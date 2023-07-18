Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович

18 июля 2023, 11:21

Российский государственный деятель, бывший глава Дагестана (2013 - 2017), также в прошлом возглавлявший министерство национальной политики России, занимавший должности зампреда правительства России (1997-1998) и первого председателя Совета национальностей Верховного совета России.

27 сентября 2017 года Абдулатипов подал в отставку с поста главы Дагестана.

Биография

Рамазан Абдулатипов родился 4 августа 1946 года в ауле Гебгуда Тляратинского района Дагестана в многодетной семье председателя колхоза (Рамазан был девятым ребенком). По национальности аварец. Отец - фронтовик, принимал участие в Великой Отечественной войне. Дед - известный ученый-арабист Хаджимурат .

После окончания средней школы в 1965 - 1966 годах учился в фельдшеpско-акушеpском училище и работал заведующим медпунктом селения Цюмилюх, а затем медицинским пунктом Тляратинской районной больницы Дагестанской АССР. С 1966 по 1970 год проходил службу в Советской армии, был старшиной медицинской службы. В 1970 - 1975 годах - работал кочегаром, заведовал учебно-спортивным отделом Дагестанского областного совета спортивного общества "Урожай" и одновременно заочно учился на историческом факультете Дагестанского университета.

В 1972 году вступил в КПСС (по 22 августа 1991 года) - и в 1974 - 1975 годах работал секретарем райкома ВЛКСМ, заместителем заведующего отделом агитации и пропаганды Тляратинского райкома КПСС.

Профессиональная карьера

В 1975 - 1978 годах учился в аспирантуре философского факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ), где защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Личность в системе национальных отношений развитого социализма".

В 1978 году вернулся в Дагестан, где работал на кафедре философии Дагестанского педагогического института как старший преподаватель, а в 1979 - 1987 годах как доцент.

В 1985 году защитил докторскую диссертацию по теме: "Национальные отношения развитого социалистического общества (духовно-нравственные проблемы функционирования и развития)".

В 1985 - 1988 годах заведовал кафедрой Мурманского высшего инженерного морского училища.

Вскоре после защиты докторской диссертации вернулся в Дагестан, где занял должность заведующего кафедрой философии Дагестанского педагогического института.

Партийная карьера и госслужба

В 1988 году стал консультантом отдела национальных отношений ЦК КПСС. По его инициативе был организован сектор анализа и прогнозирования, заведующим которого он стал.

В 1988 - 1990 годах - заведующий сектором отдела межнациональных отношений ЦК КПСС.

В 1990 году стал заведующим сектором анализа и прогнозирования отдела национальных отношений ЦК КПСС. Работал над "Платформой ЦК КПСС по национальному вопросу".

В 1990-1993 годах являлся народным депутатом РСФСР. Был председателем Совета национальностей Верховного Совета РСФСР.

В сентябре-октябре 1993 года в качестве представителя ВС РФ принимал участие в организованных Московской патриархией переговорах между президентом и парламентом.

С сентября 1993 года по 1994 год был первым заместителем председателя Государственного комитета РФ по делам федерации и национальностей.

С декабря 1993 года по декабрь 1995 года был депутатом Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

С января 1994 года - заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

В 1995-1997 годах был депутатом Госдумы Федерального Собрания РФ второго созыва.

В 1997-1998 годах работал заместителем председателя правительства Российской Федерации.

С сентября 1998 года - председатель совета общественной организации "Ассамблея народов России".

С 25 сентября 1998 года по 12 мая 1999 года занимал пост министра национальной политики РФ.

С ноября 1998 года по 1999 год являлся председателем Российско-Саудовской и Российско-Тунисской межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В 2000 году в качестве специального представителя президента Владимира Путина совершил поездки в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

С мая 1999 года по 2000 год - министр Российской Федерации.

20 декабря 2000 года Абдулатипов был назначен членом Совета Федерации, представителем от исполнительной власти Саратовской области (действующий губернатор области Дмитрий Аяцков добровольно снял с себя полномочия члена Совета Федерации).

В январе 2001 года в СФ была создана создана рабочая группа под руководством Абдулатипова по доработке предложений верхней палаты по урегулированию ситуации в Чечне.

23 мая 2005 года назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Таджикистан.

