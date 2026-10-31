×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:50, 31 октября 2026

Проблемы с доступом к бесплатному лечению в больницах Элисты дали повод для критики Минздрава Калмыкии

Перевозка больного на каталке. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Записи на прием к терапевту в Элисте приходится ждать до месяца, а бесплатных обследований на КТ и МРТ – до года, пожаловался в соцсети местный житель. Другие элистинцы, комментируя его жалобу, также рассказали о длительном ожидании врачей и необходимости самостоятельно платить за лекарства и лечение. Они раскритиковали Минздрав за проблемы в медучреждениях.

Элистинцы подвергли критике чиновников за длительное ожидание медпомощи

По словам жителя Элисты, для посещения терапевта ему приходится записываться за месяц, а бесплатной компьютерной и магнитно-резонансной томографии ждать около года. Анализы на ВИЧ и гепатиты B и C, как утверждает горожанин, доступны только за плату, составляющую почти две тысячи рублей. В результате жители Элисты вынуждены тратить на медицинские услуги деньги из небольших зарплат и пенсий.

"На МРТ, КТ бесплатно очередь ждать один год!" – написал элистинец. Он также усомнился в том, что власти не знают о проблемах с доступностью медицинской помощи. Его обращение 28 октября опубликовал паблик "Подслушано Калмыкия" в социальной сети "ВКонтакте".

На 12.50 мск 31 октября этот пост в соцсети "ВКонтакте" на странице "Подслушано Калмыкия", на которую подписаны около 125,6 тысячи пользователей, набрал 402 реакции пользователей и 74 комментария.

Другие местные жители тоже рассказали о длительном ожидании медицинской помощи и последствиях несвоевременного обращения к специалистам. О смерти отца, которая, по её словам, произошла, пока семья ожидала врачей, рассказала Марина Сарангова. "Пока ждали этих врачей, папа умер. Вот такая медицина! Вот такая очередь! Все равно на здоровье людей. Я же им говорила, пока очередь наша дойдёт, человек может умереть. Так и вышло. Какими словами назвать наших медиков?" – написала она.

"Болеешь сейчас, а к врачу по записи через две недели", – пожаловалась Эрика Михайловна.

О неудовлетворительном приёме после длительного ожидания специалиста рассказала Аделаида Иванова. "Ожидаешь приём около трёх недель к узкому специалисту, по итогу этот специалист занят разговорами по телефону. Ничего не объяснит, только сунет бумагу: идите и читайте", – написала она.

Другие комментаторы пожаловались на необходимость оплачивать обследования и нехватку врачей. "Это же Калмыкия, здесь медицина платная, всё купи за свой счёт, даже анализы сдать – и то заплати, а то на работу не возьмут", – указала Эльвира Манджиева.

На отсутствие возможности своевременно попасть на бесплатный приём к врачу указала Любовь Година. "Потому что эти деньги уже приватизировали, а мы вынуждены платить, так ещё и не попадёшь на приём к терапевту, дожились, терапевтов не хватает, а что тогда говорить об узких специалистах, капитализм во всей его красе", – написала она.

Нехватка специалистов вынуждает пациентов выезжать за пределы Калмыкии, рассказала Антонина Манджиева. "Любовь, действительно. Гематолога нет. Приходится больным людям ездить в Волгоград", – сообщила она.

Другие участники обсуждения подвергли критике организацию медицинской помощи и действия чиновников. "Бардак... Нам выдают талоны к врачам, как будто в Элисте проживает два миллиона человек! Я понимаю, в больших городах, может, и нужен такой порядок, но нас в Элисте в разы меньше", – написал пользователь с ником Петр Первый.

"Мне непонятно, для чего медицинские полисы раздали?" – поинтересовалась Мария Богданова.

Минздрав Калмыкии ответил на жалобу в комментариях к публикации. По данным министерства, срок ожидания плановой консультации врача-специалиста не должен превышать 14 рабочих дней, а запись на приём открывается ежедневно. Исследования на ВИЧ и гепатит C можно пройти бесплатно по медицинским показаниям, а обследования на гепатит C также предусмотрены в рамках диспансеризации для определённых возрастных групп. Жителям, которым приходится ждать приёма дольше установленных сроков или которым отказывают в бесплатных обследованиях, Минздрав предложил направить сведения об учреждении и дате обращения для проверки.

Срок ожидания приёма участкового терапевта не должен превышать 24 часов с момента обращения пациента в медорганизацию. Для плановых компьютерной и магнитно-резонансной томографии установлен срок не более 14 рабочих дней со дня назначения, за исключением случаев, для которых предусмотрены иные сроки, указано в территориальной программе государственных гарантий, утверждённой правительством Калмыкии 6 февраля текущего года, текст которой опубликован на портале правовой информации "Гарант".

Проблема с нехваткой врачей актуальна в Калмыкии уже длительное время

На проблему нехватки медицинских специалистов в своем докладе за 2024 год указал уполномоченный по правам человека в Калмыкии. По информации республиканского Минздрава, приведённой в докладе, дефицит медицинских кадров составлял 202 врача, в том числе 148 в Элисте. Кроме того, в республике не хватало 154 работников среднего медицинского персонала, из них 131 – в столице региона.

"Кавказский узел" также писал, что жители Калмыкии ранее неоднократно жаловались на нехватку врачей, трудности с получением медицинской помощи и необходимость приобретать лекарства за свой счёт. Так, 27 августа 2021 года пациенты ковидных госпиталей жаловались на нехватку медикаментов и неудовлетворительные условия лечения. "Большую часть медикаментов, вплоть до физраствора, пациенты покупают сами", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" пациентка обсерватора в Элисте Мария Джамбинова.

