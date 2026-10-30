Рамазанов Магомед Исрафилович

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Магомед Рамазанов – российский дагестанский государственный деятель. С 29 октября 2026 года – председатель правительства Дагестана. До этого служил в ФСБ России, работал советником губернатора Камчатского края и заместителем полномочного представителя президента России в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах.

В Дагестане

29 октября 2026 года депутаты Народного собрания Дагестана единогласно согласовали кандидатуру Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства республики. В тот же день глава Дагестана Федор Щукин подписал указ о назначении Рамазанова . Ему поручено представить предложения о структуре исполнительных органов власти и составе правительства .

Представляя кандидатуру Рамазанова, Щукин назвал среди задач правительства обеспечение экономического роста, создание рабочих мест, развитие социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры. В числе приоритетов он также обозначил поддержку участников военных действий против Украины и их семей, а также ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. Сам Рамазанов заявил, что намерен добиваться улучшения благосостояния жителей и решения конкретных вопросов социально-экономического развития республики. .

23 октября 2026 года Рамазанов подписал постановление, ограничивающее число советников и помощников руководителей региональных органов исполнительной власти. Согласно документу, каждому руководителю ведомства разрешено иметь не более одного советника и одного помощника. При этом для органов власти, выполняющих мобилизационные задачи, предусмотрено исключение .

15 октября 2026 года правительство Дагестана сложило полномочия в связи со вступлением Федора Щукина в должность главы республики . До формирования нового кабинета министры, в том числе Рамазанов, продолжили исполнять обязанности .

13 мая 2026 года Народное собрание Дагестана уже согласовывало кандидатуру Рамазанова на должность председателя правительства. За нее проголосовал 81 депутат – все присутствовавшие на заседании .

До этого, 6 мая, временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин назначил Рамазанова временно исполняющим обязанности председателя правительства. .

Назначению предшествовала работа Рамазанова по координации ликвидации последствий паводков в Дагестане. В апреле 2026 года Владимир Путин поручил ему приехать в республику и участвовать в организации восстановительных работ . Рамазанов вошел в состав федеральной правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в качестве заместителя ее председателя . Путин объяснил выбор тем, что Рамазанов родился в Дагестане, знает обстановку в регионе и может непосредственно взаимодействовать с жителями. . После назначения премьер-министром Рамазанов назвал первоочередными задачами ликвидацию последствий паводков и социальную поддержку жителей. .

Карьера

С 7 апреля 2026 года занимал аналогичную должность в аппарате полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

В январе 2026 года он стал заместителем полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе. .

С октября 2025 года Рамазанов работал советником губернатора Камчатского края.

До перехода на гражданскую государственную службу, с 2006 по 2025 год, Рамазанов служил в системе ФСБ России. Согласно официальной биографии, с 2006 по 2013 год он работал в управлении ФСБ по Смоленской области .

Расследовательское издание со ссылкой на данные газеты «Черновик» сообщало, что он служил в органах ФСБ после учебы в Академии ФСБ и упоминало о его возможной руководящей должности в подразделении «К».

Биография

Магомед Рамазанов родился 12 июня 1984 года в Махачкале. По сведениям газеты «Черновик», его отец Исрафил Магомедов был ветераном КГБ и работал в аппарате полномочного представителя президента России в ЮФО .

В июне 2026 года он рассказал, что в детстве занимался вольной борьбой и хотел стать олимпийским чемпионом. В 2006 году окончил Академию Федеральной службы безопасности России. .

Магомед Рамазанов женат, воспитывает девятерых детей.

Примечания