С октября 2009 по декабрь 2011 года был ректором Московского государственного университета культуры и искусств (МГУКИ). Согласно признанию, сделанному в апреле 2017 года, он был вынужден подкупить чиновников Рособрнадзора:

"Я сталкивался с Рособрнадзором. Я сам давал взятку Рособрнадзору. А что вы смеётесь? Я был ректором университета, если я не могу провести аттестацию нормально, по-человечески… Понимаете? Я вынужден был. Хотя я всегда был противником, но меня уговорили люди, сказали: "Мы провалим [аттестацию]. Надо было хотя бы немного им дать!" ".

4 декабря 2011 года был избран депутатом Государственной думы России VI созыва от партии "Единая Россия". В нижней палате парламента работал заместителем председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Глава Республики Дагестан

14 января 2013 года после встречи главы Дагестана Магомедсалама Магомедова с президентом России Владимиром Путиным появилась информация о возможной отставке главы республики и назначении временно исполняющим обязанности главы республики Рамазана Абдулатипова.

18 января в телефонном разговоре с корреспондентом "Кавказского узла" Рамазан Абдулатипов положительно оценил работу Магомедова на посту главы Дагестана. "Он провел съезд для сплочения дагестанского общества, занимался привлечением инвестиций и улучшением социально-экономической ситуации", - отметил Рамазан Абдулатипов. При этом, добавил он, криминогенная ситуация в республике не изменилась и остается серьезной.

В интервью "Кавказскому узлу", отвечая на вопрос об оценке общественно-политической и социально-экономической ситуации в Дагестане, Р.Абдулатипов сказал: "Президент Дагестана за короткий период своего нахождения у власти сделал достаточно много попыток переломить ситуацию, - может, не всегда все удается, но важные шаги были сделаны".

Говоря о необходимости экономических преобразований в республике, Рамазан Абдулатипов заявил: "Особенно важна для республики программа по созданию рабочих мест, так как на одно рабочее место - около ста претендентов. Пока же из ста лишь один устраивается на работу, кто-то уезжает на заработки в России либо живет на пенсию родителей, а кое-кто уходит в леса, пополняя ряды боевиков. Эта ситуация должна быть исправлена".

24 января 2013 года на волне слухов о возможной отставке главы Дагестана Магомедсалама Магомедова Р.Абдулатипов ответил на вопрос делового портала Business FM: — Отказались бы вы или нет возглавить республику? Ответ: — Отказаться невозможно, потому что, кроме меня, я убежден, более или менее стабилизировать обстановку вряд ли кому удастся на данном этапе. Так сложилась жизнь".

27 января несколько информированных источников сообщили корреспонденту "Кавказского узла" о назначении Р.Абдулатипова исполняющим обязанности главы Республики Дагестан.

28 января 2013 года указом президента РФ В.В.Путина Рамазан Абдулатипов назначен исполняющим обязанности главы Республики Дагестан.

30 января 2013 года и.о главы Дагестана Рамазан Абдулатипов подписал указ об отставке правительства республики. Временное руководство кабинетом министров было возложено на вице-премьера Мухтара Меджидова.

Имя Рамазана Абдулатипова называлось в качестве возможной кандидатуры на пост главы республики еще в 2002 году. Тогда его шансы на кресло главы региона оценивались как минимальные. В 2005 году Рамазан Абдулатипов снова оказался в списке возможных претендентов на пост главы Дагестана.

18 февраля 2013 года четыре правозащитные организации обратились с открытым письмом к исполняющему обязанности главы Дагестана Рамазану Абдулатипову, в котором попросили его обратить внимание на события, связанные с похищением и пытками жителя Дербента Алибека Мирзеханова, ранее прошедшего через комиссию Дагестана по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую и экстремистскую деятельность: "Подобные действия "борцов с экстремизмом" сводят на нет все усилия государства по противодействию пропаганде боевиков, перечеркивают все положительное, чего удалось за последние годы добиться комиссии по адаптации в Дагестане", - отмечается в поступившем "Кавказскому узлу" пресс-релизе ПЦ "Мемориал".

19 февраля 2013 года Госдума проголосовала за досрочное прекращение полномочий депутата Р.Абдулатипова в связи с его назначением и.о. главы Дагестана .

22 февраля 2013 года, выступая на заседании совета глав муниципальных районов и городских округов Дагестана, Абдулатипов заявил о необходимости создания в Дагестане республиканской миротворческой комиссии.

В июне 2013 года, комментируя открытое письмо журналистки Марины Ахмедовой, Абдулатипов заявил, что не исключает объявления амнистии для боевиков, пожелавших вернуться к мирной жизни.