Другой житель Элисты сообщил, что лечение в ковидном госпитале обошлось ему приблизительно в 90 тысяч рублей, из которых 80 тысяч он потратил на приобретение назначенного препарата. Пресс-секретарь Минздрава Калмыкии тогда подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что из-за роста числа заболевших и дефицита отдельных медикаментов пациентам иногда приходилось самостоятельно покупать лекарства.

В апреле того же года депутат Элистинского горсобрания Елена Городничая связала нехватку медицинских специалистов в республике с низкими зарплатами и отсутствием доступного жилья. "Я разговаривала с врачами – многие уезжают, потому что зарплаты маленькие", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла". По словам депутата, врачи не могли позволить себе приобрести или даже арендовать квартиру, а республика не предоставляла им жильё.

О проблемах с бесплатной диагностикой и нехватке специалистов жители Элисты сообщали и ранее. Так, в июле 2011 года горожанка Вера Неберкутя пожаловалась в мобильную приёмную президента России на ненадлежащее оказание медицинской помощи её ребёнку. По словам женщины, в течение года врачи не могли выявить у ребёнка заболевание сердца, которое затем диагностировали в Ставрополе. Она также рассказала о платных анализах, назначенных перед срочной операцией, и нехватке бесплатных врачей-специалистов в Элисте.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Российские бойцы в зоне военной операции на Украине. Кадр видео Минобороны https://z.mil.ru/spec_mil_oper/media/video/watch.htm?id=18838@morfVideoAudioFile Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9950

Не менее 4946 бойцов из СКФО и 5008 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Контрактник из Калмыкии убит на Украине

Кона Мулаев из Сарпинского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти и силовики признали убитыми как минимум 271 бойца из Калмыкии.

Годовщина теракта в Театральном центре на Дубровке. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Родные жертв "Норд-Оста" поделились воспоминаниями в 24-ю годовщину теракта

Родственники погибших при теракте на Дубровке рассказали о пережитой утрате и продолжающихся попытках выяснить обстоятельства гибели близких. В 24-ю годовщину трагедии пострадавшие и родные жертв собрались у Театрального центра в Москве, где возложили цветы, зажгли лампады и почтили память погибших.

Российские военные в зоне боевых действий. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/58925 Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9900

Не менее 4928 бойцов из СКФО и 4972 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

На АЗС. Скриншот фото https://www.topnews.ru/wp-content/uploads/2026/07/v-Rossii-nachalas-rasprodazha-AZS.jpg Жители Калмыкии рассказали о вынужденном сокращении затрат из-за дороговизны бензина

Цены на бензин в Калмыкии необоснованно завышены, в результате пришлось сильно сократить поездки по личным делам, рассказали жители республики.

Заправка. Фото: https://riakalm.ru/news2/52295-kalmykiya-voshla-v-chisle-regionov-s-sokrashcheniem-ocheredej-na-azs#gsc.tab=0 Цены на бензин в Калмыкии оказались существенно выше соседних регионов

Средняя стоимость бензина в Южном федеральном округе за неделю с 13 по 19 октября составила 82,66 рубля, при этом в Калмыкии — 102 рубля. Литр АИ-95 в среднем обходится в республике в 110 рублей, следует из статистических данных.

Темы дня
Явер Исмаилзаде. Иллюстрация создана Meydan TV при помощи ИИ https://www.meydan.tv/az/article/h%c9%99bsd%c9%99-olan-m%c9%99hbusun-isg%c9%99nc%c9%99y%c9%99-m%c9%99ruz-qaldigi-v%c9%99-intihara-c%c9%99hd-etdiyi-bildirilir/ Близкие сообщили о давлении на осужденного азербайджанского активиста

Переселенцы. 30 октября 2026 года. Фото: Report https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/ocherednaya-gruppa-pereselencev-otpravilas-v-gorod-agdam-i-selo-guzejhyrman-hodzhavendskogo-rajona 70 азербайджанских семей вернулись в Агдам

Демонстранты под стенами парламента Грузии. Фото: Giorgi Mumladze Протестующие в Тбилиси раскритиковали затянувшийся ремонт проспекта Руставели

Участники траурной акции в Назрани у мемориала жертвам конфликта. Фото: Махмуд-Али Калиматов / Telegram Жители Ингушетии почтили память жертв депортации и конфликта в Пригородном районе

Персоналии
Магомед Рамазаев. Фото https://riadagestan.ru. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
17:52, 30 октября 2026
Рамазанов Магомед Исрафилович 
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:35, 30 октября 2026
Пашинян Никол Владимирович
Рамиз Мехтиев. Фото https://1news.az/news/Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ
17:02, 29 октября 2026
Мехтиев Рамиз Анвер оглы
События
11:52, 31 октября 2026
Стало известно имя убитого в СВО бойца из Майского района
09:56, 31 октября 2026
Частный дом поврежден в Ростовской области при атаке БПЛА
08:00, 31 октября 2026
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
00:41, 31 октября 2026
Бывший глава ЖКХ Буйнакска осужден за хищение при благоустройстве парка
22:12, 30 октября 2026
Суд в Волгограде изъял активы бывшего депутата Алексея Зверева
18:21, 30 октября 2026
Житель Кабардино‑Балкарии осужден на длительный срок за госизмену
Все события дня
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Онкобольного подростка пришлось спускать по лестнице на руках.
Онкобольного подростка пришлось спускать по лестнице на руках.
Показать больше