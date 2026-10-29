×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:59, 29 октября 2026

Защитники Портовской больницы озвучили планы продолжать борьбу против строительства ЖК

Территория в северной части Махачкалы, которая и стала предметом спора. Фото: Гугл-карты.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арбитражный суд Дагестана отказал Портовской больнице в иске о возврате земельного участка в собственность Российской Федерации, решение будет обжаловано. Махачкалинцы, живущие поблизости, продолжают борьбу против строительства ЖСК "Пархоменко" с 2019 года, а власти республики не спешат встать на сторону жителей, боящихся за сохранность своего жилья.

Как писал "Кавказский узел", мэрия Махачкалы обжаловала решение апелляционного суда, который обязал выдать разрешение на строительство многоэтажки у Портовской больницы. Жители района обратились к Путину и Меликову с требованием не допустить строительства. Они опасаются, что в ходе строительства этого дома ближайшие дома могут просто рухнуть. Также они уверены, что парковая зона будет лишь обещанием застройщика.  Махачкалинцы напомнили, что Меликов в феврале 2024 года заявил, что в республике не должны возводиться дома по принципу жилищно-строительных кооперативов. В районе, где ЖСК "Пархоменко" планирует построить многоэтажку, плотная застройка и нехватка социальной инфраструктуры, в случае возведения нового объекта имеющиеся проблемы только усугубятся. Жильцы района решили заказать экспертизу для оценки рисков разрушения имеющихся в округе домов.

В июле Апелляционный арбитражный суд в Ессентуках обязал мэрию Махачкалы в семидневный срок выдать разрешение на строительство 14-этажного дома у Портовской больницы, против которого выступали жители соседних домов. 29 января 2024 года на странице движения "Город наш" в Instagram* был опубликован ролик, на кадрах которого жители улицы Синявина в Махачкале пожаловались на уничтожение парковой зоны на территории Портовской больницы. Местные жители провели сход, на котором потребовали от частной компании остановить вырубку парка с плодовыми деревьями. Участок с садом в Кировском районе пытаются превратить в площадку для строительства многоэтажки, пожаловались местные жители. Также жители района у Портовской больницы ведут борьбу против строительства многоэтажки, опасаясь разрушения своих домов, стоящих на скальной породе. 

26 октября Арбитражный суд Дагестана отказал Портовской больнице в иске о возврате земельного участка в собственность Российской Федерации, сообщил в своем телеграмм-канале член движения «Город наш», представляющий интересы портовской больницы юрист Арсен Магомедов.

Он добавил, что судья за время процесса несколько раз задавала один и тот же вопрос — почему возврата участка государству требует больница, а не прокуратура или Росимущество, предположив, что именно это обстоятельство могло стать одним из основных мотивов отказа.

Решение суда после получения мотивировочного решения будет оспорено, сообщил юрист.

«Отдельного упоминания заслуживает позиция представителей прокуратуры Дагестана и транспортной прокуратуры. Я спросил у них: разве отчуждение земельного участка, на котором расположен пожарный резервуар, предназначенный для использования в качестве альтернативного источника воды при пожаре, не затрагивает публичные интересы, защищать которые призвана в том числе прокуратура? Разве выяснение этих обстоятельств не должно интересовать прежде всего те органы, которые обязаны защищать публичные интересы?», - сообщил Магомедов.

Он отметил, что прокуратура может и сейчас подать от себя иск с требованием о взыскании данного участка. Арсен Магомедов добавил, что в сентябре Следственный комитет республики не стал проверять возможную причастность конкретных лиц к отчуждению территории Портовской больницы, при приватизации более 7 тысяч квадратных метров федеральной земли и имущества больницы.

«При этом заявление не было даже рассмотрено в порядке ст. 144–145 УПК РФ как сообщение о преступлении. Вместо процессуальной проверки мы получили ответ в порядке рассмотрения обычных обращений. Между тем в заявлении были изложены не только доводы о возможной незаконности приватизации, но и конкретные обстоятельства, указывающие на возможную причастность к ней определённых лиц», - сказал Магомедов.

Житель микрорайона Саид рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что в данное время территория застройки огорожена, завозятся стройматериалы.

«Сколько мы обращаемся в разные инстанции, нас не хотят слышать. А ведь  мы же не свою личную территорию защищаем, а государственную землю, на которой расположена больница. Несмотря на то, что суды встают на сторону застройщика, будем продолжать бороться», - говорит Саид.

Ранее проживающая рядом с Портовской больницей на улице Синявина преподаватель Дагестанского государственного аграрного университета  Ума Гаджиева сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что данная территория является районом плотной застройки. Их дом стоит на скальном грунте, а строительство многоэтажки планируется в непосредственной близости, и застройщик собирается забивать шестиметровые сваи. «Если начнут скалу взрывать, наш дом просто съедет», - рассказала Гаджиева.