22 июля 2013 года Рамазан Абдулатипов на расширенном заседании правительства объявил о решении отправить в отставку правительство РД по причине неэффективной работы исполнительного органа, в том числе по приоритетным инвестиционным проектам. В тот же день он назначил исполняющим обязанности премьер-министра первого заместителя председателя правительства Дагестана Анатолия Карибова.

18 июля 2013 года в ходе консультаций представителей политических партий с первым заместителем руководителя администрации президента России В.Володиным по вопросу о выдвижении кандидатур на должность президента Дагестана Рамазан Абдулатипов был представлен как кандидат на должность президента Дагестана от партии "Единая Россия". Его кандидатура была поддержана представителями партий "Справедливая Россия", "Патриоты России", "Правое дело" и КПРФ.

19 августа 2013 года кандидатуры Рамазана Абдулатипова, Малика Баглиева и Уммупазиль Омаровой были внесены президентом России Владимиром Путиным на рассмотрение Народного собрания Дагестана для избрания на должность главы республики.

8 сентября 2013 года на XXVII сессии Народного собрания РД Рамазан Абдулатипов большинством голосов (86 из 88 депутатов парламента) избран главой Республики Дагестан.

29 ноября указом главы Дагестана республика была разделена на четыре территориальных округа. Решение перейти к новой схеме управления Абдулатипов обосновал тем, что в Дагестане не существует четких кураторов по районам и городам, которые бы регулярно информировали руководство региона о состоянии дел. По его словам, никаких расходов из бюджета на создание территориальных округов выделяться не будет, а у полпредов будет статус вице-премьеров или министров.

31 мая 2014 года делегаты "Чрезвычайного съезда народов Дагестана" предложили президенту России досрочно отправить Рамазана Абдулатипова в отставку.

27 июня 2016 года Абдулатипов возглавил предвыборный список партии "Единая Россия" от Дагестана на парламентских выборах, которые состоялись 18 сентября.

6 декабря 2016 года по требованию Рамазана Абдулатипова за ненадлежащее исполнение своих обязанностей был снят с должности руководитель Ленинского района Махачкалы Гаджияв Дарбишев. Также были уволены заместитель главы Кировского района и глава расположенного в районе поселка Семендер. Решению предшествовало массовое отравление питьевой водой в Махачкале и массовый митинг с требованием отставки мэра города.

Рейтинг и критика

12 декабря 2016 года глава Дагестана получил только три балла из пяти в "рейтинге выживаемости губернаторов" фонда "Петербургская политика" и холдинга "Минченко консалтинг", потеряв свою позицию в результате утраты доверия населения.

22 февраля 2017 года участники заседания дагестанского гражданского форума "Вернем Дагестану российскую Конституцию!" выступили с резкой критикой главы Дагестана, заявляя, что отставка Абдулатипова - это единственный правильный выход для решения проблем Дагестана.

28 февраля 2017 года политконсультант Валентин Бианки ("Бианки и партнеры") в рамках проекта "Политуправление" подготовил доклад, в котором анализируются причины последних губернаторских отставок. В докладе отмечается, что из-за конфликта с элитами и протестов населения свой пост вскоре может покинуть и глава Дагестана.

В опубликованном 10 апреля 2017 года "Кремлевском рейтинге" губернаторов глава Дагестана попал на девятое место , опасно приблизившись к той черте, за которой его отставка становится все более вероятной. Абдулатипову так и не удалось изменить социально-экономическую ситуацию в регионе в лучшую сторону, экономика остается в глубоком застое, когда уровень жизни населения неизбежно падает, а вектор социальной напряженности в обществе растет. Власть конфликтует и с элитами, и с избирателями .

Отставка и после отставки

27 сентября 2017 года Рамазан Абдулатипов написал заявление "по собственному желанию". Главу Дагестана экстренно вызвали в администрацию президента, где предложили ряд должностей и обсудили с ним кандидатуру возможного преемника. Он ответил, что пожеланий нет. "Это было неожиданно для него, никто не знал. Абдулатипов рассчитывал доработать до конца", - рассказал источник РБК .

В октябре президент России назначил Рамазана Абдулатипова своим представителем по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона.

Рамазан Абдулатипов был назначен постпредом России при ОИС президентским указом в декабре 2018 года. Другим указом он был освобожден тогда же от обязанностей спецпредставителя президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества со странами Каспия. 17 июля 2023 года на официальном интернет-портале правовой информации опубликован указ № 523 об освобождении Рамазана Абдулатипова "от обязанностей Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Исламского сотрудничества в Джидде, Королевство Саудовская Аравия". Указ называется "Об Абдулатипове Р.Г.".

