что тогда говорить об узких специалистах, капитализм во всей его красе", – написала она.

Нехватка специалистов вынуждает пациентов выезжать за пределы Калмыкии, рассказала Антонина Манджиева. "Любовь, действительно. Гематолога нет. Приходится больным людям ездить в Волгоград", – сообщила она.

Другие участники обсуждения подвергли критике организацию медицинской помощи и действия чиновников. "Бардак... Нам выдают талоны к врачам, как будто в Элисте проживает два миллиона человек! Я понимаю, в больших городах, может, и нужен такой порядок, но нас в Элисте в разы меньше", – написал пользователь с ником Петр Первый.

"Мне непонятно, для чего медицинские полисы раздали?" – поинтересовалась Мария Богданова.

Минздрав Калмыкии ответил на жалобу в комментариях к публикации. По данным министерства, срок ожидания плановой консультации врача-специалиста не должен превышать 14 рабочих дней, а запись на приём открывается ежедневно. Исследования на ВИЧ и гепатит C можно пройти бесплатно по медицинским показаниям, а обследования на гепатит C также предусмотрены в рамках диспансеризации для определённых возрастных групп. Жителям, которым приходится ждать приёма дольше установленных сроков или которым отказывают в бесплатных обследованиях, Минздрав предложил направить сведения об учреждении и дате обращения для проверки.

Срок ожидания приёма участкового терапевта не должен превышать 24 часов с момента обращения пациента в медорганизацию. Для плановых компьютерной и магнитно-резонансной томографии установлен срок не более 14 рабочих дней со дня назначения, за исключением случаев, для которых предусмотрены иные сроки, указано в территориальной программе государственных гарантий, утверждённой правительством Калмыкии 6 февраля текущего года, текст которой опубликован на портале правовой информации "Гарант".

Проблема с нехваткой врачей актуальна в Калмыкии уже длительное время

На проблему нехватки медицинских специалистов в своем докладе за 2024 год указал уполномоченный по правам человека в Калмыкии. По информации республиканского Минздрава, приведённой в докладе, дефицит медицинских кадров составлял 202 врача, в том числе 148 в Элисте. Кроме того, в республике не хватало 154 работников среднего медицинского персонала, из них 131 – в столице региона.

"Кавказский узел" также писал, что жители Калмыкии ранее неоднократно жаловались на нехватку врачей, трудности с получением медицинской помощи и необходимость приобретать лекарства за свой счёт. Так, 27 августа 2021 года пациенты ковидных госпиталей жаловались на нехватку медикаментов и неудовлетворительные условия лечения. "Большую часть медикаментов, вплоть до физраствора, пациенты покупают сами", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" пациентка обсерватора в Элисте Мария Джамбинова.

Другой житель Элисты сообщил, что лечение в ковидном госпитале обошлось ему приблизительно в 90 тысяч рублей, из которых 80 тысяч он потратил на приобретение назначенного препарата. Пресс-секретарь Минздрава Калмыкии тогда подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что из-за роста числа заболевших и дефицита отдельных медикаментов пациентам иногда приходилось самостоятельно покупать лекарства.

В апреле того же года депутат Элистинского горсобрания Елена Городничая связала нехватку медицинских специалистов в республике с низкими зарплатами и отсутствием доступного жилья. "Я разговаривала с врачами – многие уезжают, потому что зарплаты маленькие", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла". По словам депутата, врачи не могли позволить себе приобрести или даже арендовать квартиру, а республика не предоставляла им жильё.

О проблемах с бесплатной диагностикой и нехватке специалистов жители Элисты сообщали и ранее. Так, в июле 2011 года горожанка Вера Неберкутя пожаловалась в мобильную приёмную президента России на ненадлежащее оказание медицинской помощи её ребёнку. По словам женщины, в течение года врачи не могли выявить у ребёнка заболевание сердца, которое затем диагностировали в Ставрополе. Она также рассказала о платных анализах, назначенных перед срочной операцией, и нехватке бесплатных врачей-специалистов в Элисте.