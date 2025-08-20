Махачкалинцы рассказали об опасениях в связи с планами строительства у Портовской больницы

В районе Махачкалы, где ЖСК "Пархоменко" планирует построить многоэтажку, плотная застройка и нехватка социальной инфраструктуры, в случае возведения нового объекта имеющиеся проблемы только усугубятся. Жильцы района решили заказать экспертизу для оценки рисков разрушения имеющихся в округе домов.

Как писал "Кавказский узел", мэрия Махачкалы обжаловала решение апелляционного суда, который обязал выдать разрешение на строительство многоэтажки у Портовской больницы. Жители района обратились к Путину и Меликову с требованием не допустить строительства. Они опасаются, что в ходе строительства этого дома ближайшие дома могут просто рухнуть. Также они уверены, что парковая зона будет лишь обещанием застройщика. Махачкалинцы напомнили, что Меликов в феврале 2024 года заявил, что в республике не должны возводиться дома по принципу жилищно-строительных кооперативов.

В июле Апелляционный арбитражный суд в Ессентуках обязал мэрию Махачкалы в семидневный срок выдать разрешение на строительство 14-этажного дома у Портовской больницы, против которого выступали жители соседних домов. 29 января 2024 года на странице движения "Город наш" в Instagram* был опубликован ролик, на кадрах которого жители улицы Синявина в Махачкале пожаловались на уничтожение парковой зоны на территории Портовской больницы. Местные жители провели сход, на котором потребовали от частной компании остановить вырубку парка с плодовыми деревьями. Участок с садом в Кировском районе пытаются превратить в площадку для строительства многоэтажки, пожаловались местные жители. Также жители района у Портовской больницы ведут борьбу против строительства многоэтажки, опасаясь разрушения своих домов, стоящих на скальной породе.



Жительница микрорайона у Портовской больницы Саида, выступающая против строительства многоэтажки, рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что в Махачкале наблюдаются постоянные перебои со светом, водоснабжением, и строительство рядом многоэтажного дома только усугубит данную проблему.

"Рядом нет парковых зон для людей. Если эту многоэтажку построят, появятся дополнительно сотни машин, где их парковать? В школе рядом итак нет мест, где дети будут учиться?", - сказала Саида корреспонденту "Кавказского узла".

Преподаватель Дагестанского государственного аграрного университета Ума Гаджиева, проживающая рядом с Портовской больницей на улице Синявина, рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что пока строительные работы на территории не ведутся, так как у застройщика нет на руках официально разрешения на строительство.

Покажите акт экспертизы, который подтверждает, что планируемые противооползневые мероприятия достаточны, чтобы избежать оползня.

Она отметила, что данная территория является районом плотной застройки. "Слева, справа от нас многоэтажки, сверху частный сектор и многоэтажка, снизу больница, и теперь получается, в 5-6 метрах от нас будет 15 этажей. У нас рядом единственная государственная школа №33, которая работает в 2 смены. Есть еще платная частная школа. При этом транспортной развязки никакой. В случае строительства исчезнет вся парковая зона. На предполагаемом месте строительства находится стратегический объект – водохранилище. А если случится какое ЧП, люди останутся без водоснабжения?», - говорит Ума Гаджиева.

Она рассказала, что дом хотят построить на скальных породах, и застройщик собирается забивать шестиметровые сваи. "Это в непосредственной близости от наших домов. Что с ними будет в этом случае, боимся предположить. Насколько они устойчивы и смогут перенести такое строительство, неизвестно, поэтому жильцы решили заказать соответствующую экспертизу", - рассказала она.

Ранее Ума Гаджиева рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что их дом стоит на скальном грунте, а строительство многоэтажки планируется в непосредственной близости. «Если начнут скалу взрывать, наш дом просто съедет. Он и ранее пострадал при взрыве на улице Пархоменко, у меня на кухне и в туалете стыки стен разошлись после взрывов», - говорит Гаджиева. Взрыв в Махачкале на улице Пархоменко произошел 4 сентября 1998 года. Погибли 18 человек, свыше 60 человек были ранены. Теракт был направлен против Саида Амирова, который занимал тогда пост главы городской администрации, он не пострадал. По данному делу Верховным судом Дагестана вынесен приговор шестерым организаторам и участникам преступления.

Член движения «Город наш» Мадина Ибрагимова, являющаяся жительницей данного микрорайона, поделилась в своем Telegram-канале впечатлениями от встречи людей с мэром Махачкалы.

«Чтобы я могла убедиться, что стройка занимает 21 сотку земли, дайте мне копию экспликации территории, которую ЖСК «Пархоменко» планирует застроить. Покажите акт экспертизы, который подтверждает, что планируемые противооползневые мероприятия достаточны, чтобы избежать оползня. Насколько проект соответствует СНиПам, допустимо ли расстояние между планируемой стройкой в 9 и 14 этажей с 5-этажными жилыми домами, которые построены на этой территории давно? Представьте сам проект, на котором будут указаны все перечисленные структуры: детский сад, подземная парковка, служебные помещения для больницы, парк, коммуникации, канализация, водопровод, прочее», - рассказала активист.

Она отметила, что рядом находится школа, где дети учатся в две смены. "Многоквартирный дом – это дети школьного и детсадовского возраста.

В какую школу, в какой садик предлагают определить детей потенциальных жильцов своего строения?" - задалась вопросом Ибрагимова.

Если кассационный суд утвердит решение апелляционного суда о незаконности отказа выдать разрешение на строительство многоэтажки у Портовской больницы, то у мэрии Махачкалы есть возможность подать надзорную жалобу в Верховный Суд РФ, указал юрист Али Алиев.

«Надзорное обжалование возможно исключительно по определенным основаниям и является последней судебной инстанцией для обжалования. Если решение кассационного суда вступит в законную силу, то дальше суды не смогут отменить его результат", - пояснил юрист.

Он отметил, что республиканские власти могут при желании остановить или изменить проект, если будет доказана реальная угроза безопасности и нарушение норм. Так произошло с отменой строительства в парке Ленинского комсомола музея, когда власти предоставили другую площадку для объекта, уточнил он.

Как писал «Кавказский узел», в феврале 2017 года инициативная группа махачкалинцев добилась отмены решения о строительстве в парке

Ленинского комсомола музея "Россия - моя история". 6 февраля 2017 года глава Дагестана Рамазан Абдулатипов (возглавлял республику с 2013 по 2017 годы, – прим. "Кавказского узла") заявил, что решение о месте строительства музея окончательно не принято, но счел уместным его размещение в парке. Уже 7 февраля 2017 года Рамазан Абдулатипов сообщил, что музей не будет построен в парке, для строительства выбран участок на проспекте имама Шамиля. Глава республики пояснил, что такое решение принято "после широкого

общественного обсуждения".

