Защитники Портовской больницы озвучили планы продолжать борьбу против строительства ЖК

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Арбитражный суд Дагестана отказал Портовской больнице в иске о возврате земельного участка в собственность Российской Федерации, решение будет обжаловано. Махачкалинцы, живущие поблизости, продолжают борьбу против строительства ЖСК "Пархоменко" с 2019 года, а власти республики не спешат встать на сторону жителей, боящихся за сохранность своего жилья.

Как писал "Кавказский узел", мэрия Махачкалы обжаловала решение апелляционного суда, который обязал выдать разрешение на строительство многоэтажки у Портовской больницы. Жители района обратились к Путину и Меликову с требованием не допустить строительства. Они опасаются, что в ходе строительства этого дома ближайшие дома могут просто рухнуть. Также они уверены, что парковая зона будет лишь обещанием застройщика. Махачкалинцы напомнили, что Меликов в феврале 2024 года заявил, что в республике не должны возводиться дома по принципу жилищно-строительных кооперативов. В районе, где ЖСК "Пархоменко" планирует построить многоэтажку, плотная застройка и нехватка социальной инфраструктуры, в случае возведения нового объекта имеющиеся проблемы только усугубятся. Жильцы района решили заказать экспертизу для оценки рисков разрушения имеющихся в округе домов.

В июле Апелляционный арбитражный суд в Ессентуках обязал мэрию Махачкалы в семидневный срок выдать разрешение на строительство 14-этажного дома у Портовской больницы, против которого выступали жители соседних домов. 29 января 2024 года на странице движения "Город наш" в Instagram* был опубликован ролик, на кадрах которого жители улицы Синявина в Махачкале пожаловались на уничтожение парковой зоны на территории Портовской больницы. Местные жители провели сход, на котором потребовали от частной компании остановить вырубку парка с плодовыми деревьями. Участок с садом в Кировском районе пытаются превратить в площадку для строительства многоэтажки, пожаловались местные жители. Также жители района у Портовской больницы ведут борьбу против строительства многоэтажки, опасаясь разрушения своих домов, стоящих на скальной породе.

26 октября Арбитражный суд Дагестана отказал Портовской больнице в иске о возврате земельного участка в собственность Российской Федерации, сообщил в своем телеграмм-канале член движения «Город наш», представляющий интересы портовской больницы юрист Арсен Магомедов.

Он добавил, что судья за время процесса несколько раз задавала один и тот же вопрос — почему возврата участка государству требует больница, а не прокуратура или Росимущество, предположив, что именно это обстоятельство могло стать одним из основных мотивов отказа.

Решение суда после получения мотивировочного решения будет оспорено, сообщил юрист.

«Отдельного упоминания заслуживает позиция представителей прокуратуры Дагестана и транспортной прокуратуры. Я спросил у них: разве отчуждение земельного участка, на котором расположен пожарный резервуар, предназначенный для использования в качестве альтернативного источника воды при пожаре, не затрагивает публичные интересы, защищать которые призвана в том числе прокуратура? Разве выяснение этих обстоятельств не должно интересовать прежде всего те органы, которые обязаны защищать публичные интересы?», - сообщил Магомедов.

Он отметил, что прокуратура может и сейчас подать от себя иск с требованием о взыскании данного участка. Арсен Магомедов добавил, что в сентябре Следственный комитет республики не стал проверять возможную причастность конкретных лиц к отчуждению территории Портовской больницы, при приватизации более 7 тысяч квадратных метров федеральной земли и имущества больницы.

«При этом заявление не было даже рассмотрено в порядке ст. 144–145 УПК РФ как сообщение о преступлении. Вместо процессуальной проверки мы получили ответ в порядке рассмотрения обычных обращений. Между тем в заявлении были изложены не только доводы о возможной незаконности приватизации, но и конкретные обстоятельства, указывающие на возможную причастность к ней определённых лиц», - сказал Магомедов.

Житель микрорайона Саид рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что в данное время территория застройки огорожена, завозятся стройматериалы.

«Сколько мы обращаемся в разные инстанции, нас не хотят слышать. А ведь мы же не свою личную территорию защищаем, а государственную землю, на которой расположена больница. Несмотря на то, что суды встают на сторону застройщика, будем продолжать бороться», - говорит Саид.

Ранее проживающая рядом с Портовской больницей на улице Синявина преподаватель Дагестанского государственного аграрного университета Ума Гаджиева сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что данная территория является районом плотной застройки. Их дом стоит на скальном грунте, а строительство многоэтажки планируется в непосредственной близости, и застройщик собирается забивать шестиметровые сваи. «Если начнут скалу взрывать, наш дом просто съедет», - рассказала Гаджиева.

29 октября она рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что несмотря на последнее решение суда, жители микрорайона не собираются опускать руки.

«С 2019 года мы всё, что возможно и невозможно, делаем, но удивительно, что наше правительство даже просто с нами встретиться не хочет. Мы всё лето пытались записаться на приём к главе Дагестана и председателю правительства, но безуспешно. Оттуда нас отослали в управление архитектуры города, где руководитель сказал, что выдал разрешение на строительство по решению суда, и «если вы выиграете суд, мы участок вернем». В Следственном комитете сказали, что они занимаются более важными делами, и переадресовали в прокуратуру. Это же больница, где медосмотр проходят, в том числе сотрудники прокуратуры и следственных органов. Мы же не свой собственный огород защищаем, почему такое безразличие, непонятно», - говорит Гаджиева.