26 сентября 2018 года был задержан по статье об участии в преступном сообществе в связи с делом руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы Магомеда Махачева брат Рамазана Абдулатипова Раджаб, возглавлявший в парламенте Дагестана комитет по образованию, науке и культуре.

С 28 сентября Раджаб Абдулатипов находится под стражей. Суд дважды продлевал срок его ареста. В апреле 2019 года он был продлен до 25 июля.

11 декабря в РБК было опубликовано интервью , где Рамазан Абдулатипов назвал одной из причин своей отставки усилия "московских покровителей" дагестанских коррупционеров и высказался в поддержку арестованных членов своей команды. Позднее пресс-служба Абдулатипова заявила об искажении его слов, указав, что "отдельные слова и фамилии" были вырваны из контекста.

3 июня 2019 года суд удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова о допросе Рамазана Абдулатипова, который, как полагает защита, может подтвердить необоснованность обвинений в их адрес по делу о хищении 40 миллионов рублей.

Цитаты и выступления

Комментируя высказывание Рамзана Кадырова (на тот момент и.о. председателя правительства Чечни) о желательности разрешения многоженства, Абдулатипов сказал: "Для настоящего мусульманина не требуется разрешения на многоженство ни президента, ни правительства. Он имеет право на многоженство. В свое время Руслан Аушев, когда был президентом Ингушетии, издал указ, разрешающий многоженство. Однако сам завести вторую жену так и не смог - первая жена не разрешила. Я думаю, что основная масса населения Дагестана и Чечни будет против многоженства, потому что получили светское воспитание. Россия к многоженству не подготовлена" .

1 октября 2012 года, комментируя инцидент, связанный со стрельбой из травматического оружия в ходе следования свадебного кортежа уроженцев Дагестана в Москве, Рамазан Абдулатипов сказал: "Я против нарушения законов. Если кто-то ссылается на обычаи и традиции, то я не знаю в Дагестане ни одного обычая, который бы противоречил закону".

"Свадьбу дагестанец должен праздновать в родном ауле так же, как в родном ауле он должен быть и похоронен", - добавил он.

26 октября 2012 года, комментируя открытие Внеочередного съезда народов Дагестана, Рамазан Абдулатипов сказал: "Нам нужно объединить Дагестан, сплотить его. Эти оппозиционные игры в Дагестане будут иметь совершенно другую окраску. У нас в Дагестане и власть, и общество мало научены работать в нормальных условиях, чтобы была позиция и оппозиция, у нас между ними, как правило, идет перестрелка... Пусть собирают съезд, если надо. Я не знаю, чем люди руководствуются, но я считаю: если созывать съезд, то в Дагестане, не в Москве. Тогда он был бы более действенным".

Достижения

Рамазан Абдулатипов - автор более 30 монографий, около 400 научных и научно-публицистических статей, опубликованных в журналах "Вопросы философии", "Вопросы истории КПСС", "Диалог", местных изданиях. Написал несколько монографий, в том числе "Ленинская политика интернационализма в СССР: история и современность", "Интернационализм и духовно-нравственное развитие народов Дагестана", "Образ жизни. Идеология. Молодежь" и книг "Природа и парадоксы национального сознания" (1991), "Личность. Нация. Общество" (1992). Доктор философских наук, профессор, действительный и почетный член ряда академий и университетов, в том числе зарубежных, руководитель кафедры национальных отношений и федерализма Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации, председатель совета Ассамблеи народов России, председатель попечительских советов Всероссийского выставочного центра и Дома народов России.

Является членом редколлегии ряда журналов. По инициативе Р.Абдулатипова были созданы газета "Федерация", журналы "Эхо Кавказа" и "Этнополис". Под его руководством организован Институт федерализма.

Руководитель рабочей группы по разработке Федеративного договора (1992), один из авторов Конституции Российской Федерации (1993). Под его руководством была разработана и принята Концепция государственной национальной политики Российской Федерации (1996), Программа национальной политики на Северном Кавказе (1999), в Удмуртии и других субъектах федерации.

Награжден орденом Дружбы, медалью "В память 850-летия Москвы". Ему присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации". Имеет благодарность президента РФ. Награжден почетным знаком СФ "За заслуги в развитии парламентаризма", Почетной грамотой СФ. Удостоен премии правительства РФ в области культуры за серию изданий "Народы моей России".

Семейное положение

Женат, имеет троих детей и двоих внуков.

Примечания