29 октября она рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что несмотря на последнее решение суда, жители микрорайона не собираются опускать руки.

«С 2019 года мы всё, что возможно и невозможно, делаем, но удивительно, что наше правительство даже просто с нами встретиться не хочет. Мы всё лето пытались записаться на приём к главе Дагестана и председателю правительства, но безуспешно. Оттуда нас отослали в управление архитектуры города, где руководитель сказал, что выдал разрешение на строительство по решению суда, и «если вы выиграете суд, мы участок вернем». В Следственном комитете сказали, что они занимаются более важными делами, и переадресовали в прокуратуру. Это же больница, где медосмотр проходят, в том числе сотрудники прокуратуры и следственных органов. Мы же не свой собственный огород защищаем, почему такое безразличие, непонятно», - говорит Гаджиева.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Устранение неполадок в электроснабжении. Фото:https://riadagestan.ru/ Жители трех районов Дагестана остались без света после аварии

Подача электричества в 13 населенных пунктов Кизилюртовского, Тарумовского и Хивского районов прервана после замыканий в электросетях.

Здание филармонии в Махачкале. Фото: https://t.me/old_makhachkala/4150 Махачкалинцы потребовали усилить контроль за реставрацией здания филармонии

Разрушение барельефа при реконструкции исторического здания Дагестанской филармонии встревожило активистов, чиновники пообещали реставрацию элементов фасада. Жители Махачкалы сочли необходимым ужесточить контроль за ходом работ.

Суд обязал администрацию Дербента предоставить квартиру сироте

Администрация Дербента обязана предоставить вне очереди квартиру выпускнице детского дома, которая уже десять лет стоит на учете как нуждающаяся в жилье, постановил суд.

Гудермесский городской суд. Фото корреспондента "Кавказского узла". Обвинение запросило условный срок для чеченских силовиков по делу Кардашова

На заседании суда в Чечне прокурор попросил приговорить бывших наркополицейских Калоги Азиева и Алихана Юсупова к условному наказанию за незаконное задержание аптекаря из Хасавюрта Алексея Кардашова. Мать Кардашова намерена обжаловать приговор, если наказание будет условным.

Спецоперация. Скриншот видео https://mil.ru Два бойца из Дагестана убиты на Украине

Руслан Сулейманов и Маншаллах Новрузбеков из Дербентского района убиты в боевых действиях. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 2181 бойца из Дагестана.

Школьники села Гюхряг Табасаранского района. Скриншот видео РЕН ТВ Отсутствие школы в дагестанском селе привело к уголовному делу

В Дагестане расследуется уголовное дело в связи с нарушением прав несовершеннолетних из села Гюхряг Табасаранского района на образование в надлежащих условиях.

Темы дня
Участник акции. Скриншот видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/watch?v=sK2AM1QU2RE Акции к дню памяти жертв репрессий анонсированы в Армении и Грузии

Элене Хоштария. Фото: Грузия-Информ https://www.newsgeorgia.ge Элене Хоштария доставлена из тюрьмы в тбилисскую клинику

Рамиз Мехтиев. Фото: Trend News Agency Условный срок 88-летнему Рамизу Мехтиеву вызвал критику в Азербайджане

Маршрут Трампа. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=LqB2pZXEfO4 Соглашение по TRIPP ратифицировано парламентом Армении

Персоналии
Ахмед Дудаев. Фото https://www.grozny-inform.ru/multimedia/photos/188629/.
16:12, 27 октября 2026
Дудаев Ахмед Махмудович
Сергей Меняйло. Фото https://t.me/region15_info/50205. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
15:55, 27 октября 2026
Меняйло Сергей Иванович
Рамзан Кадыров. Фото https://grozny.tv/news/main/69312
15:39, 27 октября 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
События
17:53, 29 октября 2026
Новая группа бойцов отправлена из Грозного в зону СВО
12:56, 29 октября 2026
Восстановлено водоснабжение четырех сёл в Дагестане
09:57, 29 октября 2026
Четыре бойца из Дагестана убиты в военной операции
08:55, 29 октября 2026
Возобновлена подача света в дома жителей Дагестана
00:59, 29 октября 2026
Названо имя убитого военного из Астраханской области
21:38, 28 октября 2026
Контрактник из Калмыкии убит на Украине
Все события дня
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Онкобольного подростка пришлось спускать по лестнице на руках.
Онкобольного подростка пришлось спускать по лестнице на руках.
Показать больше