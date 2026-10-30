Рамазанов Магомед Исрафилович
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Магомед Рамазанов – российский дагестанский государственный деятель. С 29 октября 2026 года – председатель правительства Дагестана. До этого служил в ФСБ России, работал советником губернатора Камчатского края и заместителем полномочного представителя президента России в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах.
В Дагестане
29 октября 2026 года депутаты Народного собрания Дагестана единогласно согласовали кандидатуру Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства республики. В тот же день глава Дагестана Федор Щукин подписал указ о назначении Рамазанова 1. Ему поручено представить предложения о структуре исполнительных органов власти и составе правительства 2.
Представляя кандидатуру Рамазанова, Щукин назвал среди задач правительства обеспечение экономического роста, создание рабочих мест, развитие социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры. В числе приоритетов он также обозначил поддержку участников военных действий против Украины и их семей, а также ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. Сам Рамазанов заявил, что намерен добиваться улучшения благосостояния жителей и решения конкретных вопросов социально-экономического развития республики. 3.
23 октября 2026 года Рамазанов подписал постановление, ограничивающее число советников и помощников руководителей региональных органов исполнительной власти. Согласно документу, каждому руководителю ведомства разрешено иметь не более одного советника и одного помощника. При этом для органов власти, выполняющих мобилизационные задачи, предусмотрено исключение 4.
15 октября 2026 года правительство Дагестана сложило полномочия в связи со вступлением Федора Щукина в должность главы республики 5. До формирования нового кабинета министры, в том числе Рамазанов, продолжили исполнять обязанности 6.
13 мая 2026 года Народное собрание Дагестана уже согласовывало кандидатуру Рамазанова на должность председателя правительства. За нее проголосовал 81 депутат – все присутствовавшие на заседании 7.
До этого, 6 мая, временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин назначил Рамазанова временно исполняющим обязанности председателя правительства. 8.
Назначению предшествовала работа Рамазанова по координации ликвидации последствий паводков в Дагестане. В апреле 2026 года Владимир Путин поручил ему приехать в республику и участвовать в организации восстановительных работ 9. Рамазанов вошел в состав федеральной правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в качестве заместителя ее председателя 10. Путин объяснил выбор тем, что Рамазанов родился в Дагестане, знает обстановку в регионе и может непосредственно взаимодействовать с жителями. 11. После назначения премьер-министром Рамазанов назвал первоочередными задачами ликвидацию последствий паводков и социальную поддержку жителей. 12.
Карьера
С 7 апреля 2026 года занимал аналогичную должность в аппарате полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
В январе 2026 года он стал заместителем полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе. 13.
С октября 2025 года Рамазанов работал советником губернатора Камчатского края.
До перехода на гражданскую государственную службу, с 2006 по 2025 год, Рамазанов служил в системе ФСБ России. Согласно официальной биографии, с 2006 по 2013 год он работал в управлении ФСБ по Смоленской области 14.
Расследовательское издание со ссылкой на данные газеты «Черновик» 15 сообщало, что он служил в органах ФСБ после учебы в Академии ФСБ и упоминало о его возможной руководящей должности в подразделении «К».
Биография
Магомед Рамазанов родился 12 июня 1984 года в Махачкале. По сведениям газеты «Черновик», его отец Исрафил Магомедов был ветераном КГБ и работал в аппарате полномочного представителя президента России в ЮФО 16.
В июне 2026 года он рассказал, что в детстве занимался вольной борьбой и хотел стать олимпийским чемпионом. В 2006 году окончил Академию Федеральной службы безопасности России. 17.
Магомед Рамазанов женат, воспитывает девятерых детей.
Примечания
- Опубликован указ о назначении премьера Дагестана // Новое дело, 29.10.2026.
- Председателем правительства Дагестана утвержден Магомед Рамазанов // Интерфакс, 29.10.2026.
- Магомед Рамазанов назвал повышение качества жизни приоритетом работы кабмина // Махачкалинские известия, 29.10.2026.
- В Дагестане ограничено число советников и помощников руководителей органов власти // РИА “Дагестан”, 23.10.2026.
- https://t.me/pravitelstvord/41763
- Парламент Дагестана утвердил Магомеда Рамазанова премьером // Ведомости, 29.10.2026.
- Председателем правительства Дагестана утвержден Магомед Рамазанов» // Интерфакс, 13.05.2026.
- Магомед Рамазанов утвержден в должности председателя правительства Республики Дагестан» // Министерство цифрового развития Дагестана, 13.05.2026.
- http://www.kremlin.ru/events/president/news/79479
- https://t.me/novoedelo/38181
- В Дагестане назначили нового главу правительства региона» // РБК, 13.05.2026.
- Работал в ФСБ и ликвидировал паводки: кому прочат пост премьера в Дагестане после отставки Меликова // URA.ru, 01.05.2026.
- Опубликован указ о назначении премьера Дагестана // Новое дело, 29.10.2026.
- Парламент Дагестана утвердил Магомеда Рамазанова премьером // Ведомости, 29.10.2026.
- https://t.me/chernovik_new/8423
- https://t.me/chernovik_new/8423
- Премьер Дагестана Рамазанов впервые рассказал о своем жизненном пути // АиФ-Дагестан, 25.06.2026.